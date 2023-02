Kolik vody vypít, abyste nastartovali hubnutí? Těmito nápoji si ničíte figuru

Chcete se pustit do hubnutí? Pak byste rozhodně neměli zapomínat na to, že při něm hraje důležitou roli zejména obyčejná voda. Nedostatečný či nesprávný pitný režim vám může shazování kil značně zpomalit.

Dodržování pitného režimu je důležité pro správné fungování celého našeho organismu. A pokud jste se rozhodli, že se chcete zbavit nadbytečných kilogramů, neměli byste ho opomíjet, protože má vliv i na zrychlení metabolismu. Odměnou vám budou i zdravější klouby, krásná pleť nebo dobrý stav vlasů.

Tělo dospělého člověka se skládá z 50 % vody, která se podílí na správném fungování všech životně důležitých funkcí. Rozvádí totiž živiny a významné látky k buňkám, a naopak toxiny a odpadní látky z těla odplavuje. Kolik je tedy potřeba denně vypít vody, aby vše fungovalo, jak má?

Preferujte čistou vodu

Nejvhodnějším nápojem na hubnutí je čistá a neochucená voda. Nejenže podporuje detoxikaci těla, ale protože ji zpravidla pijeme o teplotě 15 až 22 °C a naše tělo má teplotu 37 °C, organismus musí veškerou vypitou vodu v těle ohřát, takže dochází i k výdeji energie.

S každým litrem vypité vody o pokojové teplotě tělo spálí asi 200 kJ a každý vypitý půllitr vody zvyšuje hodnotu klidového metabolismu o 30 % po dobu 30 až 40 minut od vypití. Pitný režim můžete doplnit i neslazenými čaji, ale zcela určitě se vyhýbejte všem sladkým nápojům a alkoholu.

Průměrná žena by měla vypít 2 litry vody denně. Zdroj: Profimedia

Kolik vody denně vypít

Zde platí jednoduché pravidlo. Na každý kilogram vaší hmotnosti byste měli denně vypít asi 30 až 45 ml tekutin. Takže jedinec s váhou okolo 70 kg by měl denně vypít 2 až 3 litry. Ovšem neplatí zde, že když dávku vody nadměrně zvýšíte, budete rychleji štíhlí. V případě, že byste se vodou předávkovali, mohlo by dojít ke kritickému snížení hladiny sodíku v krvi, což by snadno mohlo vyvolat bolesti hlavy či malátnost.

Žízeň je jasným signálem

Pokud během dne dodržujete správně pitný režim, neměli byste nikdy pocítit žízeň. Jedná se o signál, kdy vám tělo dává najevo, že mu voda schází. Pokud dojde k 10 % ztrátě tekutin, může začít docházet k poruchám některých důležitých procesů v organismu.

Dehydratace organismu také vyvolává pocit hladu a sklony k přejídání, což se k hubnutí opravdu nehodí. Proto ve chvíli, kdy dostanete hlad, udělejte si i malou rekapitulaci svého pitného režimu.

Říká se, že hlad je převlečená žízeň, a je to pravda! Zdroj: profimedia.cz

Nedostatku vody se raději vyhněte

Pokud tělu chybí voda a je dehydratované, poznáte to snadno podle zabarvení moči, která je tmavá. Chronickým nedostatkem tekutin dochází k pocitu únavy, snížené výkonnosti a koncentraci škodlivých látek v tukové tkáni. Proto byste měli pít v dostatečných dávkách, abyste tělu usnadnili vylučování všech toxinů.

