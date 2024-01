Zimní období je časem, kdy se jen málokdo vyhne nachlazení a jeho nepříjemným projevům. Kašel, rýma, únava, ale také zahlenění – to všechno musíme překonávat. A právě s posledně jmenovaným problémem si můžeme poradit i pomocí jednoduché techniky, kterou ale zná jen málokdo…

Zahlenění dýchacích cest je problém, který každoročně trápí mnoho z nás. Kupujeme si nejrůznější přípravky v lékárnách i v drogeriích, vaříme bylinkové čaje a zkoušíme další a další metody, jak se tohoto otravného stavu zbavit. Na seznam možných metod si můžeme přidat i jednu další, při níž si vystačíme s obyčejným brčkem a sklenicí vody.

Jak na ucpané dutiny? Bylinkový ráj Michaela doporučuje na youtube zajímavé metody:

Zdroj: Youtube

Voda a brčko budou stačit

Podle některých odborníků je velmi dobrou a jednoduchou metodou správné dýchání. Tento pokus nic nestojí a určitě může jít o zajímavou pomoc. Tak tedy: Připravíme si sklenici s vodou a obyčejné brčko na pití. Odhlenění dýchacích cest pak začneme dlouhým, několikavteřinovým pomalým nádechem nosem a následovat bude alespoň pětivteřinové zadržení dechu. Zvládnete-li delší čas, bude to jen dobře. Teď přijde na řadu výdech, ale ne obyčejný. Vydechovat je třeba přes brčko do vody, stejně jako když jste v dětském věku dělali bublinky do limonády. Nakonec si důkladně odkašlejte, veškerý usazený hlen by se měl poměrně snadno uvolnit a vám se na delší dobu uleví.

Proti zahlenění i depresi

Popsaná metoda není jedinou, kterou můžeme v takové chvíli vyzkoušet. Dalším a celkem příjemným způsobem, jak odstranit hlen z dýchacích cest, dokonce dokáže automaticky navodit i lepší náladu. Možná se někdy přistihnete, že si broukáte známou písničku. Nejde o zpěv, jen jakési “hmmm”, které napodobuje melodii, na kterou právě myslíte. A přesně tohle je ta pomoc, kterou potřebujeme. Rozvibrované hlasivky pomáhají uvolnit usazený hlen a ten je pak mnohem snazší vykašlat.

close info Profimedia zoom_in Nezapomínejte na pitný režim

Volte ta správná slova

Nejste-li právě zpěvné typy, bude stačit, když si vymyslíte několik slov, začínajících slabikou “mo” a budete je v prodloužené podobě několikrát opakovat. Právě vibrace hlasivek při vyslovování hlásky “m” je pro likvidaci zahlenění nejlepší.

Dostatek tekutin

Jistě víte, že pokud se napijete, příznaky tohoto nechtěného a nepříjemného stavu se alespoň mírně zlepší. Nejen to, dostatečná hydratace organismu má také vliv na snazší zbavení se hustého nánosu z dýchacích cest. Stejně tak je důležité zůstávat v teple a pokud se už musíme vydat na chladnější místo nebo dokonce ven, nesmíme zapomenout na dobré a teplé oblečení, zabalený krk a ve větší zimě také raději zahalenou tvář, abychom nevdechovali mrazivý vzduch.

Nezapomeňte na přírodní lékárnu

Každý z nás má na boj se zahleněním svoji vlastní vyzkoušenou metodu. Je jich hodně, a tak si jistě vyberete tu svoji, která bude vyhovovat právě vašemu tělu. V kombinaci s bylinkovými čaji (můžeme použít třeba směs stejných dílů divizny velkokvěté, plicníku lékařského, podbělu lékařského a jitrocele kopinatého) se určitě brzy dostaví úspěch. A pokud ne, přijde čas na nezbytné vyhledání lékaře.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.pari.com, www.mirror.co.uk