Začínáte mít povislá víčka? Naše babičky měly přírodní liftingový trik zdarma

Trápí vás povislá víčka a kruhy pod očima? Nezoufejte, nemusíte hned běžet k plastickému chirurgovi! Raději vyzkoušejte osvědčené babské rady, které jsou léty prověřené a díky nimž určitě pocítíte viditelnou změnu. Pomůže vaječný bílek, který víčkům vrátí jejich pružnost.

Stárnutí je proces, kterému se nevyhne nikdo z nás. Záleží na jen na nás, jestli touto fází života projdeme s grácií. Projevy stárnutí se totiž dají zpomalit. S přibývajícím věkem nebudete bojovat pouze s vráskami, v jisté fázi života budete čelit i pokleslým víčkům. Pokožka okolo očí je velmi tenká, postupně ztrácí svoji pružnost a následkem ochabnutí klesá směrem dolů.

Padající oční víčka jsou na obtíž

Nejenže může jít někdy o nepříjemný stav, kdy oči pálí a slzí, ale člověk se s převislými víčky necítí zcela komfortně. Vypadá starší, strhanější, přepracovaný a nevyspalý. Přestože jde spíše o estetický problém, v některých případech může omezit i zorné pole očí. Víčka se mohou propadnout natolik, že vyloženě leží na řasách, což narušuje optickou osu vidění. Příčinou bývá obvykle postupující věk, některá onemocnění, poškození nervů nebo předešlý úraz na tváři. Mnohé z žen se snaží tuto potíž vyřešit alespoň vhodným make-upem. Pokud pozorujete teprve počínající změny, máte šanci klesání víček zpomalit.

Základem je dostatečný spánek

Kvalitní spánek ovlivňuje celkovou kvalitu života, proto byste měli dbát na to, abyste ho měli dostatek. Budete mile překvapeni, jak se to odrazí na vašem celkovém stavu. Dlouhodobý nedostatek spánku mívá velký podíl na předčasném stárnutí pokožky, a to hlavně v očním okolí. Proto jistá změna životního stylu je často stejně účinná jako mnohé kosmetické procedury.

Dodržujte pitný režim

Nezapomínejte ani na celkovou hydrataci, která má na pokleslá oční víčka také vliv. Pijte denně dostatečné množství vody, v opačném případě bude vaše kůže vypadat pomačkaně a sklesle.

Bílek víčka dokonale vzpruží

Vaječný bílek dokáže s vaším obličejem hodně věcí. Báječně vypne pleť, zbaví vás tmavých skvrn i teček a značně sníží viditelnost mnohých jizviček i vrásek. Bílek můžete aplikovat přímo, ale ideální je si z něho vyšlehat sníh a nanést ho vatovým tamponem na očistěnou pokožku celého obličeje nebo jen na víčka. Nechte zaschnout a poté ještě 10 minut působit. Během této doby ucítíte, jak se pokožka stahuje. Nakonec pečlivě smyje vlažnou vodou a jemně osušte.

Heřmánek dá očím odpočinek a jiskru

Možná si občas dáváte heřmánkový čaj za účelem zklidnění nebo na lepší usínání. Díky tomu máte doma vzácnost právě na oční víčka. Použité čajové sáčky nechte vychladit v lednici a poté si je přiložte na zavřené oči.

Aloe vera zklidní a vyživí

Aloe vera je vynikajícím přírodním prostředkem na mnoho kosmetických potíží, a to včetně ztráty pružnosti okolo víček. Rozřízněte podélně jeden list, vymačkejte z něj alespoň čajovou lžičku blahodárného gelu a smíchejte ho s trochou jogurtu. Směs naneste na oční okolí a nechte tak 20 minut působit, potom ji smyjte vlažnou vodou.

Salátová okurka osvěží

Plátky čerstvě ukrojené okurky jsou perfektní nejen na kruhy pod očima, ale fungují i na horní víčka. Okurka totiž obsahuje vysoký podíl vitaminu C, což je antioxidant nezbytný pro „výrobu“ kolagenu. Dopřejte si 10 minut okurkové kúry každý den, která zároveň zklidní unavené oči.

