Která zelenina má největší obsah vitaminu C? Tady je žebříček. Budete překvapeni

Když potřebujete zvýšit příjem vitamínu C, zřejmě obvykle sáhnete po nějakém citrusovém plodu. Věděli jste však, že vitamín C obsahují i některé druhy zeleniny? Prozradíme, které ho mají nejvíce.

Hladkolistá petržel a kudrnka

Zelené listy naťové petrželky jsou doslova nabité vitamínem C, ve 100 g této zeleniny je ho až 179 mg. Je to jedna z nejpoužívanějších a nejdostupnějších bylinek, můžete ji pěstovat jak na zahrádce, tak v truhlíku na okenním parapetu.

Je báječná do polévek, posypat jí můžete i omáčky, maso nebo omeletu. Mějte na paměti, že tepelnou úpravou se obsah vitamínu C v rostlině ničí, proto petrželku přidávejte do pokrmu až při podávání. Podobnou bylinkou je pažitka, a i když je v ní v porovnání s petrželkou množství vitamínu C třetinové, i tak patří mezi jeho významné zdroje.

Čerstvou petržel můžete přidat i do smoothie. Zdroj: Profimedia

Paprika červená

Pokud rádi chroupete papriku a navíc pravidelně, zajišťujete si stálý přísun vitamínu C. S jeho množstvím je na tom nejlépe paprika červená, pak žlutá a nejméně vitamínu C obsahuje papriky zelená. Opět platí, že nejlepší je konzumovat ji čerstvou, přidejte ji do salátu a pokapejte extrapanenským olivovým olejem, tak se zvýrazní její chuť a bude se vám lépe trávit.

Ze všech barev je nejvíce nabitá vitamínem C červená paprika. Zdroj: Profimedia

Brokolice a kapusta

Ne každému chutná a voní, přitom je tato zelená kráska také plná důležitého vitamínu C. Pravdou je, že konzumovat brokolici syrovou není právě gurmánským zážitkem, i tak ji ale raději moc dlouho nevařte ani nepečte, aby neztratila to nejdůležitější. To samé platí o kapustě, včetně její ne moc velké oblíbenosti.

Cibule

Bílá, žlutá, červená nebo jarní naťová cibulka… Právem je na místě posledním, protože obsahuje nejméně vitamínu C z výše zmiňované zeleniny. I tak je ale jeho cenným zdrojem, vzhledem k častému využití cibule v naší kuchyni. Přidejte ji čerstvou do salátu nebo k pečenému masu.



