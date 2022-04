Pijte teplou vodu s citronem: Ideální hubnutí po padesátce

Překročili jste hranici padesátky a bojíte se, že už nezhubnete? Pak se bát nemusíte, máme pro vás trik, který umí s přebytečnými kily zatočit bez ohledu na věk. Navíc odstraňuje toxiny z těla a „nakopává" metabolismus.

Chcete mít i po padesátce štíhlejší postavu a nemuset se předřít v posilovně? Stačí pravidelně pít teplou vodu s citronem, která váš metabolismus povzbudí a tělo začne lépe spalovat tuky. Musíte však tento tríček dodržovat pravidelně.

Pokud si myslíte, že pití teplé vody s citronem je nesmysl, pak vězte, že si ho ve světě oblíbily i některé celebrity. Výrazně po něm zhubla například Miranda Kerr nebo Gwyneth Paltrow. Ty se o něm dozvěděly z japonské studie, která poukazuje na to, že polyfenoly, které jsou v citronech, pročišťují organismus a spalují tuky. Také stimulují játra, aby produkovaly enzymy, které následně pomáhají vstřebat tuky.

Pokud si myslíte, že pití teplé vody s citronem je nesmysl, pak vězte, že si ho ve světě oblíbily i některé celebrity. Zdroj: Shutterstock

K hubnutí nejsou nutné peníze

Nechcete-li do hubnutí investovat příliš mnoho peněz, času a úsilí, jde o nejvhodnější způsob, jak shodit. Mějte však na paměti, že průzkum se prováděl na myších, a to, že citron zlepšuje metabolismus u těchto hlodavců, ještě stoprocentně neznamená, že to bude stejné i u lidí. Myši navíc dostávaly citronovou kůru a ne šťávu. I tak je tento způsob hubnutí však oblíbený a především mezi celebritami velmi populární.

Ať tak, či tak, bát se nemusíte a svého ranního rituálu se rozhodně nevzdávejte. Nic se vám nestane. Citron pomáhá stimulovat chuťové pohárky a potlačuje chuť k jídlu. Alespoň tedy máte jistotu, že toho méně sníte.

Hlad je převlečená žízeň

Pokud ale chcete zhubnout, jen tohle stačit nebude, k pití vlažné vody s citronem je důležité přidat zdravou životosprávu a pohyb. Jak se ale říká, hlad je převlečená žízeň, chce to tedy pečlivě dodržovat pitný režim, abyste toho méně snědli. Také je rozhodně lepší pít teplou vodu s citronem než slazené nápoje. I to je záruka, že zhubnete nějaké to kilo.

K pití vlažné vody s citronem přidejte i zdravou stravu a spoustu zeleniny. Zdroj: Shutterstock

Vitamín C, který citron obsahuje ve velkém množství, podporuje obranyschopnost organismu a má protizánětlivé účinky. Citron podporuje tvorbu kolagenu a to je skvělé pro pokožku a při hojení ran. Citrony navíc obsahují také flavonoidy, které jsou prospěšné pro správnou funkci srdce a oběhového systému. Už jen kvůli tomu se pití tohoto drinku každé ráno rozhodně vyplatí.

