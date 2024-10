Úsměv je jednoduchý, ale mocný nástroj. Pomáhá vám být šťastnější i zdravější a užívat si vztahy. Jaké další výhody smích přináší? Víte, že při úzkostech pomůže i falešný smích? Využijte to!

Určitě se vám to už stalo. Máte špatný den, vaše nálada je na bodu mrazu a někdo vám řekne, ať už se nemračíte a raději se trochu usmějete. I když se taková rada může zdát hloupá, nezavrhujte ji příliš rychle. Ukazuje se totiž, že i úmyslný smích dokáže zvednout náladu a vylepšit den.

Zdravotní benefity smíchu

Pokud se do smíchu přinutíte, i když se vám právě moc nechce, váš mozek na to začne reagovat. Z této reakce pak těží vaše tělo, psychika i vaše okolí! Smích totiž dokáže ošálit mozek a přimět ho k uvolnění hormonů štěstí. Nevěříte tomu? Když se smějete, vašemu tělu se dostane hned několika benefitů.

„Smích ventiluje emoce, prohlubuje brániční dýchání, pomáhá odkašlávat, zlepšuje prokrvení svalů i pokožky, uvolňuje svalové i cévní napětí a snižuje krevní tlak. Úsměv uvolňuje napětí a snižuje pocit hněvu a strachu, může vás i rozehřát,“ popisuje internistka a systemická psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová.

Omlazuje

Už jen když se usmíváte, vypadáte méně unaveně a celkově působíte vitálnější a mladší. Tím ale omlazující schopnosti smíchu nekončí! Pokud se chcete smát, musíte zapojit velké množství obličejových svalů.

Obličej usměvavých lidí je tedy pevnější než tvář těch, kteří se stále mračí. Takové cvičení svalů funguje jako přírodní lifting! Cvičením, tedy smíchem trénované svaly jsou pevnější a napnuté!

Kromě toho pomáhá smích i s rychlejším spalováním kalorií a posilováním břišních svalů. Během záchvatu smíchu spálíte víc kalorií než při chůzi. Zkrátka pokud chcete ušetřit za estetickou medicínu a posilovnu, smějte se!

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Jste-li dobře naladěni, vyzařujete to i navenek

Prodlužuje život

Po seznámení se se všemi benefity smíchu zřejmě tento závěrečný nikoho nepřekvapí. Stres, špatná nálada, vysoký krevní tlak – všechny tyto faktory často vyústí v nepříjemné stavy nebo onemocnění. Pokud se ovšem dostatečně smějete, tělo není negativním vlivům vystavováno tak často a intenzivně, a proto se na něm tolik nepodepisují.

Smějete se spolu často? Pak máte napůl vyhráno. Smysl pro humor a tolerance jsou základní kameny šťastného vztahu.

„Kolo štěstí“

Jste-li dobře naladěni, vyzařujete to i navenek. To jde pak ruku v ruce s úspěchem. A když máte dobré vztahy, zdraví a pracovní úspěchy, nemáte důvod ke smutku, stresu nebo zbytečně zvýšenému krevnímu tlaku. „Točíte se“ tak v kruhu, který prosvětlí a ozdraví váš život.

Jak udělat z úsměvu každodenní rutinu?

Místo abyste na šťastné či zábavné chvíle čekali, sami se přičiňte, aby se vám děly. Sledujte oblíbené komedie a vybírejte si nové, čtěte vtipné knihy nebo se zkuste začít usmívat i při každodenních běžných příležitostech a užívejte si události, které vás nějak příjemně osloví. Může to být nadšený pes hrající si v parku, zajímavě upravená výloha nebo třeba sympatický člověk, jehož pohled zachytíte.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Usmívejte se při běžných denních činnostech a vypěstujte si z úsměvu rutinu

Co všechno smích umí?

