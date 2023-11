Vánoce jsou svátky plné hojnosti, ale také mnoha pokrmů s vysokým obsahem cukru. Pokud se snažíte o zdravější stravu, zkuste to bez toho bílého a zvolte vhodnější a příznivější varianty pro své tělo!

Vánoce jsou svátky, kdy se obvykle na stole nachází mnoho pokrmů, a kromě jiného také sladkostí. Zpravidla se připravují z bílého cukru, který je bohužel příčinou mnoha zdravotních problémů, a někdy i chronických. Pokud patříte mezi příznivce zdravé stravy, zkuste letos nahradit bílý cukr něčím zdravějším. Co konktrétně máme na mysli?

Nevýhody bílého cukru

Cukr a sladkosti miluje snad každý. Ne všichni je mohou, a především ty s obsahem bílého cukru. Jedná se sice o zdroj poměrně vysoké energie, ale tělu nepřináší zcela žádné živiny. V minimálním množství našemu tělu neškodí, ale v době Vánoc na nás číhá mnoho dalších nástrah. Při nadměrné konzumaci bílého cukru to vede tak akorát k obezitě a jiným nepříjemným chorobám.

Pomalý a nenápadný zabiják

Klasický bílý řepný cukr je chemicky disacharid sacharóza s dvěma cukernými jednotkami, na které se v metabolismu rozpadá. Jedná se o fruktózu, tedy tzv. ovocný cukr, a dále glukózu, tzv. hroznový cukr. Pokud se má glukóza správně v těle vstřebat, je potřebný hormon inzulín. Pokud ho náš organizmus nedokáže vytvořit dostatečné množství, anebo není schopný skrz něj glukózu zpracovávat, pak je bohužel zasažen cukrovkou. Důležité je, že konzumace sladkostí obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi než konzumace těch, které obsahují sacharózu nebo glukózu. Čím tedy nahradit nezdravý bílý cukr?

close info Profimedia.cz zoom_in Panela. Běžný rafinovaný cukr lze vyměnit za lepší a výživnější varianty.

Panela

Běžný rafinovaný cukr lze vyměnit za lepší a výživnější varianty. K takovým patří například panela. Jedná se o přírodní sladidlo, které se získává ze šťávy z cukrové třtiny nebo z kaktusů. Je to však mnohem zdravější alternativa cukru, neobsahuje totiž žádné přidané cukry ani umělá sladidla. Je také nutričně bohatá, obsahuje vitamíny B, C, D a E, minerály a stopové prvky jako například vápník, železo, fosfor, hořčík, draslík, zinek, měď a mangan. Kromě toho má docela zajímavou chuť, která je příjemně nasládlá a lehce karamelová. Hodí se tedy do všech možných sladkostí včetně vánočního cukroví.

Klasický med

Bílý cukr můžete nahradit také medem. Přestože se od bílého rafinovaného cukru složením až tolik neliší, protože obsahuje z 30 % glukózu a z 40 % fruktózu, ale navíc v něm jsou obsažené minerální látky jako například draslík, vápník, sodík, hořčík, fosfor, stejně jako některé vitamíny.

Glykemický index medu se odvíjí od jeho původu, zpravidla však bývá nižší než u bílého cukru. Měli byste však vědět, že co do kalorií je na tom o něco hůře.

close info Profimedia zoom_in Stejně tak můžete při pečení vánočních dobrot využít i cukr kokosový.

Cukr kokosový

Stejně tak můžete při pečení vánočních dobrot využít i cukr kokosový, který se získává z nektaru kokosového květu. Ačkoliv má také vyšší množství kalorií, z nutričního pohledu je na tom o mnoho lépe. Během svého zpracování totiž nepřijde o draslík, zinek, železo nebo vápník.

