Některé běžné věci mají negativní energii a způsobují depresi: Nemáte je doma?

Mít depresi je mnohem závažnější a horší než mít zrovna špatný den. Jde o velmi unavující nemoc, která vám brání užívat si život naplno a s radostí. Proto byste se měli obklopovat harmonickým prostředím a odstranit ze své blízkosti věci, které ji mohou prohlubovat.

Máte občas špatnou náladu? Tento stav postihne čas od času každého z nás, takže žádné obavy. V případě že však trvá dlouhodobě, může velice snadno pod vlivem vnějších faktorů vyústit v závažnější psychickou poruchu, která se nazývá deprese. V současné době je bohužel velmi rozšířená.

Se špatnou náladou neseďte doma

Ve chvíli, kdy jste v depresivním stavu a v psychické nepohodě, neměli byste doma jen tupě sedět, odevzdaně zírat do zdi a přemýšlet o svých problémech. To vás ze smutků opravdu nedostane. Čím víc pozornosti depresi věnujete, tím víc vás bude ovládat. Nekrmte ji tedy vědomě. Stav, ve kterém se momentálně nacházíte, může časem zmizet, jen pro to musíte něco udělat.

Domov má vyvolávat pocit klidu a harmonie

Je pravdou, že nejen pozitivní prostředí, ale i stejně naladění lidé v nás vyvolávají pohodu. A funguje to bohužel i naopak. Rozhlédněte se po svém bytě, jestli tam náhodou neskladujete zbytečně věci, které už nepotřebujete. Ovlivňují vaši náladu a pocity negativním směrem. Když vám nebudou nablízku, budete se určitě cítit mnohem lépe.

Neschraňujte zbytečně věci, které už jsou vám k ničemu, a navíc jsou třeba i poškozené. Zdroj: shutterstock.com

Příroda léčí

Vyzdobte svůj byt pokojovými květinami. Skvěle absorbují toxiny, znečišťující látky i nebezpečné mikročástice. Díky tomu bezvadně čistí vzduch. Pořiďte si třeba lopatkovec, dracénu, tchýnin jazyk nebo břečťan. Bonusem je, že tyto rostliny nepotřebují nijak zvláštní a náročnou péči. Také doma často větrejte a dopřejte si dostatek denního světla. Takže přes den určitě žádné zatažené žaluzie či závěsy. Nebude se ve vás držet hněv a podrážděnost.

Zbavte se rozbitých věcí

Neschraňujte zbytečně věci, které už jsou vám k ničemu, a navíc jsou třeba i poškozené. Berou prostoru zbytečně energii, což může negativně ovlivňovat vaši psychiku. V klidu si sedněte a udělejte si seznam věcí, které jsou rozbité, anebo už je nevyužíváte, a tudíž je nepotřebujete. Můžete je podarovat někomu, komu ještě udělají službu. A klidně si pořiďte domů něco nového, abyste zahájili přísun nové energie.

Ukliďte si a vše okolo sebe uspořádejte

Když máte kolem sebe nepořádek, způsobuje to i váš vnitřní neklid a nejistoty. Když pak něco hledáte a nemůžete to najít, přichází na řadu netrpělivost a vztek. Stačí, když si svůj byt budete udržovat čistý, voňavý, vzdušný a přehledný. Bude se vám v něm opravdu lépe dýchat a vaše psychika půjde nahoru.

Dveře do bytu jsou vstupem do „ráje“

Jakmile vstupujete do dveří vašeho bytu, měli byste se cítit uvolněně a natěšeně. V žádném případě by vám nemělo nic překážet ve volném vstupu. Takže žádné pohozené boty, či zbytečné dekorace, o které byste zakopávali. Jakmile totiž překročíte práh, získáte celkový obraz domácnosti a dle toho se odvíjí i vaše následná nálada. Vracejte se proto vždy do uklizeného bytu.

Mobil u postele je přísně zakázán

Je to tak, slyšíte to jistě ze všech stran, jak nezdravé jsou svítící monitory a displeje. A je to pravda! Mobil, který leží na nočním stolku, v nás vyvolává podvědomý stres a my o tom ani nevíme. Dost nebezpečná hračička.

Přestože jste ráno ve spěchu, udělejte si chvilku na to, abyste urovnali své lůžko. Zdroj: shutterstock.com

Postel si vždy ustelte

Přestože jste ráno ve spěchu, udělejte si chvilku na to, abyste urovnali své lůžko. Neustlaná postel působí chaoticky a vyvolává nepříjemné pocity. Postačí vám na to jen chvilka a ještě u toho natřepete peřiny.

Papíry na stole

Přestože se dnes řeší mnoho záležitostí on-line, dost korespondence chodí i v papírové podobě do schránky. Za nějakou dobu z nich vznikne slušná hromádka. Ukliďte jednotlivé papíry a doklady co nejdříve, ať se vám zbytečně nekupí po bytě. Hromada papírů způsobuje dojem, že vás čeká ještě moc práce, a obzvlášť doma to není dobře.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.living.iprima.cz, www.themindtemple.com