Funguje, když si přiložíte vatu namočenou v alkoholu do pupíku?

Domácí léčebné metody jsou kolikrát až k neuvěření a jejich efektivnosti může věřit jen málokdo. Jednou takovou je i vata namočená v alkoholu, která se následně vkládá do pupíku. Podle mnohých zdrojů pomůže od rýmy, bolestí břicha, a dokonce menstruačních bolestí.

V současné době, kdy se spousta lidí snaží nahrazovat klasické léky pomocí alternativní medicíny, se internet jen hemží osvědčenými radami, podle kterých je možné zbavit se mnoha zdravotních problémů nebo alespoň zmírnit příznaky právě propuknutých onemocnění. Některé z těchto metod skutečně fungují, nad efektivností jiných se ale vznáší spousta otazníků. A právě takovou je i namáčení kousků vaty v alkoholu a jejich následné umístění do pupíku. Spousta lidí pak uvádí, že tato praktika skutečně funguje.

Vata s alkoholem v pupíku prý pomáhá od bolestí břicha Zdroj: Shutterstock.com

Pomáhá od bolestí i při nachlazení

Jedním z účinků aplikace vaty s alkoholem do pupíku je osvobození či zmírnění menstruačních bolestí. Ty lze pochopitelně minimalizovat i nejrůznějšími léky, které jsou na trhu dostupné. S těmi je ale spojeno množství vedlejších účinků, a navíc není možné je užívat neustále. Alternativou tak může být právě technika s vatou a alkoholem.

Ta by měla pomoci i při chřipce a nachlazení. Ačkoliv to zní téměř neuvěřitelně, některé ze zdrojů uvádí, že vata s alkoholem v pupíku pomáhá tělo zbavit všech příznaků, které s nastydnutím souvisí. Dokonce je doporučováno vatu v pupíku zajistit například náplastí a ponechat ji na těle celý den. Takový postup je však diskutabilní, neboť delší kontakt pokožky s alkoholem by mohl vyvolat podráždění.

Vata s alkoholem místo Kinderylu

Spousta lidí pociťuje během cestování autem či autobusem nevolnost. Delší cesty si tak nedokáží představit bez užití léku proti nevolnosti, například právě Kinedrylu. I s tím pomůže umístěný vaty s alkoholem do pupíku a její upevnění.

Ani přes mnohá doporučení však nebylo zveřejněno žádné prohlášení lékařů či odborných studií, které by účinky alkoholu v pupíku potvrdily či naopak vyvracely. Někteří lidé tvrdí, že je pro ně tato metoda vskutku účinná, jiní se s žádnými výsledky nesetkali.

Účinky této metody nebyly žádnou studií potvrzeny Zdroj: Shutterstock.com

Pupík jako semeniště mnohých bakterií

V jedné věci ale aplikace alkoholu do pupíku přece jen smysl dává. Pupík je totiž tím místem na těle, na jehož očistu mnozí lidé zapomínají. Může se v něm přitom množit velké množství baterií, které mohou vést k ošklivým zánětům. Během každodenní hygieny by se na něj proto nemělo zapomínat. Je však nutné s ním zacházet velmi jemně. Kromě použití mýdla tak můžete namočit vatu v alkoholu a lehkými krouživými pohyby vnitřek pupíku vyčistit.

Zdroje:

zeptha.com, alternativnimagazin.cz, aktivityprozravi.cz