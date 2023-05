Co se podle vědců stane s vaším mozkem, když budete denně poslouchat Mozarta?

Ne nadarmo se říká, že klasická hudba způsobí, že vaše děti budou inteligentnější. Věřte, že se nejedná o výmysl, ale vše bylo důkladně prozkoumáno vědci, kteří o svých poznáních podali mnoho důkazů. Co se stane s vaším mozkem, když budete denně poslouchat hudbu Wolfganga Amadea Mozarta?

Chcete mít doma chytré dítě? Víte, že můžete své ratolesti dopomoci s rozvojem inteligence už od plenek? Slyšeli jste o Mozartově efektu? Jde o myšlenku, že když děti poslouchají hudbu složenou Mozartem, stanou se inteligentnějšími. A nejen děti, výzkum byl proveden i na dospělých studentech.

Pamatujte ale, že lepší je samozřejmě začít hned u novorozence a chybou rozhodně není, ani když bude vážnou hudbu poslouchat těhotná žena. Tento výzkum byl proveden v roce 1991 a o dva roky později byl popsán v časopise Nature, čímž se o tuto myšlenku začala zajímat veřejnost a samozřejmě také média.

Poslech klasické hudby podle vědců zlepšuje funkci mozku. To odpovídá i do faktu, že Mozart byl sám génius, jeho hudba složitá, a pokud ji budou poslouchat vaše děti, mělo by se dostat i do jejich mozku to, co je v hudbě zakódováno.

Pouštějte svému miminku hudbu W.A. Mozarta. Zdroj: Profimedia

V USA požádali o speciální rozpočet na cédéčka s Mozartem pro novorozence

Po tomto objevu začala spousta rodičů pouštět svým dětem Mozarta. Dokonce to došlo tak daleko, že guvernér státu Georgia požádal o peníze ze státního rozpočtu, aby každé novorozené dítě ve státě mohlo dostat CD s Mozartovou hudbou.

Zajímavé je, že Mozartova hudba pozitivně působí i na zvířata. Vyzkoušel to například italský farmář na svých buvolech. Hrál jim tuto hudbu třikrát denně a následně měl pak bezkonkurenční mléko.

Studentům se při poslechu vážné hudby lépe učí. Zdroj: GaudiLab / Shutterstock.com

Vědci z Kalifornie odhalili, že úspěšnost trvá jen určitý časový úsek

Další studie na toto téma proběhla v režii vědců z Kalifornské univerzity. Ti Mozartovu metodu nepoužívali na miminkách, ale na mladých dospělých studentech. Měli splnit celou řadu úkolů, přičemž jedna skupinka pracovala v tichu a druhá poslouchala Mozarta. Skupina, která poslouchala vážnou hudbu, byla úspěšnější.

Nutno však podotknout, že byli lepší jen po krátký časový úsek, což znamená, že poslech Mozarta vám těžko přinese očekávanou celoživotní nadprůměrnou inteligenci. Rozhodně však touto metodou nic nezkazíte a stojí za to ji vyzkoušet. Když už nic jiného, naučíte sebe a své dítě lásce ke klasické hudbě.

