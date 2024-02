Vitamin D je pro vaše tělo extrémně důležitý. Když ho máte málo, riskujete zdraví. Totéž ale platí, když je „déčka“ nadbytek. Jaké je tedy optimální množství?

Největším zdrojem vitaminu D je slunce. To ale v chladných měsících trochu pokulhává. Proto není divu, že statistiky varují, že celých 50 % lidí má nedostatek „déčka“ a mělo by si ho urychleně doplnit. Patříte mezi ně? „Nedostatek vitaminu D není žádná legrace,“ varují odborníci a dodávají, že tento důležitý prvek má zásadní význam na vstřebávání vápníku v těle, tudíž ovlivňuje sílu a pevnost kostí proti různým úrazům. A nejen to.

Autor videa GymBeam vám poradí, jak odhalit nedostatek vitaminu D. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Posilovač imunity

Vitamin D je také důležitý pro dobrou imunitu těla. Pokud ho nemáte, riskujete, že se nakazíte všemi sezónními neduhy včetně rýmičky, kašlů, chřipek a viróz. Déčko má vliv i na hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak a tím pádem snižuje riziko srdečních chorob. Extrémně důležitý je i pro imunitu, prevenci proti cukrovce a „pohodu duše“. Protože podle psychologů lidé, kteří mají nedostatek tohoto vitaminu, mají sklony k depresím, úzkostem a černobílému vidění.

Strava plná vitaminů

Doplnit „déčko“ v době, kdy není moc sluníčka, není tak těžké. Najdete ho především v tučnějších rybách jako je tuňák, losos, makrela nebo sardinka. Hodně „déčka“ je také ve vaječném žloutku, mléčných výrobcích, avokádu, vojtěšce seté, kokosu a celozrnných obilninách. Pokud byste chtěli mít jistotu, že tělu dodáváte skutečnou porci „déčka“, můžete sáhnout i po doplňcích stravy s rybím tukem. Podle odborníků se optimální dávka vitaminu D pohybuje od 25 do 50 mg.

close info Profimedia zoom_in Vaječný žloutek obsahuje vitamin D.

Hrozí předávkování?

Podle odborníků se přirozenými zdroji vitaminu D nemůžete „předávkovat“. Nebezpečí hrozí spíše u nekontrolované konzumace různých potravinových doplňků. Nadbytek „déčka“ může v těle vyvolat hypervitaminózu, která se může projevit zvýšením vápníku v krvi, nevolností, nechutenstvím, zácpou, slabostí nebo částečnou dezorientovaností. Dlouhodobé předávkování vitaminem D může mít toxické účinky na různé orgány vašeho těla – jde zejména o játra, srdce, ledviny, cévy a štítnou žlázu. Proto je lepší doplňky stravy s vitaminem D konzultovat raději s lékařem.

