"Voda na hubnutí": Recept z kláštera, který pomáhá shodit kilo týdně

close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 9. 12. 2024 clock 5 minut video

Zdá se vám to podezřelé? Skutečně je to recept, kteří hlásají do světa mniši z jednoho kláštera. Jestli vám pomůže shodit je otázkou, nicméně tato „voda na hubnutí" má velký potenciál, protože obsahuje všechny běžné a dosažitelné ingredience, které vám s hubnutím mohou pomoci.

Recepty z klášterů Láká vás víc voda na hubnutí nebo rumunský klášter Slănic? Rumunsko je pro mnohé opomíjenou částí Evropy, po které ani pes neštěkne. Pro jiné je to destinace nabízející dobrodružné pobyty v přírodě, ojedinělé památky a místa, kde se stále žije, ale vypadají jako skanzen. Kromě Drákulova hradu Bran a mnohých historických i přírodních památek je to země vyhlášená tak krásnými kláštery. Klášter Slănic sice nechrání UNESCO, nicméně jako ve většině rumunských klášterů i zde lidé hledají nejen duchovní uzdravení, ale také očistu těla a různé přírodní bylinné prostředky a kúry, které je mají postavit na nohy. V tomto příspěvku s názvem „Voda na hubnutí – zdravý a chutný způsob, jak zhubnout || Klášterní prostředky“ vás právě mnich Daniel z tohoto pravoslavného kláštera poučí, jak snadno si takový nápoj připravit. Tento a mnohé podobné příspěvky najdete na YouTube kanálu TRINITAS TV. Zdroj: Youtube Chcete vyzkoušet recept z kláštera? Oč jde? Není to nic jiného než voda obohacená o řadu běžných, oblíbených a do jisté míry také hubnutí podporujících přísad. Bratr Daniel sice doporučuje používat neperlivou vodu, ale občas můžete nápoj připravit i z vody sycené pro změnu a příjemné je to také v létě, kdy bublinky přidávají na pocitu chladu a osvěžení. Dále budete potřebovat nastrouhané jablko a lžíci nastrouhaného čerstvého zázvoru, 10 listů pampelišky, 5 větévek máty, šťávu z jednoho citronu, lžičku kurkumy a skořice, 2 lžičky pylu a 4 lžíce medu. To vše patří smíchat s dvěma litry vody. I když vám tento nápoj může do jisté míry pomoci a je v něm doslova vše, co má pozitivní vliv na trávení, metabolismus a spalování tuků, nutné je vzít rozum do hrsti a podpořit hubnutí také jinak než jen popíjením jablečného nápoje. Nutný je pohyb, vyvážený jídelníček, ale také spánek a minimalizace stresu. Související články close Zdraví Mikrovlnka v kuchyni může způsobit vážné otravy, zde jsou přesné detaily video close Zdraví Protikvasinková dieta: Z jídelníčku musíte okamžitě vyřadit tyto potraviny video Tekuté a čerstvé ingredience do „vody na hubnutí“ Voda je samozřejmě důležitá pro hydrataci a v tomto případě je také tekutinou, která vše smísí a látky z jednotlivých surovin se do ní vylouhují. Pampeliška je bohužel sezonní rostlina, kterou si budete moci přidat do nápoje od jara do podzimu čerstvou, ale v zimě ji bude třeba vynechat. Pampeliška má antioxidační a protizánětlivé účinky a je močopudná. Zároveň ale také působí pozitivně na střevní mikroflóru, což může pomoci efektivnějšímu trávení. Máta se běžně používá na trávení i hubnutí pro svou schopnost mírně stimulovat metabolismus a zvýšit produkci trávících šťáv. Med použitý v tomto receptu slouží jako přírodní zdravé sladilo. Ač je kalorický, jde o velmi zdáví podporující ingredienci, která podporuje zažívání a metabolismus enzymů a antioxidantů. Citronová šťáva je známá pro vysoký obsah vitaminu C, stimuluje tvorbu žaludečních šťáv, a tak napomáhá trávení. Nicméně působí také na metabolismus tuků a u některých lidí pomáhá snížit chuť k jídlu. Zázvor napomáhá spalování tuků a zrychluje metabolismus. Má také protizánětlivé účinky a obecně působí pozitivně na zažívání, ale také pikantní a rozehřívá, což může být někomu nepříjemné. Jablko není třeba dlouze obhajovat. Je to na vlákninu bohaté ovoce, které má pozitivní vliv na organismus v mnoha směrech, konzumace jablek je přímo spojována s nižším rizikem obezity. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Suché ingredience a koření, které pomáhají s hubnutím Zajímavostí receptu je také pyl čili polen. Pyl, který do nápoje také patří, sice není docela běžný, ale je rozhodně možné koupit jej i u nás. Prodává se sypaný ve formě drobných peletek, které připomínají oranžovo žlutá zrna. Polen by měl sice dodat energii, ale i potlačit chuť k jídlu, posílit metabolismus a nabídnout může i antioxidanty. Skořice jen nejen velmi příjemná a vnímáme ji jako nasládlou i když není sladká. Kromě toho že se fantasticky hodí k jablkům i dalšímu koření, skořice podporuje spalování tuků i trávení. Vhodou skořice je také to, že její chuť je vlemi příjemná a každý ji má doma. Jelikož kurkuma se u nás neprodává čerstvá, můžete použít sušené mleté koření, které je běžně dostupné a výrazně oranžové. Kurkumin obsažený právě v tomto výrazném barvivu je velmi zdravotně prospěšný, zlepšuje jak metabolismus tuků, tak citlivost na inzulin. To vede jak k vyrovnanější hladině krevních cukrů, tak k potlačení chuti na sladké. close info New Africa / Shutterstock zoom_in Kurkuma se u nás prodává ve formě mletého jemného prášku. Její čerstvý kořen je podobný zázvoru, ale má jasně žluto oranžovou barvu. Zdroje: bydlimekvalitne.cz, ako.koshachek.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít