Chcete být od rána plní energie a zároveň podpořit své zdraví? Skvělým pomocníkem je obyčejná voda! Pijte ji hned po ránu na lačný žaludek.

Osvojte si jednoduchou ranní rutinu, která má na naše tělo mnoho pozitivních dopadů. Naučte se pravidelně pít hned po probuzení vodu na lačný žaludek. Co vše se stane s vaším tělem a jak vám ranní sklenička prospěje?

Jaké účinky má pití vody na prázdný žaludek po měsíci? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu BRIGHT SIDE:

Zdroj: Youtube

Voda utužuje zdraví

Faktem je, že voda je pro život naprosto nepostradatelná a její přínos pro naše zdraví je nepopiratelný. Pokud chcete, aby váš organismus fungoval co nejlépe, je nutné dodržovat pravidelný a dostatečný pitný režim.

Pít byste měli v průběhu celého dne, a to postupně a po menších dávkách, ne nárazově a ve velkém množství, to by zbytečně zatěžovalo ledviny. A určitě stojí za to zařadit mezi každodenní rituály i ranní sklenku vody. Jaké bonusy vám to přinese?

close info hurricanehank / Shutterstock zoom_in Sklenička vody na lačný žaludek dokáže nakopnout váš metabolismus a podpořit tak rychlejší spalování tuků.

Prevence dehydratace

Během noci tělo ztrácí vodu potem a dýcháním, takže ráno je dehydratované. Pokud mu dodáte vodu hned po ránu po probuzení, je to skvělý způsob, jak organismus hydratovat a nastartovat do nového dne.

Rychleji se zbavíte ranní únavy, budete se nejen celkově cítit lépe, ale také budete mít po celý den i mnohem více energie. Zároveň tak předejdete případným bolestem hlavy. Dehydratace je totiž častým spouštěčem této nepříjemnosti. Ovlivňuje hladinu serotoninu v těle, což mnohdy vede i k migrénám.

Rychlejší metabolismus

Sklenička vody na lačný žaludek dokáže nakopnout váš metabolismus a podpořit tak rychlejší spalování tuků. Jistě to ocení všichni, kteří se snaží zhubnout nebo si chtějí udržet stálou a zdravou váhu. Navíc voda pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi, takže vás během dne nebude obtěžovat chuť na sladké a nezdravé jídlo.

Detoxikace těla

Voda podporuje funkci ledvin a pomáhá organismu zbavit se nežádoucích toxinů a dalších škodlivých látek. Je to nesmírně důležité pro celkové zdraví a jedná se o výbornou prevenci před vznikem různých onemocnění.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ranní sklenička vody výborně stimuluje peristaltiku střev a podporuje lepší trávení.

Kvalitnější trávení

Ranní sklenička vody výborně stimuluje peristaltiku střev a podporuje lepší trávení. Vyhnete se tak nepříjemným zažívacím potížím jako je například zácpa, nadýmání a pálení žáhy. Voda na lačno také snižuje kyselost žaludku a mírní křeče, které souvisejí s jeho případným zánětem.

Lepší pokožka a krásnější pleť

Dostatek vody je klíčový i pro zdravou, hydratovanou a pružnou pokožku. Její konzumace na lačný žaludek pomáhá rozjasnit a zpevnit pleť a tím pádem předcházet i nechtěným vráskám.

Zdroje: www.mountainfalls.co.za, www.celostnimedicina.cz, www.prozeny.cz