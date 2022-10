Proč si naše babičky jednou za čas myly vlasy roztokem s jedlou sodou

Říká se, že vlasy jsou korunou krásy každé ženy, a proto si jistě zaslouží tu nejšetrnější péči. Mnohé běžně dostupné prostředky z obchodů vaši hřívu často zatěžují, a dokonce i poškozují. Vyzkoušejte rady našich babiček. Používaly domácí ingredience, díky nimž se vašim vlasům vrátí jejich přirozená kvalita. Věděly, jaké zázraky umí například jedlá soda.

Populární je metoda „no poo“

Už jste tento termín slyšeli? Možná vám zní záhadně, ale ve skutečnosti se jedná o naprosto jednoduchý způsob péče o vlasy, a to bez šamponu. Název je vlastně zkratka anglického výrazu „no shampoo“. Chemické látky, které jsou obsažené v šamponech pronikají zbytečně nejen do vlasů, ale přes pokožku i do organismu.

Vyznavači tohoto přístupu tak navazují na zkušenosti našich babiček a myjí si vlasy buď jen vodou, anebo používají přípravky, které jsou součástí každé domácnosti. Jsou stoprocentně přírodní a vyjdou vás na pár kaček. Které to jsou?

Jedlá soda

Jedním z oblíbených prostředků je jedlá soda, která umí zvýšit přirozenou kvalitu vlasů a napomáhá k jejich lepšímu vyživování. Zároveň zvýší celkové zdraví vlasů a také jim navrátí jejich lesk a pevnost. Jedlá soda vlasy vyčistí od toxických chemikálií z koupených šampónů a kondicionérů, které při dlouhodobém používání značně poškozují vlasové kořínky.

Jedním z oblíbených prostředků na vlasy je jedlá soda. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda s přehledem nahradí klasický šampon, protože s kožním mazem vytvoří jistou formu mýdla, které vás zbaví nadbytečného mazu. Stačí si smíchat 1 polévkovou lžíci sody se ¼ l vlažné vody. Tuto směs naneste na mokré vlasy a následně ji ve vlasech rozmasírujte prsty. Nechte chvíli působit a na závěr pečlivě spláchněte vlažnou vodou.

Jablečný ocet

Zde platí jednoduché pravidlo, kterého byste se měli držet. Čím rychleji se vám mastí vlasy, tím méně octa byste měli použít. V tomto případě si smíchejte 1 kávovou lžičku až 1 polévkovou lžíci s hrnkem teplé vody a směs vetřete do celých délek a konečků vlasů. Pro potlačení octového aroma můžete přidat i šťávu z ½ citronu. Nechte tak 10 minut působit a stejně jako v předchozím případě spláchněte čistou vodou.

Výluhy z bylinek

Výživu vlasům můžete dodat také prostřednictvím různých bylinných odvarů. Výluh si snadno připravíte ze 2 až 3 hrstí čerstvých nebo sušených bylinek, které zalijete cca 1 až 2 l horké vody a necháte je zhruba 15 minut provařit na mírném ohni. Jakmile hotový odvar vychladne, sceďte ho a opakovaně s ním vlasy v celé délce oplachujte. Vhodná je kopřiva, máta, levandule, šalvěj či rozmarýn.

Káva je nápoj, který dodá energii nejen vašemu tělu, ale i vašim vlasům. Zdroj: profimedia

Černá káva

Káva je nápoj, který dodá energii nejen vašemu tělu, ale i vašim vlasům. Doslova je nakopne k růstu a dodám jim ten správný lesk. Díky tomu, že obsažený kofein krátkodobě zrychluje krevní oběh, zvyšuje tak i prokrvení vlasové pokožky. Při pravidelném používání kávové lázně brzy zaznamenáte méně vypadaných vlasů. Následně vlasy opláchněte a pokračujte s péčí jako obvykle.

Zdroje: www.idnes.cz, www.bylinkuj.cz, www.nasevyziva.cz