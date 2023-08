Stačí voda s ledem: Omlazující trik z Hollywoodu hýbe internetem. Podívejte

Hollywood objevil ledově studenou vodu! Je máčení obličeje v extrémně chladné vodě hloupost nebo dobrý nápad? Co to s vámi udělá? Vyzkoušejte trik s vodou a ledem, jako to dělají celebrity!

Zdroje: healthline.com, donnamoderna.com Voda a led jako elixír mládí Namáčení tváře do mísy plné vody s kostkami ledu jste si možná už všimli na sociálních médiích. Je to praktika, která se může zdát extrémní a do jisté míry nebezpečná. Vždyť i ledem můžete kůži popálit. Nicméně nejde o vtip nebo výzvu, ale o praktiku, kterou prý milují mnohé celebrity. Patří mezi ně například proslulá americká modelka Bella Hadidová, dcera zpěvačky Madonny Lourdes Leonová nebo herečka Jennifer Anistonová. Nevíte, o co jde? Podívejte se na příspěvek Lucie Finkové. Americká moderátorka a influencerka detailně popsala své pokusy o zlepšení stavu své pleti pomocí vody s ledem po vzoru hvězd Hollywoodu: Jak působí ledová voda na pleť? Co všechno by měla ledová voda „vyléčit"? Ač nejsou tyto účinky vědecky podložené, má se za to, že může pomoci s redukcí akné a mastné pleti, ale také otoků v obličeji. Také na kruhy pod očima se běžně doporučuje přejíždění po kůži kostkou ledu a od ní není daleko k máčení v ledově vychlazené vodě. Mezi další velmi žádané účinky této praktiky patří také redukce vrásek a vypnutí pokožky obličeje. Snížení produkce mazu, stažení pórů a jednoduše mladistvější vzhled jsou cílem každé dámy, ať už je hvězdou kráčejícím po červeném koberci nebo ne. Proč nezkusit ledovou vodu, vždyť je zadarmo! Zdroj: shutterstock.com Ledová koupel pro vaši tvář Výhodou je rozhodně také fakt, že vás voda s ledem nic nestojí a můžete se ponořování tváře do ledové lázně věnovat doma každý den. Ač mnozí vodu s ledem považují za zázrak a jedinečně prostou proceduru, která je dělá viditelně krásnějšími, rozhodně se doporučuje nepolevovat v dosavadní péči o pleť, a především dodržovat zásady hygieny. Používejte na tvář vždy čistý ručník, obličej si před procedurou opláchněte a mějte v misce dostatek vody. Led by neměl být v kontaktu s pokožkou. Máčení stačí praktikovat zhruba 15 vteřin stejně, jak vám ukázala ve videu Lucie Finková.