Pít se musí. A pozor, když zvolíte ty správné nápoje, můžete být ještě krásnější, mladší, šťastnější a štíhlejší. Není to skvělá zpráva?

Když je člověk mladý, udržet si krásu a zdraví je hračka. Jenže s přibývajícími roky je to čím dál větší dřina. Aby ne. Spousta žen ve středním věku čelí hormonálním změnám, které s sebou přináší kila navíc, nadměrné pocení, náladovost, vypadávání vlasů, ale i ztrátu energie. Není divu, že pak většina „padesátnic“ sahá po nějakém dopingu ve formě sladkého potěšení. Trest ale za tento hřích bývá krutý. Projeví se ve formě špíčků, horší pleti i větší únavy. Co tedy dělat, abyste i v půlstoletí vypadaly svěže?

Ve videu autorky Welcome Fitness CZ se dozvíte, jak si namíchat drink na hubnutí. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Změňte jídelníček

Většina lékařů ženám ve středním věku radí, aby si srovnaly „příjem“ a „výdej“ energie. Tedy, aby nejedly víc, než dokáže jejich tělo spálit. Jenže ono se to lehce řekne, ale hůř udělá. „S příchodem menopauzy cítím větší únavu. Nezvládám tolik věcí jako dřív. A tak víc jím, protože potřebuji energii,“ přiznává pětapadesátiletá Irena z Prahy. Tento začarovaný kruh platí pro spoustu žen v Irenině věku. A doporučení odborníků, aby snížily porce, je pro spoustu z nich téměř likvidační. Co tedy dělat? Výživoví poradci doporučují omezit potraviny, které vytvářejí „prázdnou energii“ a pro tělo nemají žádnou výživovou hodnotu. Jde zejména o bílé pečivo, sladkosti, polotovary… Daleko lepší je vyměnit je za jiné potraviny, které jsou syté a pro tělo přínosné. Jde zejména o potraviny s větším podílem vlákniny jako celozrnné pečivo, luštěniny, ovoce, zelenina, pšeničné klíčky, kukuřice, sušené ovoce, mandle, jablka, ovesné vločky…

close info Profimedia zoom_in Potraviny s vlákninou vás nadlouho nasytí.

Podpořte svaly

Čím více stárnete, tím ubývá svalů. To znamená, že je potřeba je znovu zocelit a posílit. Jednak vám dodají lepší kondici, ochrání kosti (před zlomeninami) a navíc ještě sníží riziko nadváhy. Odborníci doporučují pravidelný pohyb nebo cvičení. Nicméně svalové hmotě můžete dopomoci i jídelníčkem s vyšším podílem proteinů. Bílkoviny (tedy proteiny) jsou důležité pro regeneraci a tvorbu svalů. Navíc ještě posilují imunitu a vytváří hormonální rovnováhu v těle. Najdete je například v mléčných výrobcích, oříšcích, luštěninách nebo houbách.

Vsaďte na zdravé drinky

Stejně jako jídlo je důležité i pití. Tělo tvoří ze 70 % voda a takové výživné drinky pak přijme daleko lépe než tuhou stravu, kterou složitě zpracovává. Využijte toho a namíchejte si detoxikační nápoje, které vás pročistí, omladí a dodají vám pořádnou porci energie.

Okurkový nášup

Jeden citron a jednu okurku nakrájejte na kolečka. Obojí vložte do džbánku, zalijte vodou a nechte vychladit v ledničce. Pokud máte možnost, můžete drink ozdobit lístky máty, které mu dodají středomořský šmrnc. Výslednou limonádu popíjejte během dne. Dodá vám vitaminy, minerály a také pořádný doušek svěžesti. Hodí se i jako drink po cvičení.

close info Profimedia zoom_in Okurkový drink je osvěžující a napomáhá očistě těla.

Medová voda

Do sklenice nalijte vlažnou vodu a rozmíchejte v ní 1 lžičku medu. Jakmile se „včelí poklad“ rozpustí, můžete drink vypít. Tento 30 % medový roztok má podobné složení jako krevní plazma. Organismus medovou vodu proto výborně přijímá a rychle vstřebává veškeré vitaminy, minerály a další složky. Medová voda je známá jako vynikající čistič střev. Vyhání „toxiny“ z těla a vy se budete cítit o poznání lehčeji.

Síla citronu

Už jste někdy slyšeli o citronové vodě? Tento drink pijí Asiaté hned po probuzení a dělají dobře. Citronová voda totiž dodává tělu vitamin C a zároveň ho zbavuje toxinů a dalších jedovatých látek. Je známá také svými skvělými účinky na hubnutí. Připravíte si ji snadno: Napusťte si do sklenice vlažnou vodu. Vymačkejte do ní půlku citronu a hotový nápoj vypijte. Když budete pít citronovou vodu denně, budete se cítit mnohem lépe!

close info Profimedia zoom_in Citronová voda by se měla pít po probuzení a na lačno.

Pročišťovák z červené řepy

Očistěte a nakrájejte na větší kusy 1 červenou řepu, 1 mrkev a 1 jablko. Všechny ingredience rozmixujte v mixéru a zakápněte šťávou z jednoho citronu. Výsledný koktejl hned vypijte. Pročistí vás a dodá vám energii.

close info Profimedia zoom_in Drink z červené řepy povzbudí trávení.

Zázvorový spalovač tuků

Zázvor podporuje krevní oběh a zároveň i spalování tukových polštářků. Proto je ideální pro „zimomřivky“, které chtějí zhubnout. Patříte mezi ně? Oloupejte 100 g zázvoru a nakrájejte ho na malé kousky. Směs zalijte ¾ litrem horké vody a nechte 15 minut louhovat. Výsledný nápoj ochuťte šťávou z 1 citronu a poté průběžně pijte. Výborně chutná se snítky meduňky nebo máty.

Zdroje: https://imnam.cz, www.i60.cz, https://www.idnes.cz