Trápí vás v jistých situacích častý a nechtěný únik moči? Poradíme vám, jak mu můžete dlouhodobě a úspěšně čelit.

Stresová inkontinence neboli vlastní vůlí nekontrolovatelný a nechtěný únik moči je poměrně nekomfortní situací. Problémy s udržením moči mívají především ženy, nejčastěji po porodu a v období menopauzy, riziko úniku zvyšuje však i nesprávné držení těla. Nejčastěji k inkontinenci dochází při kýchání, kašli, prudkém pohybu, běhu, skákání či zvedání těžkých břemen, ale i při bujarém smíchu.

Jak léčit pohybem nechtěný únik moči? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Léčení pohybem Zuzana Beranová:

Zdroj: Youtube

Svaly pánevního dna

Velice častou příčinou úniku moči jsou povolené svaly pánevního dna. Ve skutečnosti totiž podpírají vnitřní orgány, čímž je udržují ve správné poloze. Stejně tak se podílejí na správném uzavírání otvorů v pánevní oblasti jako jsou močová trubice, vagina a konečník. Pokud jsou svaly pánevního dna v kondici, máme vylučování pod kontrolou. Jakmile jsou povolené, je únik nejen moči, ale mnohdy i stolice, více pravděpodobný. Bohužel se v některých případech může objevit i vyhřeznutí některého z orgánů, ale také k poměrně nepříjemné bolesti zad.

close info shutterstock.com zoom_in I dlouhodobé sezení na záchodě je nebezpečné i pro pánevní svaly ženského těla.

Problém je nutné řešit

Potíže s únikem moči byste měli řešit co nejdříve, aby nevyústily v další a mnohdy i závažnější zdravotní nedorazy. Potvrzují to slova Ivy Bílkové, hlavní fyzioterapeutky FYZIOkliniky: „Při dysfunkci svalů pánevního dna často nacházíme narušený stereotyp dýchání, poruchu statiky a dynamiky páteře a pánve, blokády žeber, spoušťové body na bránici, zvýšené napětí velkého bederního svalu, adduktorů kyčle a extenzorů bederní páteře s dysfunkční břišní stěnou. To vše se projevuje bolestmi zad, kostrče a dalších přilehlých oblastí.“

Dodržujte pitný režim

Mnoho jedinců řeší bohužel nechtěný únik moči tak, že nedostatečně pijí. Bohužel pak dochází k dehydrataci organismu, což má špatný dopad na funkci ledvin a nutkavé pocity močení mohou být ještě intenzivnější.

close info Syda Productions / Shutterstock.com zoom_in Na posílení spodního břicha a pánevního dna je nejlepší cvičení.

Pravidelně cvičte

Pokud chcete svou situaci s únikem moči výrazně zlepšit, začněte pravidelně cvičit a posilovat pánevní dno. Výborně funguje hormonální jóga, cviky na posílení středu těla, anebo tzv. Kegelovy cviky. Spočívají v rytmickém zatínání svalstva, podobně jako při zadržování močení, a jejich následné uvolňování. Cvičit je nutné provádět minimálně třikrát denně v intervalu 30 až 40 stahů a povolení.

„Léčba inkontinence znamená každodenní cvičení a dodržování režimových opatření dle návodu fyzioterapeuta, ale už po pěti týdnech lze vidět výsledky. Naučit se aktivovat svaly pánevního dna je prospěšné i pro rizikové skupiny lidí, kteří věčně bojují s bolavými zády. Předejdou tak pozdějším potížím právě s únikem moči a pomohou si od problémů s páteří,“ dodala fyzioterapeutka Iva Bílková.

Zdroje: www.novinky.cz, www.tenacz.cz, www.bebalanced.cz