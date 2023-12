Popraskané paty jsou nepříjemnou záležitostí. Obzvláště v zimě, kdy máte nejvíce vysušenou kůži. Chcete se zbavit popraskaných pat? Světe, div se, pomůže vám ústní voda. Podívejte.

V období zimy se kůže nejvíce vysušuje. Nejvíce to zpravidla odnese obličej, který je vystavený mrazu a následně nohy. Popraskané a suché paty mají několik příčin, zima je pouze jedním z mnoha faktorů. Další jsou například nepohodlná obuv, jako třeba podpatky nebo vyšší baleríny. Důvodem může být také dlouhá práce ve stoje či zátěž při sportu. Popraskané paty mohou být někdy indikátorem, že vaše tělo nedostává dostatek omega 3 mastných kyselin, zinku a železa. Zkrátka a dobře, důvodů je mnoho. Jak se ale popraskaných pat zbavit?

Video proč používat ústní vodu na popraskané paty najdete na Youtube kanále TOP Zaujímavosti:

Zdroj: Youtube

Blahodárná vazelínová mast

Způsobů je hned několik. Prvním je velice lehká a příjemná procedura. Na začátek si připravte směs vazelíny a citronu. Do mističky dejte jednu kávovou lžičku vazelíny a vymačkejte pár kapek šťávy z citronu. Vezměte si lavor a nalijte do něj teplou vodu. Na 20 minut si do něj položte nohy a vychutnávejte teplo. Poté si nohy osušte a popraskané paty si namažte vaší směsí. Kyselina citronová má totiž skvělé účinky na praskliny a suchost v patách. Je to díky tomu, že podporuje odlupování staré kůže a pomáhá regeneraci nových buněk. Až budete mít nohy natřené, vezměte si ponožky a nechte působit přes noc. Tento postup opakujte každý večer a uvidíte, že paty budou co nevidět jako nové.

Látky v ústní vodě zabraňují praskání nohou a pomáhají regenerovat nové buňky.

Ústní voda a ocet

Tato procedura sice vyžaduje nos, který není znechucen octem, ale věřte, že se to vyplatí vydržet. Udělejte si směs 1 šálku ústní vody, 1 šálku bílého octa a 2 šálků vody. Nohy si do směsi položte zhruba na 20 minut. Pomocí pemzy pak drhněte chodidla a odstraňte suchou kůži. Pokud se ptáte, proč zrovna ústní voda, je to proto, že pomáhá ničit plísňová onemocnění a zklidňuje pokožku. To se děje díky kombinaci alkoholu a thymolu. Ocet pak změkčí pokožku v kůži. Tento postup opakujte každý den, než budou vaše paty lesklé a bez prasklin.

