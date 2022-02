Vlasy a jablečný ocet: Jednou za měsíc je skvělé umýt si jím vlasy

Chcete mít krásné, silné a zdravé vlasy? Sáhněte do spíže pro jablečný ocet. Nejenže je posílí, ale zároveň zvýší jejich lesk a zlepší stav pokožky hlavy. A to není zdaleka všechno!

I když je jablečný ocet kyselé povahy, velice dobře pomáhá vyrovnávat hladinu pH, která má pozitivní vliv na zdraví lidské těla. Snižuje nejen riziko chronických zánětů, ale zároveň zvyšuje odolnost vůči mnoha nemocem. A neskutečné množství dalších výhod, o kterých jste možná ani nevěděli, má i pro vlasy.

Vznik zázračného elixíru

Toto pojmenování si jablečný ocet vydobyl právem, a to díky svým skvělým vlastnostem. Vyrábí se z čerstvých rozdrcených jablek, která se nechají kvasit, a budoucí zlatavá tekutina vzniká fermentací. Je to proces, při kterém dojde k rozštěpení cukrů bakteriemi a kvasinkami. V prvním stupni jsou cukry přeměněny na alkohol, který se dál fermentuje na ocet. Hlavní složkou je kyselina octová, která obsahuje více než 90 různých látek, z toho 20 minerálů, stopových prvků a vitamínů. Jablečný ocet obsahuje 5% kyseliny a má nízký obsah cukru.

Důvody, proč používat jablečný ocet na vlasy a pokožku hlavy

Kyselost a pH

Protože je jablečný ocet kyselou látkou, umí vyrovnávat hladinu pH a dává vlasům potřebnou rovnováhu. Matné a křehké vlasy bývají například více zásadité, a tak jim octovou lázeň dopřejte, uvidíte po čase ten krásný lesk!

Má antimikrobiální účinky

Že je jablečný ocet populární domácí dezinfekční prostředek, ví skoro každá hospodyně. A může z toho těžit i vaše pokožka hlavy, na které se mohou za určitých okolností množit kvasinky a další patogeny, které způsobují podráždění. Pokud tedy řešíte méně závažnou infekci pokožky hlavy nebo vás pokožka hlavy neustále svědí či bojujete s lupy, oplach z jablečného octa by vám mohl pomoci.

Je skvělou výživou

Jablečný ocet je také nabitý vitamíny a minerály, které jsou pro vlasy dost významné a užitečné. Je to hlavně vitamin C i B a alfa-hydroxykyselina, která je protizánětlivá a pomáhá při lupech. Díky živinám, které dodá do vlasových buněk, posiluje kořeny a podporuje tak i samotný růst vlasů.

Způsob použití v péči o vlasy

Připravte si vlasovou octovou vodu smícháním 2 lžic jablečného octa s 1 hrnkem vody. Po běžném umytí vlasů šamponem a kondicionérem nalijte směs rovnoměrně na vlasy a vmasírujte ji pečlivě i do pokožky hlavy. Nechte několik minut působit a nakonec opláchněte. Samozřejmě úspěch tkví v pravidelnosti. Jablečný ocet je zároveň skvělou alternativou ke kondicionéru. Vyhlazuje povrch vlasu a dělá ho tak hladší, takže se nemusíte bát zašmodrchávání či zamotávání. Kartáč či hřeben vám po nich budou lépe klouzat.

Jestliže jsou vaše vlasy suché, začínejte s uvedenými dvěma lžícemi octa na šálek vody. Když jsou vaše vlasy mastné, nebo máte ve vlasech lupy, budete muset dávku zvýšit na tři až čtyři lžíce jablečného octa. Směs můžete v průběhu doby upravovat, aby vaše vlasy byly krásné. Kúru opakujte alespoň jednou za měsíc.

Pokud se vaše potíže s pokožkou hlavy nebo potíže s kvalitou vlasů po používání jablečného octa zhorší, znamená to, že používáte jablečného octa moc. Případně pro vás není vůbec vhodný. Z toho důvodu zkuste nejprve upravit dávkování. Zabraňte také kontaktu s očima. Pokud dojde ke kontaktu, rychle oči vypláchněte vodou.

Jablečný ocet užívejte i vnitřně

Jablečný ocet můžeme užívat i vnitřně na celkové posílení imunity. Po dobu několika týdnů užívejte každý den dvě až čtyři lžičky. Kdyby vám nechutnal samotný, smíchejte si jej třeba s medem nebo jakoukoliv přírodní šťávou.

