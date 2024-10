Jaké jste měli dětství? Bylo plné lásky a rodičovské podpory, nebo jste je prožívali v poněkud méně ideálních podmínkách? Je to ještě důležitější než by se zdálo. Vědci zjistili, jak průběh dětství a vztah s rodiči ovlivňuje celý další život člověka, včetně jeho zdravotního stavu.

Každé dítě potřebuje klidné prostředí, v němž by mohlo vyrůstat milováno s veškerou potřebnou péčí. Není potřeba potomka rozmazlovat, musí ale vědět, že má ve svých rodičích oporu a pevné zázemí.

Jak ovlivňují vztahy v rodině dospělý život lidí? Podívejte se na video na youtube od Lucie Kolaříkové:

Zdroj: Youtube

To nejlepší pro dítě

Rodiče, kteří se tohoto nelehkého úkolu zhostí se ctí, pro své dítě udělají skutečně to nejlepší. Dokonce mu mohou dopřát pevnější zdraví v dospělosti. Kromě toho vychovají lidi, kteří budou pro svoje okolí doslova požehnáním.

Celoživotní problémy

Člověk, který si již v prvních letech svého života prošel obdobím nejistoty, nebo dokonce ústrků, nemůže mít v dospělosti dostatek síly, aby se mohl vyrovnávat s dalšími problémy. Dospělý život přitom takových okamžiků přináší víc než dost. Naopak ti z nás, kteří měli velké štěstí na klidnou rodinu s veškerou péčí, jež navozovala pocit bezpečí, mohou být v pozdějších letech vyrovnanější bez projevů neurologických poruch jako jsou deprese, úzkost a podobně. Mají také více síly podporovat své blízké a vytvářet tak dobré zázemí pro svoje děti, tedy další generaci.

Podpora je nezbytná

Emoční síla je v životě nesmírně důležitá. Lidé, kteří jsou v této oblasti odolnější, lépe zvládají dennodenní stresy a vyrovnávají se snadněji se změnami, často i nevítanými. I tato schopnost vychází z dětských zkušeností. Pokud jsou rodiče schopni podporovat dítě ve chvílích, kdy se samo utápí v pochybnostech a emočních problémech, udělají pro něj a jeho další život to nejlepší.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Dítě potřebuje jistotu v rodině.

Výchova dobrým příkladem

Děti se nejvíce naučí pozorováním příkladů svých blízkých. Proto se lidé, kteří měli v dětství dobrý vztah s milujícími a empatickými rodiči, naučí stejně jednat i vůči svému okolí. Empatie je schopnost vcítit se do pocitů ostatních, což umožňuje jednat tak, abychom jim v určité chvíli třeba i nechtěně neublížili. Kde jinde by se tomu měl člověk naučit, než v rodině?

Sebevědomí do dospělosti

Dobré vztahy v rodině a podpora rozvoje dítěte i přes jeho možné neúspěchy nebo delší dobu, kterou potřebuje na zvládání některých dovedností, vede k vědomí, že je možné zvládnout téměř vše. Zdravé (nikoliv nekriticky přehnané) sebevědomí je tak také jedním z dalších znaků, které jsou příznačné pro lidi, kteří měli se svými rodiči úzké vazby.

Komunikace bez problémů

Co se ještě mohou děti od milujících a pečujících rodičů naučit? Je to například komunikace s vrstevníky i příslušníky jiných generací. Pokud spolu rodiče i s dětmi diskutují, probírají a řeší problémy v klidu a konstruktivně, naučí se takovému jednání zcela přirozeně i jejich dítě a tyto dovednosti si potom přenese do svého vlastního života.

Méně problémů ve škole

Rodiče v klidné a vyrovnané rodině, kteří své dítě přijímají do určité míry jako partnera, je podporují v jeho vlastním životě a ve většině případů je také motivují k sebezdokonalování a vzdělávání. Není tedy divu, že dospívající a mladí dospělí, kteří měli v dětství se svými rodiči dobré vztahy a jsou tedy schopni přijmout i jejich pohled na důležitost vzdělávání, mají větší snahu a úspěchy při studiu. Navíc kombinace s vyšší sebedůvěrou, schopností komunikovat, či odolnosti vůči stresu, z nich tvoří ideální studenty.

Zdravý životní styl

Není žádným tajemstvím, že rodiče, kteří skutečně chtějí pro svoje děti to nejlepší, většinou dbají také na jejich životní styl. Sport i zdravá výživa jsou návyky, které ze života většinou nevymizí ani ve chvíli, kdy se mladý člověk osamostatní a odejde do svého vlastního světa. Navíc rodinné zážitky, které jsou s takovým životem v dětství spojené, si s sebou člověk nese po celý zbytek života. A to je velká deviza, kterou můžeme (a měli bychom) svým potomkům dopřát.

