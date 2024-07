close info Profimedia

Ema Novotná 19. 7. 2024

Každý rád někdy zakousne něco sladkého. Jen je potřeba, abyste to nepřeháněli, obzvláště co se cukru týče. Pak ale nastupují na scénu umělá sladidla. Jaké mají účinky na vaše zdraví? Podívejte se, co říká věda.

Sladké jídlo, sladké limonády, každý na ně dostane čas od času chuť. To je naprosto normální a někdy si tyto pochutinky užít je v pořádku. Ale jak říká svaté pravidlo, nic se nesmí přehánět. Častá konzumace jídla a nápojů s velkým množstvím přidaného cukru může vašemu tělu pěkně zavařit. Proto byla vyvinuta umělá sladidla jako náhražka cukru. Chutnají dokonce víc sladce než opravdový cukr, ale obsahují o dost méně kalorií, někdy dokonce žádné kalorie. Jaké mají umělá sladidla účinky na zdraví? Youtube video, jak působí umělá sladidla na váš mozek, najdete na kanále Rozum v troubě: Zdroj: Youtube Umělá sladidla a zdraví Umělá sladidla jako alternativa cukru zní skvěle, jsou ale bezpečná? Pro kontrolu umělých sladidel a jiných náhražek cukru existují zdravotnické agentury. Ty mají za úkol dávat pozor na všechna umělá sladidla, než je pustí dál k prodeji. Proto jsou umělá sladidla bezpečná takřka pro všechny, ale stále platí pravidlo, že se nic nesmí přehánět. V přiměřeném množství jsou neškodná, a také přínosná, jelikož obsahují méně kalorií než normální cukry. close info Profimedia zoom_in Přílišná konzumace cukru může způsobovat opravdu vážné problémy. Ne nadarmo se říká, že cukr je bílý jed. Kromě menšího počtu kalorií mají umělá sladidla další výhody. První z nich je, že když nahradíte normální cukry umělými sladidly, snížíte tak o hojné procento riziko zubního kazu. Další výhodou je, že umělá sladidla nezvyšují hladinu cukru v krvi. Poté, jak již bylo řečeno, díky opravdu malému nebo žádnému procentu kalorií pomáhají při hubnutí. Přírodní cukry Co se umělých sladidel týče, představují jednu velikou nevýhodu. Když totiž chcete veškeré cukry nahradit cukry umělými, pro vaše tělo to není nejzdravější možnost. Vy sice budete cítit sladkou chuť umělého cukru, jenže vaše tělo žádný opravdový cukr nepřijme. To představuje nevýhodu, jelikož cukry jsou zdrojem energie pro vaše tělo. Pokud chcete přijímat zdravé cukry, můžete se spolehnout na ovoce, ve kterém je plno přírodních cukrů. Související články close Zdraví 7 tipů pro lepší spánek s psoriatickou artritidou video close Zdraví 7 nejlepších jógových pozic, kterými se můžete napravit, pokud máte skoliózu video Zdroje: www.fitness007.cz, www.nzip.cz