Zlepší náladu a uleví od deprese

Při smíchu se váš mozek pustí do procesu výroby dopaminu. Dopamin je hormon, jehož hladina přímo souvisí s dobrou náladou. Výsledky výzkumů z oblasti neurologie skutečně ukazují, že pokud je ve vašem těle nedostatečná hladina dopaminu, máte sklon k úzkostem a depresím. Přesvědčíte-li se k úsměvu, váš mozek chybějící dopamin doplní. Občas je sice těžké se k úsměvu přinutit, to je jasné, ale když to dokážete, nebudete litovat.

Redukuje stres a napětí

Není to jen dopamin, co se v těle bude obnovovat. Mezi další hormony, které se začnou tvořit, patří serotonin a endorfin. Serotonin v těle působí podobně jako dopamin, tedy zlepšuje náladu. Tím to ale nekončí. Tento hormon také dokáže odbourávat stres a napětí. A právě tyto dva stavy často mohou za naši mizernou náladu.

Nízká hladina serotoninu je navíc příčinou agresivnějšího chování. Samozřejmě že stresu se nejde zcela vyhnout. Ale smích a od něj se odvíjející dobrá nálada vám ho mohou pomoci velmi efektivně redukovat. Dopamin, endorfin a serotonin zkrátka dokážou vyřešit hned několik obtíží, které ovlivňují vaši psychickou vitalitu.

Posílí imunitní systém

Stres přímo ovlivňuje i činnost a odolnost vašeho imunitního systému. Pokud máte nedostatek hormonů štěstí a nevládnete příliš dobrou náladou, stres má prostor převzít nad vámi kontrolu. Takto oslabená duševní pohoda přímo ovlivňuje i tu fyzickou. Stresem vyčerpané a oslabené tělo pak nedokáže efektivně bojovat s nemocemi a stává se mnohem zranitelnějším.

Chcete-li pomoci svému tělu, potažmo imunitnímu systému, pusťte na tvář úsměv. Mozek začne produkovat všechny důležité hormony, vám bude psychicky lépe, stres tak bude eliminován a imunita se posílí. Tělo pak bude moct dát do boje s fyzickými nemocemi všechnu potřebnou intenzitu. Přidejte ještě jídelníček bohatý na vitaminy a brzy uvidíte změny v práci vašeho imunitního systému.

close info Max kegfire / Shutterstock zoom_in Díky úsměvu dochází k celkovému uvolnění těla

Snižuje krevní tlak

Když se dozvíte něco nečekaného nebo se rozčílíte, snadno vám stoupne krevní tlak. Pokud nejste schopni své rozčílení zklidnit a přetavit zpět v dobrou náladu, může mít velmi nebezpečné důsledky. Dlouhodobě vysoký krevní tlak může mít za následek mrtvici, infarkt a další vážné zdravotní následky.

Proto je nutné tento stav konzultovat s lékařem a najít vhodnou léčbu. Nicméně než věci zajdou tak daleko, je dobré vědět, že existuje snadná možnost prevence. Díky tomu dokážete být rychleji v klidu, a už to samotné napomáhá ke snižování krevního tlaku. Dokonce i uměle vynucený úsměv může vaši psychiku uklidnit a tím zklidnit i fyzické reakce těla na stresující podněty.

Tlumí bolesti

Úsměv je i skvělým bojovníkem s bolestí. Díky dobré náladě, kterou úsměv vyvolává, se v těle tvoří endorfin a serotonin. Tyto neurotransmitery jsou účinnými bojovníky hned na několika frontách vašeho psychického i fyzického zdraví.

Díky úsměvu dochází k celkovému uvolnění těla a skutečně znatelnému snížení vnímání bolesti. Pamatujte proto, že úsměv vás nejen ozdobí, ale bude i vaším pomocníkem při nepříjemných bolestech. Když se usmíváte, mozek uvolňuje látky, které působí jako přírodní analgetika, tedy mohou mírně tišit bolest.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v zářijovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář, převzato z časopisu Květy