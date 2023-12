Jak vnímáte Vánoce u vás doma? Podařilo se vám vymanit z teroru gruntování, paniky kolem množství vánočního cukroví či dostizích mezi jednotlivými obchodními domy a sháněním dárků, které prostě musíte mít? Nebo vás svátky ubíjejí a trpíte vánočním blues? Nejste sami.

Vánoční blues: Hlavně se nezbláznit!

Ukočírovat Vánoce může být těžké a pokud inklinujete ke splínu, letošní rok se vám moc nepovedl, práce máte až nad hlavu a pocit, že jste na všechno sama, pak se vám jednoduše může stát, že svátky radosti rychle sklouznou k nervozitě a depresi.

Nestyďte se za to! Že to o Vánocích přeháníme víme všichni už dávno! Něco o tom ví také Melissa Hunter, která pro vás připravila příspěvek Christmas DEPRESSION? How I Get Through the Hardest Holiday čili Vánoční DEPRESE? Jak překonat nejtěžší svátky.

Zdroj: Youtube

Vánoční medaile a srovnávání

Pořád si v koutku duše říkáte, „moje máma nebo babička to přece všechno zvládla, tak já musím taky!“ Nedělejte to. Zakažte si to!

Nejen, že to není pravda, ale navíc takové srovnávání nikomu neprospívá. Uvědomte si, že vaši předci měli Vánoce mnohem prostší, stejně tak jako své domácnosti. Neřešili trendy dekorace, sociální sítě a novinky z celého světa a ani nezkoušeli recepty z druhé strany planety s dovozovými ingrediencemi. Obyčejný život byl prostší (ne snazší) před dvaceti, čtyřiceti a určitě šedesáti lety. Ti, kdo vám na sociálních sítích tvrdí, že mají všechno na háku a hotové levou zadní, jsou šílenci nebo lháři. Vy nemusíte být.

Pravdou je, že za dárky, domácnost vycíděnou do vysokého lesku či nejlepší vaječňák v okolí se ceny neudělují. Neostanete metál a nepříjemná sestřenice stejně pomluví vaši domácnost, i když se budete na hlavu stavět. Raději si uvědomte, co všechno máte a z čeho se můžete těšit. Povzbuďte se vlastními úspěchy i těmi v rodině. A pokud se vám nedaří, vězte, že není všem dnům konec.

close info Andrew Angelov zoom_in Dejte pokoj s perfektní domácností! Za vaše duševní zdraví nestojí.

Jak se vyhnout vánočnímu blues?

Jak se z Vánoc nezbláznit, nepanikařit či neupadat do depresí? Zjednodušte si život, jak jen je to možné a hlavně neočekávejte. Očekávání je jen zárodkem zklamání. Vysoké nároky na sebe sama i okolí můžete mít, jen když jste v kondici, pokud je to vůbec nutné. Duševní zdraví je určitě důležité nejen pro vás, ale i zbytek vaší rodiny. Zpomalení vánočního úprku ocení všichni.

Stejně tak není nic špatného na zjednodušení výběru dárků tím, že se zeptáte, co vaši blízcí skutečně chtějí. Dávat místo dárků peníze se mnohým nepozdává, na druhou stranu, co s věcmi, které nejsou skutečně potřebné? Nevhodný dárek nepotěší ani vás ani obdarovaného a to všechno zbytečně.

Žádný člen vaší domácnosti nepovažuje za důležité, aby byly všechny police utřené. A pokud považuje a bude vás tím terorizovat, dejte mu tenhle úkol na starosti a říkejte tomu delegování pravomocí.

Chcete mít opravdu uklizeno? Řekněte si o pomoc, ale také minimalizujte všechny ty drobnosti, serepetičky a obrážečky, které je potřeba cídit a leštit. Zbavte se zbytečností, udělá vám to dobře a třeba nepotřebnými drobnostmi potěšíte někoho, kdo má do kapsy hluboko. Věci dejte třeba na charitu nebo je nechte v krabici vedle kontejneru. Určitě brzy zmizí.

Není náhodou, že Skandinávci mají hygge a Japonci wabi-sabi. Tyto národy milují prostý a minimalistický způsob života bez zbytečností. Takové mohou být i vaše Vánoce.

Nepodceňujte vánoční blues

Nesnažte se tlačit na pilu a radovat se, když je vám ouvej. Raději se dost vyspěte, udělejte si příjemnou chvilku s rodinou nebo sama se sebou v koutku vašeho domova. A pozor! Nezapomínejme také na muže. I když oslavy všeho druhu a svátky jsou často v repertoáru a zcela opanované manželkami, partnerkami a maminkami, i muži mohou pociťovat únavu a smutek během Vánoc a je docela jedno, zda mají stejné nebo menší povinnosti jako jejich partnerky.

Nepodceňujte vánoční splín. Důvodů, proč se lidé cítí špatně během svátků je celá řada, ať už jde o finance, vztahy, práci nebo další stresy. Nepříjemné pocity během svátků přiznává dokonce asi 89 % Američanů. Stres a vyčerpání popisuje až 40 % z nich a to všechno díky nárokům, které si často klademe jen sami na sebe.

Zdroje: mojezdravi.cz, apa.org