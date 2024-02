V současné době existují čtyři krevnískupiny - A, B, AB a 0. Jakou máte vy?

Podle statistik v Čechách vede krevní skupina A, kterou má 42 % našich krajanů. Zhruba 39 % Čechů má skupinu 0. A zbytek tvoří 15 % lidí se skupinou B a 4 % s krevní verzí AB. Toho, že krev není stejná, si všiml už vídeňský vědec Karl Landsteiner, který objevil tři krevní skupiny. Za svůj vědecký počin získal v roce 1930 Nobelovu cenu.

Zdroj: Youtube

Krevní škatulata batulata

Krevní typy se určují podle antigentů na membráně červených krvinek. V současné době se rozlišují čtyři základní typy – A, B, AB a 0. Členění do krevních skupin je důležité hlavně v případech okamžité transfuze. Pokud by totiž pacient dostal jinou krev než tu, kterou vlastní, mohlo by jeho tělo prožít obrovský šok, jehož následkem by byly zdravotní problémy, selhání ledvin nebo dokonce úmrtí. Různé typy krve by se tedy neměli míchat. Ale i v tomto případě existují výjimky. Například lidé s krevní skupinou AB mohou v případě nouze přijmout jakoukoliv krev od dárce. Důvodem téhle benevolence je fakt, že jejich krev nemá žádné protilátky a dokáže se proto snést s jakoukoliv „cizí“ krví. Zajímavý osud mají i majitelé krevní skupiny 0. Podle odborníků jejich krev je natolik kompatibilní s jinými krevními skupinami, že ji mohou darovat prakticky každému. Proto jsou „nuly“ univerzálními a žádaným krevními dárci. Příroda jim tuhle laskavost ale moc nepoděkovala. Když dárce skupiny 0 sám potřebuje krev, pomůže mu pouze dárce se stejnou krevní skupinou…

close info Profimedia zoom_in Některé krevní skupiny se nesmí mixovat.

Jakou krevní skupinu máte?

Znalost vlastní krevní skupiny je podle zdravotníků velmi důležité. Pokud nemáte představu, jaká vám v žilách koluje krev, můžete se nechat otestovat ve zdravotnických laboratořích Synlab (službu si můžete objednat na www.synlab.cz). V lékárnách se také prodávají testovací sady (například Mireates test, Krevní skupina Medical Care) , kde můžete zjistit svou krevní skupinu v pohodlí domova. Pokud svou krevní skupinu budete vědět, je lepší, abyste si ji napsali do dokladů nebo si ji třeba nechali vytetovat na ruku. Leckdy vám to může i zachránit život.

Co krevní skupina, to riziko

Podle odborníků se krevní skupina dědí po rodičích. Každý z nich vám dá svou polovinu a z toho pak vznikne váš krevní typ. Podle vědců je vědět svou krevní skupinu také proto, že každá nosí v sobě riziko určitých onemocnění. Pokud máte například skupinu 0, můžete vám horzit vředová choroba zaludku a dvanáctníku. Také vás mohou postihnout různé druhy alergií, problémy se štítnou žlázou, záněty a vyšší krvácivost. Patříte mezi „ákaře“? Pak si dejte pozor na výskyt kacinomu (rakoviny) tlustého střeva, konečníku nebo vaječníků. Hrozit vám může i ischemická choroba srdeční nebo sklony k anémii či cukrovce. Svou temnou stránku mají i nositelé krevní skupininy B. Podle výzkumů nejčastěji trpí na astma a bronchiale. Také mívají větší sklony k cukrovce, roztroušené skleróze, chroické únavě nebo potížím s imunitním systémem. Majitelé krevní skupiny AB by si zase měli dát pozor na nádory slinných žláz, srdeční prblomy, anémii, leukemii či cukrovku.

Zdroje: www.uvn.cz, www.mojezdravi.c