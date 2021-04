Květinový horoskop: Které květině odpovídají vaše duše a povahové vlastnosti?

Květinových horoskopů existuje celá řada a některé z nich dokonce nejsou členěny po měsících, ale po zhruba 10 dnech! Každá květina má svůj vlastní význam a svou vlastní charakteristiku. Podle toho, jak květina vypadá, kde roste a jaké jsou její vlastnosti, jí byla přiřazena i lidské podoba – z toho pak vznikl květinový horoskop.

Hořec 22.12.-20.1.

Hořec je nenápadná květina. Roste v horách a často na skalách, proto i lidé narození pod tímto znamením jsou ambiciózní a houževnatí. Většinou dosáhnou to, co chtějí, nic nenechávají náhodě, bojí se rizika a improvizací. Neradi se smiřují se změnami, ale dokážou překvapit originálními nápady. Ač jsou to lidé příjemní i veselí, svou podstatou jsou nesmírně vážní a zodpovědní. Všechno, čemu se věnují, z těchto postojů vychází. Díky jejich zdrženlivosti a spolehlivosti jsou velice důslední a důvěryhodní. K jejich dalším dobrým vlastnostem patří takt a mlčenlivost.

Na druhou stranu jsou pedantští a kritičtí, nešetří sami sebe ani své okolí. Jsou odolní proti ranám osudu a snaží se nedat najevo své slabosti.

Květiny odpovídají vlastnostmi, tvarem, prostředím i vůní lidem... Zdroj: Profimedia

Narcis 21.1.-19.2.

Žluté nebo bílé květy narcisů patří k poslům jara. I lidé v tomto znamení jsou nepřehlédnutelní, stojí majestátně na svém místě, zajímá ji vše nevšední, abstraktní a moderní. Mají rozvinutý duchovní život a inklinují k mysticismu a parapsychologii, jelikož je zajímá vše tajemné a neznámé. Své nápady se snaží rychle zrealizovat, navíc jsou klidní, soustředění a vytrvalostí. Protože se spoléhají jen sami na sebe, často dosáhnou vynikajícího postavení převážně vlastním přičiněním. Jejich povaha je chladná, praktická a nestabilní. Instinktivně soucítí s duševně nevyrovnanými lidmi. Lidé narození v tomto znamení jsou často individualisté, žijí v ústranní a jejich inteligence je velmi vysoká.

Pomněnka 20.2.-20.3.

Něžné modré jarní kvítky, vyskytující se nejčastěji u vodních toků, jsou stejně zasněně jako lidé narozené v tomto znamení. Jsou milí, zdvořilí, skromní, často sentimentální, citliví, jemní, melancholičtí a nešťastní. Řídí se velmi vyvinutou intuicí. Jsou nerozhodní, ale všechno konají s hlubokým přesvědčením. Dokáží přinášet oběti, za které čekají projev díku v podobě pochvaly. Ve společnosti se moc neprojevují, jsou ostýchaví, oddaní a obětaví. Občas mohou být snadno zneužiti k rafinovaným podvodům.

Zároveň jsou plní protikladů: Vytvářejí si svůj vlastní svět, kam utíkají, a často si pletou skutečnost se snem. Jsou Bývají plaší a izolovaní, mají problém se seznámením. Přitom pak patří mezi nejvíc nevěrné partnery - rychle se zamilovávají a disponují výraznou sexuální aktivitou.

Levandule 21.3.-20.4.

Energie, zdraví, bojovnost a vůdčí schopnosti - lidé narození v tomto znamení jsou odvážní a většinou rozhodní, upřímní, přátelští a rozhodně netrpí nedostatkem energie. Jejich optimismus je předurčuje k tomu, že žijí přítomností, tady a teď. Milují riziko a nebezpečí, nesnáší omezení, touží po co největší svobodě.

Nesnášejí příkazy a na své cestě za svým se často nechovají poctivě. Na druhou stranu ale milují galantnost a dokáží se upřímně zamilovat. Při milování neznají žádná tabu a jako milenci bývají věrní, s občasným sklonem k romantickým dobrodružstvím. Jako realisté se však brání citovým projevům a těžko se smiřují s porážkou. Umí si prosadit svou vůli a vybojovat svůj názor a postoj.

Vlčí mák 21.4.-21.5.

Lidé narození ve vlčím máku jsou veselí, dobrosrdeční a rádi vytvářejí harmonický domov.

Jsou výborní baviči a společníci. Umí se nadchnout pro skvělé víno, pohlazení či úsměv. Vzhledem k jejich půvabu jsou považováni za velmi sympatické, zvláště díky schopnosti dobrého navazování kontaktů. Silně přitahují opačné pohlaví a stále a hodně se usmívají. Dbají na svůj vzhled a mívají dobrý vkus, rovněž milují dobré jídlo.

Dokáží být ale zlomyslní, despotičtí a tvrdohlaví a neradi se o své věci dělí nebo je půjčují, protože jsou nedůvěřiví. Dlouho si pamatují křivdu a nedokážou nic odpustit.

Tulipán 22.5.-21.6.

Jednají rychle a jsou dobrými řečníky. Milují novinky a změny, jsou dynamičtí, ambiciózní a realističtí. Někdy podlehnou špatným vlivům z okolí a mají konflikt s právem. Mají silnou vůli a dobře rozvinutou intuici, orientační smysl a kvalitní pozorovací schopnosti, dobrou paměť. Umějí využít znalosti jiných lidí pro své cíle.

