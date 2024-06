Chcete se pustit do cvičení? Lékaři jmenovali dobu, kdy je cvičení nejefektivnější a pomůže vám zhubnout co nejvíce. Podívejte se, v jaké době je cvičení na zhubnutí nejefektivnější.

Léto je za rohem a s ním i plavková sezóna. To může být pro některé lidi náročné a často i nepříjemné. Ukazovat své tělo v plavkách a cítit na sobě pohledy druhých je často frustrující. Je však důležité si uvědomit, že to, co si myslí ostatní, není vůbec důležité.

Ne všichni se narodí s postavou top modelky, a je to tak v pořádku. Pamatujte si, že vaše postava, jakmile neohrožuje vaši zdravotní kondici, je v pořádku a je dokonalá. Pokud byste však chtěli začít cvičit za účelem hubnutí, lékaři jmenovali nejúčinnější období, kdy tak činit.

Video o nejlepším čase pro cvičení najdete na Youtube kanále BBC Global:

Zdroj: Youtube

V jakém čase cvičit

Pokud chcete začít cvičit, je důležité zvolit pro jednotlivé aktivity ideální dobu. Lékaři se shodli, že existují dva nejlepší časy pro cvičení, pokud je účelem právě zhubnutí. Je to ráno nebo večer. Každý z těchto časů má svá pozitiva i svá negativa. Jako první se tedy podíváme na cvičení ráno.

close info Shutterstock zoom_in Ranní cvičení má své výhody a nevýhody. Největší výhodou však je, že ranním běháním nastartujete mozek a během dne nemáte potřebu doplnit kalorie, které jste ráno spálili cvičením.

Hlavní výhodou ranního cvičení je, že nastartujete své tělo a mozek. Díky tomu pak během dne budete mít více energie a budete celkově méně rozptýlení a podráždění. Studie prokázala, že lidé, kteří si šli ráno na půl hodiny zaběhat, měli kvalitnější spánek, během dne nebyli vůbec ospalí a pozorovali větší soustředěnost a aktivitu.

Podle výzkumu také ranní cvičení může omezit chuť k jídlu během celého dne. Drtivá většina lidí, která se výzkumu zúčastnila, potvrdila, že během dne měli menší chuť k jídlu a neměli zapotřebí dohnat kalorie, které ráno spálili běháním. Největší nevýhodou ranního cvičení je pak spánkový dluh, jelikož musíte dříve vstávat, čímž obětujete zhruba hodinu spánku.

Večerní cvičení

Výhoda večerního cvičení spočívá v tom, že máte více času, celý den již máte za sebou, a můžete se díky tomu kompletně soustředit na trénink.

Studie prokázala, že večerní cvičení se vyplácí jako rituál k zakončení dne, při kterém se zbavíte stresu, zvýšíte endorfiny a necháte celý den za sebou. Také je večerní cvičení dobré pro váš osobní pocit, jelikož máte energii z jídla a spalujete kalorie, které jste během dne nabrali.

Naopak nevýhodou večerního cvičení je, že intenzivní trénink před spaním není přínosný pro váš spánek a odpočinek. Zní to jako paradox, jelikož byste si možná mysleli, že po celém dni a večerním cvičení budete unavení a usnete hned, jak zavřete oči.

Jenže váš mozek po fyzické aktivitě nedokáže hned usnout, a tím se doba usínání oddaluje. Takže pokud chcete cvičit večer, dejte si po tréninku minimálně hodinu relaxu, než se odeberete do postele.

Zdroje: www.svetfitness.cz, www.grizzlygear.shop