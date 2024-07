Červená cibule je často podceňovaná zelenina, která ale v sobě skrývá řadu zdravotních výhod pro játra. Povíme vám, proč byste tento skutečný přírodní lék měli konzumovat dennodenně, abyste se cítili skvěle! Neuvěříte, jaké pozitivní účinky na vaše zdraví vám může obyčejná červená cibule přinést.

Pokud jste doposud neměli červenou cibuli zařazenou ve svém každodenním jídelníčku, pak je ten pravý čas na to začít s její konzumací. Oproti bílé cibuli má jemnější a sladší chuť, jenž se hodí do osvěžujících letních salátů a dalších pokrmů, kterým i vzhledově dodává zcela nový rozměr. Mimo to je bohatá na vitaminy, minerály, antioxidanty a další živiny, které podporují zdraví těla.

Naložte si červenou cibulku, která se skvěle hodí ke grilovanému masu, podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu Těhotnej kuchař:

Podpora správné funkce jater

Červená cibule obsahuje vysoké množství antioxidantů, díky čemuž přispívá k prevenci různých onemocnění. Tyto látky zároveň podporují správnou funkci jater a chrání je tak před poškozením způsobeným volnými radikály, které ničí buňky v těle. Tím pozitivně působí nejen na játra, ale také na další orgány, jako jsou ledviny.

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v těle, o které se musíte řádně starat.

Účinná detoxikační potravina

Játra jsou významným orgánem pro detoxikaci těla, přičemž červená cibule dokáže jejich činnost podporovat. Sloučeniny, které se v cibuli vyskytují, totiž zvyšují produkci detoxikačních enzymů, čímž podporují celý proces odstraňování toxinů z těla ven. To je zvláště důležité pro ty, kteří žijí ve městě, stravují se nezdravě, kouří nebo pijí alkohol.

Protizánětlivé účinky cibule

Protizánětlivé účinky červené cibule mohou pomoci snižovat zánět v játrech a předejít tak chronickým onemocněním jater, které může vést k vážným problémům, jako je cirhóza nebo rakovina jater.

Dále může pomoci zmírnit příznaky artritidy, srdečních chorob a diabetu. Pravidelná konzumace červené cibule tak zlepšuje celkové zdraví a působí proti různým chronickým onemocnění.

Pravidelnou konzumací červené cibule se budete cítit skvěle a plní energie!

Prevence rakoviny jater

Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace červené cibule může snižovat riziko vzniku některých druhů rakoviny, včetně rakoviny jater. Důvodem je vysoký obsah flavonoidů a antokyanů, které mají schopnost neutralizovat karcinogenní látky v těle. Tyto silné antioxidanty tak zabraňují růstu a šíření nádorových buněk, což přispívá k prevenci rakoviny.

Zdravý cibulový sirup

Abyste mohli čerpat všechny důležité látky, které se v červené cibuli vyskytují, připravte si jednoduchý cibulový sirup. Jeden kilogram červené cibule oloupejte a nakrájejte na menší kousky, které následně umelte v mlýnku na maso.

Do rozmačkané cibule přisypte 900 g cukru a pečlivě vše promíchejte. Směs poté nechte v temnu louhovat 10 dní, a poté vše přeceďte přes jemné plátýnko. Cibulový sirup uchovávejte v lednici a konzumujte ho po dvou lžících po jídle dvakrát denně.

