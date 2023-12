I když mnohdy poukazujeme na to, že si dnešní školáci neumí představit život bez telefonu na uchu, zkusme si po pravdě přiznat, že my dospělí na tom většinou nejsme o nic lépe. Měli bychom se ale zamyslet nad důsledky neustálého telefonování. Nejde o banality.

Jistě – bez mobilního telefonu se dnes již obejde opravdu jen málokdo a zaměstnaní lidé v produktivním věku prakticky nemají šanci bez něj v normálním světě uspět. Jenomže, co je moc, to je zkrátka příliš.

Péče o pleť je důležitá, ať už telefonujete jednou za týden nebo několik hodin denně. Jak na to poradí ve videu z dílny Greyhair.Exlerova Monika (youtube):

Zdroj: Youtube

Kolik hodin denně strávíte "na drátě"?

Zpozorněme a zkusme si spočítat, kolik času denně u telefonu strávíme. Nejde jen o samotné telefonáty, ale hraní her či prohlížení internetu při čekání na vlak, komunikaci na sociálních sítích a tak podobně. Ve všech těchto situacích a mnohdy po spoustu hodin denně je naše pokožka vystavována nepříznivým vlivům takzvaného modrého světla. O jeho negativním vlivu přitom odborníci diskutují již několik let.

Pozor na modré světlo

Obrazovky chytrých telefonů, ale i další elektronika s obrazovkou, vyzařují světlo, které je schopné proniknout hluboko do pokožky, dokonce hlouběji než obávané UV záření, před kterým se ti zodpovědnější z nás chrání nejen v létě, ale i v zimě speciálními krémy. Tím, jak modré světlo proniká do pokožky, vytrácí se postupně kolagen, který je zodpovědný za její napětí a svěží vzhled. Stejně tak klesá množství elastinu. Není se tedy čemu divit, že se začnou rychleji než by bylo nutné rýsovat a brzy nato také prohlubovat vrásky v obličeji.

close info Shutterstock zoom_in Netvařme se, že jsme o tolik jiní, než naše děti

Špatně spíte? Netelefonujte

Podle odborníků může situace v některých případech dokonce dojít tak daleko, že se v pokožce začnou rozvíjet záněty, stane se mnohem citlivější a objeví se zarudlá místa. Modré světlo na pozůstatky našeho mládí ale útočí i jakousi oklikou, prostřednictvím nervového systému. Je prokázáno, že lidé vystavení dlouhodobě modrému světlu mají horší kvalitu spánku. Jak je známo, právě doba, po kterou skutečně a kvalitně odpočíváme, se odráží v našem obličeji. A protože modré světlo ovlivňuje biorytmus, nebývá spánek tak dlouhý, hluboký a kvalitní, jak by náš organismus potřeboval k zachování mladistvého vzhledu.

Pomoc existuje

I když se zdá, že jsme v bezvýchodné situaci, jistá možnost zmírnění dopadů dlouhodobé práce s telefonem nebo i na počítači existuje. Většina moderních přístrojů již umožňuje nastavit režim, který před zvýšeným zásahem modrého světla chrání, zvláště ve večerních a nočních hodinách. Stačí si prohlédnout nebo vygooglit návod a na telefonu nastavit patřičný filtr. Oči si můžeme chránit speciální vrstvou nanesenou na dioptrické brýle a pro ty šťastnější, kteří brýle nepotřebují, se prodávají nedioptrické, pouze proti zmiňovanému záření.



Pokožku bychom měli pravidelně ošetřovat vhodnými krémy s kolagenem, hydratovat a zvláčňovat. Jinak bychom se mohli brzy při pohledu do zrcadla zhrozit, kolik let muselo uplynout od minulých Vánoc. A to jistě nikdo z nás nechce.

Zdroje: www.paulaschoice-eu.com, www.lifee.cz, www.naureus.cz