Co potřebuje naše tělo, aby si dokázalo udržet svěží a hydratovanou pokožku i ve vyšším věku? Jistě je to dostatek tekutin, mnoha prvků i bílkovin, nezbytných k udržení elasticity pleti. Hlavně posledně zmiňované bílkoviny pak najdete v docela obyčejném přírodním zdroji, který určitě máte doma.

Chcete-li nabídnout pleti potřebné bílkoviny, které ji alespoň na nějaký čas pomohou najít ztrácející se mládí, měli byste sáhnout po docela obyčejném vaječném bílku, ze kterého je možné snadno vytvořit domácí přírodní pleťovou masku. Bude stačit jej našlehat a nanést na obličej. A protože – jak je známo – v jednoduchosti bývá ukryta pravda i ta největší síla, není třeba do této masky nic dalšího přidávat.

V jednoduchosti je síla

Skutečnost, že vaječné bílky stačí i samy o sobě k tomu, aby povznesly vaši pleť do nové, mladší, dimenze, rozhodně neznamená, že bychom takovou masku nemohli obohatit dalšími výživnými přídavky. Musíme si ale dobře rozmyslet ,co použít, abychom si více neuškodili, než pomohli. Jak si asi každý umí představit, bezpečnou a také velmi prospěšnou součástí jakékoliv přírodní pleťové masky bude med, a to v přibližném poměru jedné čajové lžičky medu na jeden vaječný bílek. Včely jako by jej vyráběly jen pro lidské zdraví. I když by s námi tito malí tvorečkové jistě nesouhlasili, pravdou je, že jejich produkt je prospěšný jak při vnitřním užití, tak i na vnější péči o tělo.

Jogurt nebo avokádo?

Dalšími možnými vylepšeními bílkové masky je třeba jogurt. Myslíme tím samozřejmě ten klasický bílý, nikoliv ochucený. Ideální bude ten v biokvalitě. Prospěšné budou také oleje, a to jak například kokosový, tak i mandlový. Velmi dobrou službu udělá mimo jiné i dobře rozmačkané avokádo, které se na kvalitě naší pleti podepíše skutečně do hloubky a většina lidí se nemusí obávat jakékoliv alergické reakce.

Naneste a čekejte

Jak tuto jednoduchou masku použít? Obličej je třeba nejprve dokonale vyčistit a osušit. Poté naneseme připravenou vaječnou hmotu a vydržíme přibližně čtvrt hodiny nebo 20 minut, než ji půjdeme zase smýt. Maska bude na obličeji postupně mírně zasychat, což ale vůbec nevadí. Po stanovené době obličej zbavíme i sebemenších zbytků masky, omyjeme a ošetříme kvalitním hydratačním krémem. Budete-li tuto proceduru opakovat alespoň jednou týdně, první změny uvidíte již po úvodním použití a po měsíci budou účinky ještě výraznější. Tam, kde byly dříve jemné vrásky, neuvidíte nic, a dokonce i ty hluboké budou jednoznačně méně znatelné.

Žádné agresivní přídavky

Na co bychom si měli při výrobě jakékoliv domácí pleťové masky dát velký pozor? Jsou to samozřejmě látky, na které je naše tělo alergické. V případě, že máte pleť obecně citlivou a nikdy si nejste zcela jisti, jak bude na novinku reagovat, zkuste účinek masky nejprve na zápěstí. Pokud se po několika minutách nic nestane, můžete pokračovat na obličeji. Do masky by ale samozřejmě neměly přijít žádné agresivní látky, což se týká například i mnohdy doporučované citronové šťávy nebo sody. Zatímco citronová šťáva může působit na pokožku agresivně, jedlá soda má sice jisté depilační účinky, ale pro mnohé jedince může být příliš hrubá.

Varování pro alergiky

I když byla bílková maska uznávaná již našimi předky, kteří ji s oblibou používali, neměli bychom se vyhýbat ani některým varovným informacím, které hovoří o možném infikování salmonelou nebo alergickými reakcemi. Je jisté, že nejvhodnější je použít vejce z bezpečného chovu, ale i ta běžně prodávaná procházejí hygienickou kontrolou, takže obavy mohou být jen minimální.

