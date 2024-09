Přichází podzim a s ním i tradiční zvyky, jako je nošení kaštanu v kapse pro štěstí a ochranu. Ale co kdybyste letos vyzkoušeli něco nového? Místo kaštanu si vložte do kapsy vlašský ořech, symbol moudrosti a zdraví, který vám dodá energii a klid v každodenním shonu.

Vlašské ořechy jsou odjakživa spojovány s moudrostí a duševní silou. Není náhoda, že jejich tvar připomíná lidský mozek. Už ve starověkém Řecku se věřilo, že konzumace těchto ořechů podporuje mozkovou činnost a přináší jasnost myšlení. To, co naši předkové intuitivně věděli, dnes potvrzují vědecké studie.

Vlašské ořechy obsahují omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na činnost mozku. Pomáhají zlepšovat paměť, soustředění a celkovou duševní výkonnost. Nosíte-li vlašský ořech v kapse, nejenže si připomínáte staré moudrosti, ale zároveň máte vždy po ruce něco, co vám může zlepšit náladu a dodat energii, když ji nejvíce potřebujete.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu CZ MUDr. Hana Kahleova, PhD – Vlašské ořechy snižují zánět

Zdroj: Youtube

Talisman plodnosti

Symbolika vlašského ořechu ale nekončí u moudrosti. Tento plod je již po staletí považován za talisman ochrany a plodnosti. Ve starém Římě se například vlašské ořechy používaly při svatebních obřadech, symbolizovaly plodnost a hojnost.

Novomanželé byli doslova zasypáváni ořechy, aby jejich životy byly plné štěstí a prosperity. Pokud si tedy vložíte ořech do kapsy, můžete si připomenout tyto dávné zvyky a mít u sebe něco, co vám přinese pozitivní energii a ochranu před nepřízní osudu.

Ochrana před neštěstím

Vlašský ořech byl v mnoha kulturách považován za talisman ochrany a síly. Ve starověkém Římě a Řecku lidé věřili, že nošení ořechu u sebe může odvrátit zlé duchy a chránit před neštěstím.

Byl často používán jako symbol stability a pevnosti, stejně jako jeho tvrdá skořápka chrání křehké jádro uvnitř, ořech měl symbolicky chránit svého nositele před negativními vlivy okolí. I dnes můžete ořech nosit jako připomínku vnitřní síly a odolnosti, která vám pomůže zůstat vyrovnaní tváří v tvář stresu a náročným situacím.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vlašské ořechy jsou odjakživa spojovány s moudrostí a duševní silou. Není náhoda, že jejich tvar připomíná lidský mozek.

Zdravá svačina

Vlašský ořech je bohatý na zdravé tuky, bílkoviny a vlákninu, což z něj dělá perfektního společníka na cesty. Když se cítíte unavení, hladoví nebo potřebujete rychlou dávku energie, stačí sáhnout do kapsy. Místo sladkých tyčinek nebo jiných nezdravých snacků, které jen krátkodobě zaženou hlad a způsobí útlum, vlašský ořech dodá tělu vyváženou a stabilní energii.

Díky vysokému obsahu omega-3 mastných kyselin prospívají vlašské ořechy vašemu srdci a pomáhají snižovat hladinu špatného cholesterolu. To znamená, že pravidelná konzumace těchto ořechů může přispět k prevenci srdečních chorob, které jsou jednou z hlavních příčin úmrtí v moderním světě. A nejen to, antioxidanty obsažené ve vlašských ořeších chrání buňky před poškozením a přispívají k prevenci stárnutí.

Antistresová pomůcka

Pokud se vám zdá podzim stresující a plný povinností, vlašský ořech může být vaším malým pomocníkem. Když ho vezmete do ruky a začnete ho jemně hladit, můžete pocítit uklidňující účinek. Tento malý rituál vám pomůže uvolnit se a soustředit se na to, co je opravdu důležité. Připomene vám, že i v hektickém dni si můžete najít moment klidu a pohody.

Zkuste tedy letos udělat malou změnu. Místo tradičního kaštanu si do kapsy dejte vlašský ořech. Přinese vám nejen symbolickou ochranu, ale i praktické zdravotní přínosy. Ať už potřebujete rychlou svačinku, trochu klidu nebo pocit, že máte štěstí na své straně, vlašský ořech je tu pro vás.

Zdroj: zigitalia.it