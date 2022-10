Toto si naši předci dávali do polštáře, aby se skvěle vyspali. Zapomenutý trik

Trápí vás nespavost a následná únava? Nemusíte hned sahat pro prášcích na spaní. Za dob našich babiček byla na prvním místě vždy přírodní léčba, a to zpravidla pomocí bylinek, které vám zajistí klidný spánek a krásně vás „ukolébají".

Nespavost je pro organismus vyčerpávající

Situace, kdy nemůžete usnout a váš spánek je přerušovaný, se odborně nazývá insomnie. Potíže se spánkem mohou být v lepším případě krátkodobé, jsou však tací, kteří řeší tyto nepříjemné stavy i několik měsíců nebo i let.

Bez kvalitního spánku nemůže organismus správně relaxovat a časem dochází ke snížené pozornosti, zhoršenému myšlení a nezdravé dlouhodobé únavě, což zvyšuje i riziko vzniku některých duševních nemocí. Proto byste neměli nespavost nikdy podceňovat. Vždy se raději poraďte s lékařem a v počátečních fázích lze využít i sílu bylinek.

Oblíbená levandule pozitivně působí na nervový systém a díky ní bude váš spánek podstatně hlubší a celkově kvalitnější. Zdroj: Shutterstock

Vyzkoušejte voňavé bylinkové polštářky

Podpořte své usínání některými bylinkami, které svými aromatickými účinky pomáhají odbourávat stres, uklidňují a navozují spánek. Obsahují totiž éterické oleje a sloučeniny, které se teplem lidské kůže uvolní do vzduchu a vy je budete celou noc vdechovat. A navíc vám jejich aroma může být užitečné i na některé zdravotní potíže, jako například nachlazení, záněty, migrény či chrápání.

Jakými bylinkami polštáře naplnit?

Každá bylinka působí jinak a je jen na vás, co vám bude nejlépe vyhovovat. Dokonce si na základě zkušenosti můžete časem vytvářet i vlastní směsi podle vašich potřeb a nálady.

Levandule

Oblíbená levandule pozitivně působí na nervový systém a díky ní bude váš spánek podstatně hlubší a celkově kvalitnější. Bylinka vás zklidní, zbaví stresu a uleví od bolestí hlavy a od migrény. Dokonce vám levandulový polštář může pomoci i s regenerací unavených a bolavých očí a s revmatickými a svalovými bolestmi.

Heřmánek

Tuto léčivku zná každý. Kromě mnoha léčivých schopností si umí dokonale poradit i s usínáním a špatným spánkem. Výborně zklidňuje napjatou a podrážděnou mysl, takže se po nějakém čase úspěšně zbavíte nepříjemného převalování a dočkáte se opravdu klidného a hlubokého spánku. Z heřmánku si můžete před spaním uvařit i lahodný čaj.

Chmelové květy působí jako mírné sedativum. Zdroj: Supertrooper / Shutterstock.com

Chmel

Květy z chmele se nepoužívají jen k výrobě oblíbeného nápoje, kterým je pivo. Když si je dáte do polštáře, uvolňují do vzduchu mírně sedativní silice, které vám pomůžou lehce upadat do spánku, při němž se vaše tělo dokonale zregeneruje.

