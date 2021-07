Jsou lepší vlašské nebo lískové ořechy? Na lískové si dejte velký pozor!

Lískové oříšky nebo vlašské ořechy? Proč bychom si vůbec měli klást tuto otázku? Jedním z důvodů mohou být třeba alergie, jelikož lískový ořech je jedním z nejčastějších alergenů. Ale je toho mnohem více, v čem se tyto dva oblíbené ořechy liší, a stejně tak i jejich prospěšnost nebo naopak újma pro naše tělo.

Dříve tomu bylo tak, že se obecně ořechy nedoporučovaly jako součást diet, a to vzhledem k tomu, že obsahují hodně tuků. Dnes však již víme, že tyto tuky obsažené v ořeších jsou nenasycené, tedy „dobré“ tuky. A ačkoli mnozí používají oříšky zejména na pečení o Vánocích, měli bychom je do našeho jídelníčku zařadit celoročně. Stačí si jen vybrat ten správný druh, protože je jich skutečně nepřeberně. Dnes se však zaměříme jen na vlašáky a lískové oříšky, lidově lískáče.

Nejrozšířenější ořech u nás – vlašský

Jsou to právě vlašské ořechy, které jsou u náš těmi nejrozšířenějšími. V době sklizně, tedy na podzim, jsou jádra vlašských ořechů sněhově bílá a musíme je loupat, ruce přitom mají zejména děti černé a rozpraskané, ale tuto pochoutku si nemohou nechat ujít. Později ořechy seschnout a místo toho, abychom si je přidávali do salátů, těstovina podobně, většinou je spotřebujeme jen na Vánoce. A to je škoda. Jsou totiž daleko zdravější, než třeba solené pražené buráky nebo brambůrky.

Ořechy mohou být silným alergenem, ale jejich pozitivní vlastnosti významně převládají. Zdroj: Profimedia

Jak jsou vlašáky prospěšné?

Vlašské ořechy zklidňují nervy. A i když jsou v jejich nejpřirozenějším stavu velmi zdravé, neměli bychom jich konzumovat tolik, většinou se doporučují jen dvě hrsti. Kromě zklidněných nervů pomáhají vlašské ořechy tělu před buněčným poškozením, mají protizánětlivé účinky, jsou dobrou prevencí před chorobami srdce a obecně cévními chorobami i rakovinovým onemocněním.

Obsahují vysoce kvalitní bílkoviny a nenasycené tuky, vitaminy, minerály a železo. Díky nim pomáhají regulovat krevní tlak a snižovat hladinu cholesterolu a příznivě ovlivňují dráhy ledvin, plic, tlustého střeva.

Díky vitamínům skupiny B prospívají i pokožce, vlasům a nehtům, a objevily se i názory, že podporují i potenci.

Ořechů je spousta druhů, u nás je nejběžnější vlašský Zdroj: Profimedia

„Ořechy jsou velmi dobré i pro děti, kterým pomáhají ve vývoji mozku a inteligence,“ říká Jana Rojková, dětská lékařka. „mám spoustu kolegů, kteří jejich konzumaci dětem nedoporučují, ale já jsem zastáncem ořechů u dětí. I když mohou být alergeny, dá se s tím pracovat. Vlašské ořechy jsou přitom jedněmi z nejkaloričtějších, takže by neměly být součástí diet. Ale u dětí strach nemám, oříšky lískové jsou mnohem nebezpečnější.“

Lískové oříšky – nebezpečné alergeny?

Lískový ořech se k nám dostal z Turecka, Itálie, Španělska a Spojených států, a dnes je velmi hojně pěstován i u nás. Lískové ořechy jsou velmi oblíbené, protože mají trochu nasládlou chuť a můžeme je konzumovat syrové, pražené nebo i mleté, opět zejména ve vánočním cukroví.

Nebo prospěšný ochránce?

I lískové ořechy jsou bohaté na živiny a mají vysoký obsah bílkovin, tuků, vitamínů a minerálů, ale i ony jsou relativně tučné. Stejně jako u vlašáků, mononasycené tuky pozitivně působí na hladinu LDL (špatný tuk), cholesterol a cukr v krvi. Jsou navíc dobré i při očních vadách, pro cukrovkáře druhého typu a napomáhají zpomalovat průběh stařecké demence.

Zajímavé je, že lískové oříšky obsahují více živin než kterákoliv potravina živočišného původu včetně masa. Svým obsahem sacharidů, tuků, proteinů, vitamínů, vápníku, hořčíku a draslíku předčí maso a vejce. A ještě k tomu neobsahují žádný cholesterol a pouhé minimum nasycených mastných kyselin. I u nich platí konzumace s mírou.

Kromě všech vitamínů obsahují lískové ořechy také kyselinu fytovou, o které bylo prokázáno, že narušuje vstřebávání některých minerálů, jako je železo a zinek, z ořechů.

Jsou i významnou zásobárnou antioxidantů, jež chrání tělo před oxidačním stresem, který může poškodit buněčnou strukturu a podporovat stárnutí, rakovinu a srdeční choroby.

Ořechy jsou i důležitou součástí kuchyně, a to nejen na Vánoce Zdroj: Profimedia

Lískáče mohou být dobré i jako prevence srdečních chorob, jelikož chrání srdce (zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Obecně je stravování 29 až 69 gramů lískových ořechů denně spojeno se zlepšením zdravotních parametrů srdce (zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Lískové ořechy mohou pomoci dokonce snížit zánět v těle, a to právě díky vysoké koncentraci zdravých tuků (zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Většina studií však dochází k závěru, že konzumace lískových ořechů sama o sobě nestačí. Pro zmírnění zánětu je také důležité dodržovat dietu s nízkým obsahem kalorií.

Lískové ořechy mohou také pomoci snížit hladinu cukru v krvi. I zde je tedy jejich benefitů nepřeberně, a rozhodně převažují nad nedostatky. O alergiích se navíc můžeme předem informovat a přizpůsobit tomu i náš výběr ořechů – zdaleka ne všechny pro nás musejí být škodlivé nebo nebezpečné.

Ořechy by se tedy měly stát běžnou součástí našeho jídelníčku. Nejen samotné, jako pochoutka k televizi, nebo dezert po obědě, ale hodí se do koláčů, polev pro zmrzliny a do salátů.

Duel tedy nemá jednoznačného vítěze – ořechy konzumujme všechny a podle chuti!