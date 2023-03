Večerní hlad brání hubnutí. Hodně lidí to netuší. Dělají zásadní chyby. Jaké?

Snažíte se dodržovat jídelníček tak, abyste zbytečně nepřibírali na váze. Držíte si linii za každou cenu, anebo se snažíte hubnout? Jak je to s večerním jídlem a přibíráním? Je nutné striktně si zakazovat jídlo po šesté, anebo snad i dřív? Podívejte se, kdy je jídlo večer problémem a proč právě tehdy se hlad ozývá.

Zdroje: www.prozeny.cz, vitalweb.cz

Co říká na jídlo večer trenér?

Poslechněte si, co říká o večerním jídle Aleš Lamka. Na jednu stranu sice vysvětluje, že jídlo večer není smrtelný hřích, na druhou však běžná výrazně kalorická jídla považuje za hloupost i kdykoli během dne.

Co si z toho běžný necvičící smrtelník může vzít? Jídlo ve večerních hodinách nezapříčiní okamžitý přírůstek na váze a není nutné sebemrskačsky odpírat si každé sousto, ale vzít rozum do hrsti. Jíst bychom už neměli asi tak dvě hodiny před spánkem, právě kvůli tomu, abychom se dobře vyspali a zbytečně tělo nezatěžovali.

Jak se stravovat večer

Jídelníček přes den by měl být takový, aby pokrýval naše energetické nároky. Jestliže se budete přejídat, jíst příliš kalorická jídla, rychleji se může stát, že se jazýček vah vychýlí a začnete přibírat. To všichni dobře víme a známe. Pokud nesportujete a nemáte fyziky náročné povolání, kde by se mohla nějaká ta kalorie navíc rychle spálit, patrně vás bude večerní jezení trápit víc, protože víte, že i normálně je to s vaším energetickým výdejem horší.

Nejde ani tak o to, že by se nemělo večer jíst. Spíš je důležité, co si dáte. Zdroj: Profimedia

Možná také zaháníte hlad a chutě příliš lehkými jídly, zeleninou nebo potravinami bez výživové hodnoty. Máte-li hlad, ale i chuť, vaše tělo se s „polystyrenovým" chlebíčkem nespokojí. Nemusíte se večer přecpávat, ani si vařit plnohodnotný pokrm, ale jíst správně.

Bez vyvařování vás večer zachrání třeba jogurt nebo tvaroh. Jsou plné bílkovin, zasytí a obsah tuku nevadí, ba naopak. Můžete si dát i kousek ovoce s ořechy. Tato kombinace je záměrná, protože samotné ovoce neobsahuje bílkovinu ani tuky. Z mas je vhodná ryba. Žitný chleba si dejte s vejcem nebo i kouskem šunky.

Večer si dejte třeba jogurt s ořechy či semínky. Zdroj: Shutterstock

Proč trpíme večer hladem

Dobré je jistě také vědět, proč máme večer hlad. I když už víte, že vás sousto večer nezabije, je také jisté, že nacpávat se večer a v noci není ideální stav. Možná vás také překvapí, že důvodem, proč se večer hlad ozývá, není jen to, že jste se málo najedli přes den.

Večerní hlad má mnoho důvodů, nejede jen o to, co sníte během dne. Zdroj: Shutterstock

Posuňte večerní jídlo

Důvodů, proč máte večer hlad, může být několik. Logicky prvním z nich je nedostatečný příjem živin během dne. Váš jídelníček je možná příliš restriktivní, nezasytí nebo se možná postíte. Není divu, že máte hlad. Změňte svůj jídelníček s přihlédnutím k večernímu hladu. Posuňte poslední jídlo tak, aby vás hlad netrápil, nezapomeňte na bílkoviny i vlákninu, které vás zasytí. Ale také dostatečně pijte. Ne nadarmo se říká, že hlad je převlečená žízeň.

Stres a hlad

Za hladem, a to nejen večer, může být také stres. Bohužel, k vyrovnané mysli ani emocionální stabilitě se neprojíme. Existují sice potraviny, které působí i na naši duševní pohodu, ale ani talíř lososa, miska kimči nebo tabulka tmavé čokolády vás před stresovým vypětí nezachrání. Na svých pocitech a stavu mysli však můžete vědomě a cíleně pracovat. Pokud neholdujete meditaci a józe, odreagujte se jinou fyzickou aktivitou, třeba okopáváním záhonu, procházkou se psem či jiným pohybem.

Hormony v nerovnováze jsou výsledkem také špatného či nedostatečného spánku. Zdroj: shutterstock.com

Hormony a hlad

Změny v trávení, chutích a potřebách organismu mohou pociťovat také ženy při premenstruačním syndromu. Hormony tedy také bezesporu hrají roli a nejen u žen. Obě pohlaví mohou trpět hladem večer kvůli hormonální nevyrovnanosti způsobené třeba i jen obyčejným nedostatkem spánku.