Víte, proč si oplachovat vlasy rumem? Vyzkoušejte to a budete to už dělat pořád

Zdravé a krásné lesklé vlasy touží mít snad každý. Aby se za vaší kvalitní hřívou každý otočil, stačí častokrát jen překvapivě málo. Dopřejte vlasům výživné kúry s vhodnými doplňky. Ve správných dávkách dokáže mnohé i stimulující alkohol.

Pokud používáte podpůrné prostředky v péči o vlasy, zkuste i ty domácí, které jsou léta prověřené již našimi babičkami. Využijete při tom ingredience, které máte dozajista už doma a nebudete muset utrácet za předražené a často neúčinné doplňky z obchodů.

Vlasy potřebují výživu

Naše vlasy byly celé letní období vystavovány nadměrnému působení sluníčka, a tak není od věci věnovat jim na podzim jistou péči. Lidský vlas je stejně jako nehty formou bílkoviny keratinu, a když je zdravý, je silný a pevný téměř jako ocelové vlákno.

Už během 19. století lidé často používali rum nejen jako lahodný nápoj, ale i jako prostředek k mytí vlasů, aby jim zesílily. Zdroj: shutterstock.com

Ve chvíli, kdy se vlasy poškodí, o své přirozené vlastnosti přicházejí. Někdy se třepí, jindy zase lámou, cuchají nebo přicházejí o svůj lesk. Díky správné regeneraci se však vlasům vrátí jejich celistvé zdraví a vitalita. Nemusíte chodit jen do salónů krásy, častokrát je účinnější pravidelná péče běžnými prostředky, a to v pohodlí domova.

Proč si naše babičky oplachovaly vlasy rumem

Už během 19. století lidé často používali rum nejen jako lahodný nápoj, ale i jako prostředek k mytí vlasů, aby jim zesílily. Kvalitní alkohol má totiž i podle vědců pro vlasovou pokožku stimulační účinek, který vede k jejímu lepšímu prokrvení. Dochází tím tedy i ke zrychlení a podpoře růstu vlasů.

Alkohol vždy v přiměřených dávkách

Vnější použití alkoholu však může mít i svá negativa, protože jeho nadměrné množství snadno pokožku vysuší a dojde ke zvýšené produkci kožního mazu. Proto je nutné dbát na jeho správné množství a časové periody v použití.

I v tomto případě se držte pravidla, že se to s alkoholem nemá přehánět. Alkohol můžete použít i k louhování vhodných bylinek zvolených dle vašeho typu vlasů a řešeného problému a poté tinkturu využívat jako podpůrnou péči. Pro bylinkové tinktury byste měli použít vždy alkohol minimálně 70 %, optimálně až 90 %.

Rum zpomaluje vypadávání vlasů

Rum se dříve využíval jako jeden z prostředků ke zpomalení či možné zástavě padání vlasů. Podporuje obnovu a růst u vlasů z poškozených vlasových folikul. Neznamená to však, že byste ho měli začít pravidelně pít, měli byste ho správně naředěný vtírat do vlasů a vlasové pokožky.

Nejjednodušší je pravidelný oplach

Pokud chcete své vlasy posílit a nemáte zrovna moc času, dopřejte si jednoduchý oplach čistou vodou s pár kapkami rumu. Vaše vlasy budou vypadat přirozeně a odlehčeně. V případě, že jste brunetky, počítejte s tím, že alkohol otevírá vlasovou vrstvu a urychluje proces „vyšisování“, který má na svědomí světlo. Proto může dojít k zesvětlení odstínu vlasů. Tímto způsobem si můžete zesvětlit jen konečky a vytvořit tak populární efekt ombre.

Rumem s cibulí proti vypadávání vlasů

Vyrobte si lektvar z rumu, v němž necháte 24 hodin vylouhovat pár plátků nakrájené cibule a po umytí si tinkturu vmasírujete do pokožky.

V péči o vlasy můžete dát před cibulí přednost jablku. Dejte louhovat do rumu pár plátků oloupaného jablka a vyrobte si tinkturu. Zdroj: shutterstock.com

Podobný efekt vykouzlí i rum s jablky

V péči o vlasy můžete dát před cibulí přednost jablku. Dejte louhovat do rumu pár plátků oloupaného jablka a vyrobte si tinkturu. Tu zřeďte 1:10 s vodou a vmasírujte do pokožky hlavy. Po použití tinktury zabalte vlasy do potravinové fólie a teplého ručníku. Stimulující látky tak lépe proniknou do kůže.

