Úpal a úžeh. Jak je rozlišit a jak léčit? Každý trochu jinak

Úpal a úžeh se nám často pletou. Oba stavy se mohou přihodit během horkého léta. Rozhodně tedy není od věci si připomenout, který je který a co dělat.

Úžeh a úpal: Nebezpečí horkého léta

Úžeh a úpal jsou dva různé stavy, které se však oba pojí s horkým počasím. Oba jsou závažné, vyžadují pozornost a symptomy mohou přetrvávat hodiny až několik dní. Některé jejich projevy jsou stejné, jiné se liší, nicméně oba tyto stavy mohou vést od velkých obtíží až k vyhledání lékařské pomoci. Rozhodně neberte úžeh ani úpal na lehkou váhu. Pamatujte na prevenci a zopakujte si, co dělat v případě podezření na úžeh nebo úpal.

Jak pomoci při úžehu a úpalu

Opakování je matka moudrosti. Správně byste odhadli, že oba stavy je třeba řešit přemístěním postižené osoby na chladnější a dobře větrané místo. Vhodné je podávání malého množství studených nápojů, ale co dál?

Jak pomoci? Podívejte se na tento videopříspěvek, který pro vás připravily Dobré Rady respektive www.mojemedicina.cz.

Žhavý úžeh

Už ze slova úžeh je jasné, že něco žhne. V tomto případě žhne slunce, a to přímo na hlavu postiženého. Dochází totiž k přehřátí mozku. Jde o problém vznikající z přímého slunečního záření bez pokrývky hlavy a nedostatečné hydrataci. Úžeh se projevuje slabostí, spálenou či horkou kůží, někdy také ztuhnutím šíje, která přímo souvisí s dehydratací. Příznaky se nemusí projevit okamžitě ještě během pobytu na slunci, ale i o několik hodin později.

Pokrývka hlavy a doplňování tekutin jsou hlavními způsoby prevence úžehu. Zdroj: Shutterstock

Úpal pálí celé tělo

Úpal je způsoben přehřátím organismu díky nedostatku čerstvého vzduchu, tělo se totiž nedokáže v daných podmínkách ochlazovat. Může se přihodit v nevětraných, vlhkých, ale také přetopených místnostech. Nejde tedy přímo o pobyt na slunci. I zde hraje dehydratace svoji roli. Úpal se projevuje suchou kůží, křečemi, zimnicí, ale také zmateností nebo mdlobami.

Mírně zvýšená teplota by měla klesnout už během půl hodiny. Horečka, která může dosáhnout i 40 °C, by měla sama klesnout do 12, případně až 24 hodin. Signálem, že je průběh vážný, není jen horečka, ale také ztráta vědomí. V těchto případech je lepší nepodceňovat situaci a přivolat odbornou pomoc.