O nehty se musíme starat všichni. Všímáte si ale také změn v jejich struktuře nebo barvě? Víte, jak vypadá následek poškození a jak průběh nemoci?

Pozor! Lak zakryje i alarmující příznaky

Na nehty dnes pohlížíme spíš jen jako na součást těla, kterou můžeme různě vizuálně vylepšit, starat se o ni a upravovat ji tak, aby to ladilo s naším stylem. Z úpravy nehtů se stal nemalý business, který ročně vydělává miliardy dolarů. Nejvíc jsou ochotni do vzhledu nehtů investovat v Číně, Japonci jsou zase proslavení inovativním designem. Vzhled nehtů je rozhodně pro mnohé důležitý, ale lékaři varují, že důležitější je vidět nehet v původním stavu. Může totiž mnohé prozradit o zdraví.

Na YouTube kanálu TopTrending CZ vám prozradí a také ukážou, jak mohou změny nehtů vypadat a čeho mohou být příznakem.

Na co koukat na nehtech?

Nehty rozhodně nejsou příčinou. Skrze rohovinu nehtu se do těla dostanou běžně plísně, což je sice nepříjemné, ale závažnější je, že stav nehtů může odhalit velmi vážná onemocnění s nehty neouvisejících orgánů.

Lidé často řeší pouze lámavé, třepící se či příliš tenké nehty. I tyto změny na nich jsou jistě nepříjemné či nepěkné, nicméně často signalizují to, že organismus je ve stresu, prochází hormonálními změnami nebo mu chybí konkrétní nutriční látky. Pro zdraví nehtů se proto doporučují kombinace vitaminů skupiny B a zinku, vápníku, křemíku a hořčíku.

V různých kombinacích najdete tyto látky v doplňcích stravy, které se doporučují pro podporu zdraví nehtů a vlasů, jsou běžně k zakoupení jak v lékárnách, tak některých supermarketech. Pokud byste chtěli zdraví nehtů podpořit změnou stravování, zařaďte do jídelníčku vejce, červené maso, ale také ryby či kuřecí. Z potravin neživočišného původu jsou to houby, luštěniny, slunečnicová semínka, brokolice či avokádo.

close info Profimedia zoom_in Žluté nehty značí plísňové onemocnění.

Rýhy, bílé skvrny i zabarvení lůžka nehtů

Mnohem závažnější však mohou být vroubky či barevné změny nehtů. Zatímco vertikální proužky směřující z lůžka ke kraji nehtu jsou docela běžné a v malé míře je má každý. Souvisejí s genetickou predispozicí, ale také zažívacími problémy, hubnutím, ale i nedostatkem železa čili chudokrevností.

Horizontální pruhy a hrbolky jsou nejčastěji způsobené úrazem. Pokud jste si například přivřeli prsty ve dveřích, nehet je v místě hrbolatý. Je možné, že až odroste, hrbolky zmizí. V některých případech, především při poškození lůžka, ze kterého nehet vyrůstá, je i takové poškození trvalé a nehty budou hrbolaté růst celý váš život. Je to sice nehezké, ale nepředstavuje to zdravotní problém. Může ale také jít o průvodní symptom spály, tyfu či poruchy štítné žlázy. Někdy se tak projevuje také lupénka.

Po přivření do dveří se mohou objevit také bílé skvrny, které lze přirovnat k tomu, když ohnete plastový pásek. Také se v bodě zlomu objeví světlejší barva, tam, kde byl materiál lámáním poškozený. I tyto bílé fleky postupně odrostou. Jiné je to ale s pravidelným proužkováním, které se objevuje na nových přírůstcích nehtu a vychází z lůžka. Dobře známé jsou také změny nehtů, které jsou zasaženy plísní. Obvykle se s ním potýkáme častěji na nohou, ale ani rukám se plíseň nevyhýbá. Nehty zbělají a zežloutnou, jsou zpuchřelé a zbytní, drobí se a po nalakování často do několika dnů odpadnou.

Nejsou to však jen nehty, kde můžete pozorovat změnu barvy. Také lůžko a tkáně pod nehtem mohou změnit barvu a celý nehet má pak nádech do modra nebo bíla. Namodrání je příznakem špatného prokrvování. Provází onemocnění plic a pokud vás zmodrání překvapilo a nejste si podobného problému vědomi, kontaktujte lékaře.

Bílé zabarvení tkání pod nehtem bývá častější u seniorů a může souviset s anémií, respektive zmiňovaným nedostatkem železa v krvi, ale také onemocněními, která postihují játra. I v tomto případě je proto lepší obrátit se na lékaře a zjistit příčinu.

