Cvičíte, pečlivě držíte dietu, ale kila se vás stejně drží jako přilepená? Není vyloučeno, že je na vině něco docela jiného, než je přemíra jídla nebo genetika. Při kulatější postavě vás docela klidně mohou držet věci a přípravky, které musíte hledat nikoliv v kuchyni, ale v koupelně.

Pokud patříte mezi celoživoní bojovníky s hmotností, pak patrně dobře víte, co jíst a čemu se raději vyhnout. Jenomže ani to někdy nemusí stačit, zvlášť ve chvíli, kdy si pořídíte novou kosmetiku.

Jak to spolu souvisí? Mnohem více, než by si většina z nás dokázala připustit. Jde totiž o chemikálie, které se běžně přidávají právě do kosmetických přípravků.

Krásná pleť není všechno

Krémy a další přípravky mohou sice pozitivně působit na vzhled naší pleti, ale pokud zároveň obsahují tak zvané endokrinní disruptory, nadělají zároveň někdy i celkem značné škody na postavě.

Pozor bychom si měli dávat nejen na krémy, ale i na sprchové gely, make-up, nebo šampony, ale také na deodoranty. Látky, které jsou v nich často obsažené, totiž mohou imitovat funkci hormonů, které ovlivňují rychlost metabolismu.

Tuky tak mají více času na ukládání se na různých místech těla, v některých případech dokonce může dojít ke zhoršení funkce štítné žlázy, nebo zvýšení chuti k jídlu.

O které látky jde?

Abychom takovému riziku předešli, musíme vědět, kterým látkám bychom se měli pro jistotu vyhnout. Jsou to jak ftaláty, tak i parabeny, případně bisfenol A. Tyto chemikálie jsou v kosmetickém průmyslu hojně využívané pro svoji schopnost parfemace výrobku, jeho dlouhodobého uchovávání, případně jsou součástí plastových obalových materiálů.

Chce to změnit životní styl

Nejlepším, a vlastně také jediným, způsobem, jak se vyvarovat nepříznivým účinkům těchto látek, je jejich vyřazení nejen z koupelny, ale i obecně z domácnosti. Jde to, i když to bude vyžadovat poměrně rozsáhlou změnu životního stylu. Za výsledek a spokojenost s vlastním tělem to ale stojí. Bude docela stačit, když si uvědomíme pár základních pravidel, které nyní začneme dodržovat.

close info Antonova Ganna / Shutterstock zoom_in Přírodní kosmetika by vás měla problémů se zbytečnými kily zbavit

Přírodní kosmetika se vyplatí

Bez kosmetických přípravků se neobejdeme, ale můžeme si vybírat ty, u nichž budeme mít jistotu, že jsou přírodního původu a vyrobeny budou bez zbytečného využití umělých přídavků. Značek, které takovou kosmetiku vyrábějí a dodávají na trh je dnes již poměrně hodně, výběr tedy není tak úzký, jak by se mohlo zdát.

Raději ve skle...

Pozor si dávejte také na obalové materiály. Určitě bude vhodné volit raději přípravky, které si domů přinesete ve skleněné nádobce, případně takové, které stačí zabalit do papíru, nebo se obejdou i bez obalu. Máte-li v blízkosti obchod, označený jako Zero waste, vyhráli jste v loterii. Můžete si totiž přinést vlastní nezávadné obaly, do nichž si přípravky natočíte.

Domácí výroba jako sázka na jistotu

Kdo by chtěl zajít ještě dál, má jedinečnou příležitost pustit se do domácí výroby bylinných a dalších pro tělo nezávadných přípravků. Není to tak složité a uděláte mnoho dobrého jak pro svoje tělo, tak i pro přírodu.

