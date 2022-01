Co udělá s vaším tělem, když denně sníte lžičku prášku z vaječných skořápek?

Co děláte s vaječnými skořápkami? Vyhazujete je? To je škoda. Vaječné skořápky jsou hlavě kalcium a troška proteinu. Neutrácejte za často předražené doplňky stravy s vápníkem a udělejte si vlastní prášek z vaječných skořápek. Je to nejen levný zdroj vápníku, ale také velmi efektivní. Jemně rozemletý prášek z vaječných skořápek můžete přidávat i do různých pokrmů.

Zdroje: styl.instory.cz, www.healthline.com

Skořápky jsou skvělým zdrojem vápníku

Zatímco dáváme skořápky slepicím, meleme je najemno, abychom přilepšili rostlinám nebo jej přímo zakopáváme do záhonů, skořápky jsou přesně tím, co bychom měli konzumovat sami. Opravdu to není divné a ani hloupost. Vaječnými skořápkami se zabývala studie zveřejněná v roce 2013 v odborném časopise International journal of food sciences and nutrition. Studie s všeříkajícím názvem “Vaječné skořápky jako vhodný domácí zdroj vápníku“ potvrdila, že jediná skořápka obsahuje dostatečné množství vápníku pro dospělou osobu na den. Vědci se také zabývali tím, v jaké formě i jaké kombinaci skořápky užívat. Ukázalo se, že stačí skořápky dostatečně očistit a zpracovat na prášek. Jak na to?

Vaječné skořápky dostatečně očistěte a zpracujte na prášek. Zdroj: Profimedia

Pořádně vaječné skořápky očistěte

Nabízejí se dva způsoby, jak vaječné skořápky zbavit nečistot. Jednou z nich je používat jen skořápky z vařených vajec, anebo je můžete povařit později. Druhým způsobem je manuální očista vajec a po odstranění skořápek jejich pečení v troubě na alespoň čtvrt hodiny na 180 °C. Vaření či pečení zlikviduje veškeré bakterie, kterými jsou běžně skořápky kontaminovány.

Rozemleté skořápky použijte jakkoli

Po očištění skořápek a případném osušení je rozemelte nebo rozdrťte na co nejjemnější prášek. V takové formě jej budete moci použít podle libosti. Ze zmíněné studie také vyplývá, že je vhodné používat prášek ze skořápek do pečení, omáček či k přípravě dalších jídel. Malé množství prášku totiž neovlivní texturu, ani chuť pokrmů.

Prášek ze skořápek můžete použít i do pečiva nebo při přípravě jiných pokrmů. Zdroj: Lukas Gojda / Shutterstock.com

Jak vám skořápky prospějí?

Stejně jako vápník, ale lépe než ten, který si můžete koupit. Vápník je totiž z vaječných skořápek tělem absorbován o 64 % lépe než z potravinových doplňků, které obsahují uhličitan vápenatý.

Co udělá vápník ze skořápek s vaším tělem?

Vápník je jednoduše potřeba v celém těle. Ukládá se především v kosech a zubech, čímž posiluje strukturu a pevnost. Také tělesné orgány a svaly potřebují vápník k tomu, aby správně fungovaly. Konzumací doporučeného denního množství vápníku můžete snížit riziko osteoporózy. Vápník je také nedílnou součástí hojení ran a regenerace kožních buněk. I pro vlasy je příjem vápníků důležitý. A to nejen pro jejich růst, ale také zdravý vzhled. Stejně tak je zásadní pro dobrý stav nehtů. Doplníte také vápník, který se ve velkém množství nachází v nejsvrchnější vrstvě kůže, kde působí jako bariéra. Máme tak vlastní skořápku, která nás chrání.

Vápník z vaječných skořápek zlepší stav vašich vlasů, kůže i nehtů. Zdroj: Shutterstock