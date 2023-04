Starodávný recept na dlouhověkost podle japonských samurajů: Tajemné švestičky

Japonci se dožívají nejdelšího průměrného věku na světě. Jak to dělají? Jedním z jejich tajemství jsou umeboshi. Co to je a jaké mají účinky na lidské zdraví?

Japonsko má podle sčítání asi 126,5 milionu obyvatel. A zhruba 80 000 z nich už oslavilo své sté narozeniny. Země vycházejícího slunce se tak stala „rájem dlouhověkých“. Čím to je? Když se jednou 119 leté Tane Kanaki ptali na recept na dlouhověkost, odpověděla: „Dobré jídlo, studium a víra v naději.“ Tahle babička byla známa tím, že volný čas trávila počítáním příkladů, kaligrafií a hraním deskové hry Raversi (známé také jako Othello). Údajně si také potrpěla na sladké a milovala čokoládu či coca colu. Sice se nedožila svých 120 let života, viděla však stárnout své vnuky a těšila se i z pravnoučat. Zajímavá byla i její činorodost, protože pracovala v rodinném obchodě do svých 103 let! Jez jen na 80 % Japonci své světové prvenství v dlouhověkosti připisují aktivnímu životnímu stylu a své kuchyni. Na jejich jídelníčcích se objevují především čerstvé potraviny a rostlinná strava. Její zpracování je co nejšetrnější – kromě klasického vaření v páře dávají přednost i grilování na pánvi, pomalému vaření a fermentování (kvašení). Základem jejich jídelníčku jsou rýže, ryby, plody moře, sója, tofu, zelenina, různé druhy semínek, mořské řasy. Přestože nejde o kalorické bomby, svá jídla si vychutnávají po menších porcích, aby nezatížili své trávení. Všude totiž platí pořekadlo: hara hachi bu, tedy jez na 80 %. Umeboshi V tomto videu se dozvíte, jak vám umeboshi zlepší zdraví: Jedním z mnoha tajemství japonské dlouhověkosti jsou i švestky umeboshi. Jsou nakládané v soli, mají slanokyselou chuť a tisíce let se používají jako přírodní lék na spoustu neduhů. Toto ovoce je považováno za zázračné samurajské jídlo, které potlačuje únavu a dodává energii. Léčí se jím žaludeční obtíže, kašel i horečky. Švestičky jsou plné antioxidantů, látek, které zpomalují stárnutí. Zároveň čistí tělo od toxinů, jedů a těžkých kovů. Ulevují tím játrům i ledvinám. Umeboshi se hodí do rýžových pokrmů. Zdroj: Profimedia Kyselé, ale dobré V dnešní době je trh s potravinami závislý na cukru a hlavně polotovarech a průmyslově zpracovaných „mňamkách“. Ty sice chutnají dobře, ale pro tělo jsou mor. Penzum cukru způsobuje jeho překyselení, a tím pádem i náchylnost k různým vážným nemocem. Konzumace 10 gramů švestiček umeboshi denně dokáže tenhle proces zneutralizovat a vnést do těla rovnováhu. Kde můžete umeboshi sehnat a jak je jíst? Umeboshi můžete sehnat v prodejnách se zdravou výživou, ale také ve specializovaných obchodech s asijskými potravinami. Jsou k mání vcelku a záleží na vás, jestli je necháte rozplynout v ústech, nebo přímo přidáte do jídla. Vyniknou například v omáčkách, luštěninových pokrmech, salátech či dresincích. K dostání je také umepasta (dužina ze švestiček umeboshi), kterou si můžete natlačit ve velikosti třešně do pusy a nechat jí rozmělnit v ústech. Pomáhá třeba při nevolnosti, problémech s játry, krví či na regeneraci organismu (například po mononukleóze). Ume ocet (ume-su) je vlastně odpadní produkt při kvašení švestiček. Je slanokyselý a neutralizuje organismus. Používá se jako energy drink, kdy se do sklenice s vodou zamíchají 1 – 2 lžičky umeoctu. Kvašené švestičky se používají také ve formě pasty. Zdroj: Profimedia Čtěte také: Kimchi – recept na kvašený pokrm plný vitaminů 4 Čtěte také: Kimchi a cukemono: Jak doma připravit zdravé orientální pochoutky? Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.superpotraviny.webnode.cz, www.youtube.com