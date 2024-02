Lidské tělo je neskutečně dokonalý stroj, kde jedna “součástka” a proces navazují na druhé tak hladce, plynule a hlavně neoddělitelně, že lze i ze zdánlivě nesouvisejících příznaků odvodit problémy některých orgánů. Co nám například mohou prozradit vlasy, které ztratí svoji bývalou krásu?

Jistě si dobře uvědomujeme, že jsou to právě vlasy, které dokáží prozradit mnohé o našem zdravotním stavu. Každá žena jistě touží po záplavě krásných, zdravých a třeba i dlouhých vlasů, z nichž vykouzlíme bohaté zářivé účesy, jimiž oslníme své okolí. Bujná kštice je určitě snem také mnoha mužů, kteří si zakládají na svém vzhledu. Jenomže co dělat, když se vlasy začnou lámat, zůstávají zplihlé, bez života a bez lesku?

Pečujte o ledviny. Jak? Poradí vám třeba kanál Chutně bez lepku, mléka a cukru na youtube:

Pozor na ledviny

Na zdraví vlasů má vliv mnoho okolností, od okolního prostředí až po problémy v samotném těle. Jedním z významných faktorů, které ke zhoršení kvality vlasů přispívají, jsou problémy s ledvinami. Ty se kromě jiného mohou projevit také vypadáváním vlasů, jejich ztenčováním a ztrátou lesku. Stejně tak můžeme v některých případech pozorovat zároveň změny zbarvení nehtů nebo jejich “vroubkování”. V takovém případě je třeba zpozornět a situaci začít co nejrychleji řešit.

Bez bílkovin to nejde

Proč se při onemocnění ledvin vytrácí krása vlasů a v tom nejhorším případě (zvláště u pacientů, kteří již musí podstupovat dialýzu) se vytrácejí i vlasy samotné? Do značné míry to může být dáno také změnou výživy, která při takových stavech postupně přichází, aniž bychom si toho zpočátku možná sami všimli. S onemocněním ledvin totiž může ruku v ruce jít i změna chuti, proto se u některých pacientů z jídelníčku vytrácí tolik potřebné bílkoviny. A právě ty jsou potřebné k tvorbě a výživě vlasů. Změna stravy by v takovém případě ostatně měla přijít i kvůli ledvinám, které bílkoviny také samozřejmě potřebují.

Pitný režim nade vše

Pro zachování zdraví ledvin je důležitý pitný režim. I když nám to lékaři i další odborníci často zdůrazňují, ne každý z nás jej dodržuje. Netrapte ledviny alkoholem a nadbytkem kávy, raději si dejte čistou vodu s citronem. Poděkují vám za to i vaše vlasy, a to jistě stojí za zamyšlení.

Vitamíny a minerály

Lidé, kteří se potýkají s onemocněním ledvin, mají často zároveň značný deficit vitamínů ze skupiny B a některých dalších životně důležitých prvků jako je vápník, železo nebo zinek. Ty jsou zároveň nezbytné pro kvalitní růst vlasů, není se tedy čemu divit, že se onemocnění ledvin projevuje i “na hlavě” pacienta.

Nečekejte a běžte k lékaři

Pokud takové změny u sebe objevíte, bude nejlepší zajít za lékařem a tuto návštěvu rozhodně není možné odkládat. Na druhou stranu je třeba se ale také smířit s tím, že vlasy v průběhu našeho života “stárnou” s námi. Zvláště v období menopauzy nebo po porodu, kdy tělo bojuje s nižšími hladinami estrogenu, mohou vlasy vypadávat mnohem masivněji než v jiných obdobích života. Zatímco po porodu se časem pravděpodobně vrátí ke své bývalé kráse a hustotě, v případě menopauzy už to tak jisté není. To je ale také součást života.

Zkuste zpomalit stárnutí

Dnes máme oproti našim předkům mnohé možnosti, jak úbytek některých látek v těle, které přirozeně mizí s věkem, alespoň částečně kompenzovat a nástup skutečného stáří oddálit. Pokud této možnosti využijeme, jistě se budeme déle těšit také z krásných a silných vlasů.