Jsou přelétaví, a to jak v názorech, místech i lidech. Jejich nerozhodnost mnohé nebaví, zároveň jsou ale zvědaví, upovídaní a neupřímní. Nesnášejí monotónní práci, stagnaci a zákazy. Jsou svobodomyslní a nenávidí kritiku.

Kopretina 22.6.-22.7.

Mají snivou náladu, intuici, vnímavost k okolí a rozumné plánování, což dokáží využít. Jsou však zároveň plaší a neprůbojní. Jejich inteligence a chytrost jim však umožňuje, aby uměli nasbírané zkušenosti dobře zhodnotit. Je těžké dostat se k nim blízko, soukromí si chrání, jsou skromní a nedůvěřiví. Ctí historii a tradice. Záleží jim na druhých a chtějí pomoci. I když vypadají jako flegmatici, mají skrytou sílu – jsou přímo za svým cílem. Nejsou zlostní, ale spíš lítostiví a naříkají, umějí ukázat i bezradnost. Mají dobrou paměť, jsou jemní a slušní.

Jsou velice nedůvěřiví a nespřátelí se snadno, jelikož vše vidí pesimisticky. Mají však dobrou intuici a jsou dobrými finančníky. Neradi utrácejí a umějí své peníze dobře využít.

Slunečnice 23.7.-23.8.

Jsou optimističtí, žijí s nadhledem a jsou dobromyslní i výřeční. Mají uhlazené chování a milý úsměv. I přes dobré způsoby jsou odvážní, bystří, ale i rafinovaní. Mají štěstí, ale může se stát, že se jejich hrdost změní v pýchu a autorita v aroganci, protože jsou schopni prosazovat se na úkor druhých. Mají dobrou intuici.

Inklinují k lhostejnosti, lenosti a panovačnost. Málokdy o sobě pochybují, protože věří svým pracovním i morálním kvalitám a důvěřivě posuzují i své protějšky. Jsou hrdí a mají v úctě i hrdost svých spoluobčanů. Jsou oblíbení, přímí a otevření. Jsou fyzicky i psychicky zdatní, bývají velmi ambiciózní a touží po moci: Rádi vzbuzují pozornost a respekt.

Lilie stojí vždy vzpřímená a hrdá, proto o ní nikdo nepochybuje. Zdroj: Profimedia

Lilie 24.8.-23.9.

Lilie stojí vždy vzpřímená a hrdá, proto o ní nikdo nepochybuje. Lid narození v Lilii mají schopnost rychlé a správné analýzy a logické a realistické jednání. Promýšlejí svou práci a úkoly, ale i každou životní situaci, následky svých rozhodnutí a každý krok. Nechtějí se do ničeho namočit a nesnášejí rizika.

Kdo chce s nimi vyjít, musí přijmout jejich nároky na pořádek a poctivost. Nesnášejí lež, pokrytectví, nevěru a nedochvilnost. Mají rádi ve věcech jasno. Kraluje jim rozum, kterým korigují své city. Jsou opatrní, rychle a bystře pochopí a zhodnotí pohnutky druhých a stejně rychle zvolí, jak zareagují.

Chryzantéma 24.9.-23.10.

Působí velmi sebevědomě, ale jejich nitro je plné rozporů. Jsou neklidní, urovnávají spory druhých a občas se dostanou do hádky. I když jsou dobromyslní a příjemní, dokáží být uražení a nesnáší příkazy. Mají vyvinutý smysl pro spravedlnost a jsou pravdomluvní.

Vždy hledají pravdu a bojují za ni. Jsou chápaví a soucitní. Jejich způsob života je plný šarmu a jemnosti.

Na druhou stranu jsou tvrdohlaví, škodolibí, fanatičtí, podezíraví. Jsou zároveň velmi líní a snaží se moc se neunavit.

Leknín 24.10.-22.11.

Jsou nedostupní a majestátní. Jsou rozenými vítězi. Lidé narození s leknínem jsou považováni za velmi svůdné a fyzicky přitažlivé. Milují nezávislost, energičnost a rozhodnost. Jsou to výbornými a nápaditými společníky a jsou to silné osobnosti. Vevnitř se však často trápí a nikdo z okolí to netuší.

Neúnavně zkoumají povahu druhých, ale sami zůstávají neproniknutelní. Mají velmi dobrou paměť a skvělý pozorovací smysl. Jejich život naprosto ovládají emoce. Jsou dobrými řečníky a mají velké znalostí. Každou věc, které se začnou věnovat, dotahují do konce.

Růže 23.11.-21.12.

Růže je královnou mezi květinami – z dálky voní, ale z blízka píchá.

Lidé narození ve znamení růže jsou velice aktivní. Nikdy se nedokážou dlouho zlobit a jejich charakteristickou vlastností je upřímnost. Potřebují svobodu a nezávislost a dobře snášejí porážky. Osobní kouzlo jim pomáhá v navazování milostných vztahů a většinou mají sex v genech. Dokáží se angažovat v několika milostných vztazích najednou.

Hodně často nejdřív hovoří a jednají, a až potom zvažují následky. Jsou optimističtí, aktivní, společenští a velice upřímní. Jejich upřímnost často zraňuje druhé. Přitom nejsou zlomyslní, ale opravdu si zaslouží znát pravdu.

