Co se stane, když budete pít červené víno každý den?

Patříte mezi ty, co si každý večer po namáhavé práci dají nohy na stůl a dopřejí si skleničku červeného vína? Myslíte si, že je to zdravé, protože jedna sklenka přece neuškodí? Co však s vaším tělem udělá, když budete pít toto množství pravidelně?

Pijete každý den sklenku vína a myslíte si, že je to v pořádku? Škodí to vašemu tělu nebo prospívá? Touto otázkou se zabývaly už mnohé studie a ty ve většině případů ukázaly, že konzumace asi 1,5 deci denně může pomoci s různými zdravotními obtížemi.

Mezi benefity patří například snižování krevního tlaku a předcházení vzniku srdečních příhod. S tím pomáhají flavonoidy, které se nachází ve velkém množství v hroznech. Decka vína denně také podporuje mozkovou činnost a zvětšuje paměť. Říká se, že tímto rituálem předcházíte Alzheimerově chorobě.

Sklenka vína denně neuškodí. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Lidé pijící víno mají lepší imunitu

Ukázalo se také, že lidé pijící víno mají lepší imunitu a jsou méně nemocní. Má totiž antivirotické a antbakteriální účinky a také třísloviny, které podporují správnou funkci imunitního systému.

Víno obsahuje látku resveratrol, která chrání před rakovinovým bujením. A to před rakovinou kůže, prsu, plic, jater i střev. To prokázaly studie University of Missouri a School of Medicine.

Ty dále ukázaly, že lidé, kteří pijí trochu červeného vína pravidelně, déle žijí a nejsou obézní. Mají lepší náladu a nic je jen tak nerozhází.

Pravidelné pití vína působí na stárnutí pleti

Pravidelné uměřené pití vína působí příznivě na pleť. Ta je zdravější a odolnější proti nepříznivým účinkům sluníčka, které je hlavním viníkem stárnutí pokožky a předčasné tvorby vrásek.

Je pro naše tělo lepší víno červené, nebo bílé? Zdroj: Profimedia

Pokud kouříte, tak vsaďte na bílé víno. To obsahuje látky, které snižují vliv kouření na organismus. Víno také zvyšuje množství hormonu štěstí, uvolňuje napětí a zbavuje stresu. Ovlivňuje dále kreativitu a intelekt.

Odborníci se shodují, že zhruba 175 ml červeného vína za týden ani těhotné ženě nebo plodu nijak neublíží. Navíc má dle nich i pozitivní vliv na samotný porod, jelikož pomáhá ženám s uvolněním děložního hrdla.

Jiná skupina vědců má však na pití alkoholu opačný názor. Ten totiž patří mezi sedm nejvýraznějších faktorů pro předčasnou smrt nebo invaliditu.

Zdroj: www.idnes.cz, www.styl.instory.cz, www.magazinplus.cz