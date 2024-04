Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že to, co jíme, zásadně ovlivňuje naše zdraví. Některé potraviny škodí, jiné mohou pomoci. Která z nich umí snížit hladinu cukru v krvi? Určitě ji znáte i máte. Můžete ji ale používat?

Která levná potravina snižuje hladinu krevních cukrů?

Máme ho všichni doma, ale přesto se mu mnozí straní a nejde jen o upíry. A teď už je to venku. Jde rozhodně o česnek, který je také někdy nazývaný super potravinou.

YouTube kanál TOP Zaujímavosti vám přiblíží, jak používat česnek pro vaše zdraví, i když sami jistě tušíte, že nejjednodušší je prostě přidávat ho do jídla.

Zdroj: Youtube

Vědci radí přidávat třeba česnek!

Hladinu krevních cukrů monitorují úzkostlivě cukrovkáři, ale i neodborná veřejnost začíná mít povědomí o tom, jakou roli hrají v našem životě. S tím souvisí i to, jak na tělo působí konkrétní potraviny a jejich glykemický index. Snaha o pochopení je důležitá i pro všechny, kteří se snaží hubnout, protože se týká také chutí na sladké a přejídání se.

Česnek je potravina velmi agresivní, ale také extrémně zdravá. Obyčejně se doporučuje k redukci vysoké hladiny cholesterolu i krevního tlaku, což přímo souvisí s rizikem vzniku onemocnění kardiovaskulárního systému. Před několika lety se na vědecké úrovni začalo také spekulovat o vlivu česneku na hladinu krevních cukrů.

Studie z roku 2006 nazvaná „Zařazení česneku do stravy může pomoci snížit hladinu glukózy, cholesterolu a triglyceridů v krvi“ a publikovaná v odborném časopise The Journal of Nutrition přímo potrvrzuje své závěry už v nadpise. Následovala celá řada dalších bádání, jejichž výsledky v podstatě sdružuje práce z roku 2014 nazvaná „Česnek: přehled potenciálních terapeutických účinků“. I tato studie potvrdila pozitivní vliv na udržování stabilní hladiny krevních cukrů. Co to v praxi znamená?

close info photosimysia / Shutterstock.com zoom_in Česnek je bezesporu velmi zdravá potravina, která může pomoci snížit i hladinu krevních cukrů.

Mouhou se „léčit“ česnekem všichni?

Odborníci doporučují dopřát si česnek, pokud vám nepůsobí zažívací obtíže či závratě. Také není nutné užívat velké množství česneku, ale ideální je dopřávat si čerstvý česnek pravidelně po malých dávkách. Pokud je vám česnekový stroužek až příliš aromatický a ostrý, můžete jej samozřejmě míchat s různou zeleninou nebo používat klíčky česneku, které jsou také plné prospěšných látek, ale jejich chuť je přeci jen o něco jemnější.

V případě, že byste chtěli užívat česnekové kapsle nebo různé doplňky stravy, pak se raději poraďte s lékařem. Tyto výrobky mohou být koncentrované a česnek není vhodným doplňkem také při konkrétních onemocněních. Ovlivňuje krvácivost, respektive srážlivost krve, má zásadní vliv na trávení a vyloženě nevhodný je při žaludečních vředech.

Česnek byste neměli kombinovat s vitaminem E či rybím tukem, ale také bylinkami, které ovlivňují srážlivost krve. Z farmak se nesmí dlouhodobě užívat zároveň s paracetamolem, antikoncepcí v tabletkách či léky na ředění krve. Nežli naordinování samoléčby, raději konzultujte užívání s vaším osobním lékařem.

