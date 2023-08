4 varovné příznaky rakoviny kůže: Co je ještě normální, a kdy okamžitě jednat?

Onemocnění rakovinou kůže přibývá, proto je na místě své tělo pravidelně kontrolovat. V jakých případech byste měli zbystřit a jednat? Hlavní je rozpoznat včas první varovné příznaky.

Lidská kůže je největší orgán lidského těla. Říká se, že vydrží téměř všechno – zimu, déšť, sníh, horko i nějakou tu porci stresu. Jenže vlivem klimatických změn a narušené ozonové vrstvy stále více přibývá onemocnění rakovinou kůže. Podle lékařů za to může nejen oteplování, ale hlavně nekontrolovaný sluneční žár. Proto odborníci vybízejí všechny nadšence opalování k větší opatrnosti a pravidelnému používání ochranných krémů. Někteří si ale nedají říci a za svou vášeň často zaplatí i životem. Jenom v Čechách ročně onemocní na melanom 25 - 30 tisíc lidí a zhruba čtyři stovky mu podlehnou.

Vzkaz z Hollywoodu

Rakovina kůže se nevyhybá ani slavným. Jednou z jejích obětí je i hollywoodská star Jane Fonda. Ta zpětně přiznává, že si za své kožní onemocnění může sama, protože se tvrdošíjte vystavovala slunci. Dnes patří mezi celebrity, které šíří osvětu a vybízejí lidi k používání opalovacích krémů a větší opatrnosti. Jane Fonda, která kvůli nádoru odoperovali část rtu, je také propagátorkou samovyšetření znamenének. Podle Fondy to není nic těžkého, jen si - třena navzájem s partnerem - skontrolujete mateřská znaménka po celém těle. A které varovné signály byste neměli přehlížet?

Kontrolujte tvar znamének

Znaménka zvláštních tvarů a mateřská znaménka máme všichni. Tyhle drobné hnědé tečky nikomu nějak nepřekáží. U někoho se dokonce mohou stát pihou krásy. Jenže nejsou znaménka jako znaménka. V jakých případech byste měli zbystřit?

„Zásadně pokud by šlo o znaménka, která v poslední době změnila barvu a tvar. My takovým znaménkům říkáme ošklivá káčátka," směje se dermatoložka Elisabeth Buchbinder z Harvard univerzity a pokračuje: „Když takových teček máte hodně, nemusí to znamenat, že jde o melanomy. Horší jsou osamělá znaménka, která něčím vybočují z řady. U žen se melanomy nejčastěji objevují na pažích a nohou. Muži by měli zase věnovat pozornost hlavě, krku, zádům a trupu. Nicméně se nelimitujte jen na tyto zóny a raději si nechte lékařem prohlédnout celé tělo.“

Melanom může vypadat jako rozpitá skvrna na kůži. Zdroj: Profimedia

Nepřehlížejte „modřiny“

Podle výzkumů způsobuje rakovinu kůže hlavně ultrafialové záření (UVF), které dokáže překvapivě zasáhnout i místa, jež byste nečekali. „Jde zejména o chodidla nebo dlaně,“ říká dermatologžka a jedním dechem dodává, že rakovina se může projevit jako tmavý pruh pod nehtem. To se mimochodem stalo i geniálnímu hudebníkovi Bobovi Marleymu, který si myslel, že má na palci modřinu. Bohužel šlo o nádor na který nakonec zemřel. Proto pokud uvidíte pod nehtem tmavou skvrnku, neotálejte a raději zajděte k lékaři. Vzácně se může melanom objevit i na oku, uvnitř úst nebo na pokožce hlavy.

Nenechte se ošálit barvami

Melanomy jsou často vypodobňovány jako tmavě hnědé „tečky“, ale ve skutečnosti se můžou vyskytovat v mnoha barevných provedeních. „Klidně mohou být modré – což je důledek hlubší pigmentace. Ale vyskytují se i červené verze, které bývají reakcí na nějakou imunitní reakci. Tělo o nádorech obvykle ví, snaží se jim bránit například ve formě zánětů,“ říká předseda oddělení dermatologie na Univerzitě v Mississipi, profesor Robert Brodell. A má pravdu. Rakovina se může skrývat i ve formě zdánlivé vyrážky, proto pokud se vám nějaký kožní defekt dlouhodobě nelepší, je dobré ho zkontrolovat u odborníka. Stejně tak i podivné skvrny, které jsou zcela nebo částečně bez pigmentace.

I zdánlivě světlé tečky mohou znamenat nebezpečí. Zdroj: Profimedia

Pozor na „svědivá“ znaménka

Stává se vám, že vás znaménka po těle svědí, bolí nebo krvácejí? Podle odborníků je to varovný signál, že se něco děje. Tělo totiž nádory dokáže velice rychle rozpoznat a tak dělá vše proto, aby se jich nějak zbavilo. Proto ani zdánlivé alergické reakce nepodceňujte.

Zdroje: www.aarp.org, poznejnepritele.cz