Light nápoje a potraviny: Jejich častou konzumací si zaděláváte na velký problém

Obaly výrobků nelžou, když tvrdí, že obsahují jen minimum nebo žádný tuk či cukr. Je to však dobře? Jsou takové potraviny opravdu zdravější než originál s cukrem? Light výrobky opravdu nejsou jednoznačně vhodnější. Proč?

Zdroje: www.webmd.com, www.dietyahubnuti.cz

Je light výrobek lepší?

Móda light produktů odstartovala už před několika dekádami a výrobky s malým nebo žádným obsahem tuku či cukru jsou stále populární. I když jsou prvoplánově tyto druhy potravin a nápojů považovány za cestu ke zdravému jídelníčku, hubnutí či udržení váhy, bohužel opak je pravdou. Ve většině případů sice nejde o to, že by byly tyto potraviny vyloženě škodlivé, nicméně zdravému životnímu stylu nepřispívají. Proč?

Velmi pěkně to ve svém videu shrnul a vysvětlil výživový poradce Petr Havlíček. Podívejte se:

Light a malé množství tuku v potravinách

Jak zmiňuje Havlíček, vylučovat z jídelníčku tuky i cukry má svá úskalí. Ať už se podíváme na light produkty z jakékoli strany, nedá se říci, že by se dala jejich konzumace doporučit namísto původních produktů a ve velkém. Tedy aby byla dieta sestavena právě z těchto typů potravin. Jak vysvětluje Petr Havlíček, určitý obsah tuků je vyloženě vhodný.

"V mnoha případech měly potraviny označené jako netučné, bez obsahu soli či cukru horší nutriční profil než potraviny bez tohoto tvrzení," uvedla hlavní výzkumnice Lindsey Smith Taillieová, která tímto prohlášením vlastně souhlasí i s Havlíčkem. Smith Tailleiová působí jako odborná asistentka na katedře výživy na Fakultě globálního veřejného zdraví Univerzity Severní Karolíny, proto jde bezesporu o názor erudované odbornice, která se problémem přímo zabývá.

Vyloženě netučná dieta rozhodně není zdravá. Havlíček vysvětluje proč. Zdroj: JPC-PROD / Shutterstock.com

Uměle slazené potraviny a nápoje

Zatímco laikovi může vadit spíš chuť, tělo si jiného složení nemůže nevšimnout, a navíc v několika případech vzniklo dokonce podezření, že jsou některé tyto výrobky vyloženě škodlivé. Je to v případě cukrů. Nejde vůbec o to, že by bylo menší množství cukrů nevhodné. To jistě ne, chceteli sladit méně, pak směle do toho. Nicméně namísto cukru se používají nevhodné náhražky a to už problém je.

Na omezení cukru není nic špatného, umělá sladidla však nejsou dobrou volbou. Zdroj: Profimedia

Výzkumy jsou v tomto směru poněkud rozporuplné. Díky tomu, že nelze jednoduše shrnout výsledky těchto studií, dá se říci jen to, že konzumace umělých sladidel není součástí zdravého životního stylu a patrně ani nevede k regulaci váhy.

Pokud bychom chtěli vyzvednout nejdramatičtější možné následky zvýšené konzumace umělých sladidel jako je například aspartam, konkrétně u tohoto sladila se spekuluje i o rakovinotvorných účincích a řadě dalších neblahých „vedlejších účinků“. Například u dětí by měl aspartam vyvolávat také změny nálad až deprese. Vysoká sladivost umělých sladidel ještě navíc vede ke zvýšené konzumaci konkrétní sladké potraviny. Kvůli čemuž dochází často k přejídání.

Proto se můžete setkat i s prohlášením, že lepší je konzumovat cukr a tuk, neboť u těchto látek víme, čemu opravdu čelíme, a že zdravým jídelníčkem i pohybem můžeme případný neblahý dopad tuku či cukru kompenzovat.