Postavte do rohu sklenici se směsí vody, octa a soli. Pomůžete celému bytu

Kombinace octu a soli dokáže účinně rozpouštět připáleniny v hrnci. Věděli jste ale, že umí rovněž vyčistit obytný prostor od negativní energie? Pokud se doma necítíte dobře, špatně spíte a jste bezdůvodně podráždění, vyzkoušejte malý experiment, který by vás měl naladit na pozitivní notu.

Domov by měl být hřejivou oázou klidu, kam se rádi vracíte a kde si nejlépe odpočinete. Jestliže se tu ale cítíte nesví, všechno vám padá z ruky, spálíte bábovku a pokojové rostliny vadnou, něco tu není v pořádku. Nahromaděná negativní energie se může projevit i špatnými sny, poruchami spánku a sklony ke sklíčenosti a depresím. Senzibil by vám řekl, že váš byt potřebuje očistu.

Vezměte čistou průhlednou sklenici a naplňte ji hrubou solí, bílým octem a vodou ve stejném poměru. Postavte ji do rohu místnosti a nechte ji tam stát 24 hodin beztoho, abyste s ní hýbali. Poté ji zkontrolujte. Pokud se sůl drží u hladiny nebo voda změní barvu, znamená to, že do sebe nasákla špatnou energii z okolí a očistný proces se daří. Špinavou vodu vylijte do záchodu a postup opakujte, dokud se voda s octem přestane zbarvovat a sůl klesne ke dnu.



Proč zrovna ocet, sůl a voda? Jde o ingredience, které se od dávných časů používaly k dezinfekci obydlí, a věřilo se, že v přeneseném smyslu mohou čistit domy i na duchovní úrovni. Ještě naše prababičky někdy sypaly sůl okolo postele, aby se ochránily před zlými duchy. Mistička soli pokapané octem se staví na noční stolek lidí trpících spánkovou paralýzou, při které spícího často pronásledují démoni. Věří se, že sůl dokáže negativní síly pohltit.

Sůl se tradičně používá k očistným rituálům. Zdroj: Shutterstock.com

Japonský vědec Masaru Emoto prováděl zajímavé experimenty s vodou; vycházel z předpokladu, že negativní emoce se do vody promítají a mění její strukturu. Pokud na sklenici vody s rýží mluvil laskavě, tekutina zůstala čirá; když ji ale pravidelně zahrnoval nadávkami, brzy se zakalila a rýže zčernala.

Protože je lidské tělo z velké části tvořeno vodou, podle Emota podobný proces probíhá i v člověku. Špatné emoce ovlivňují tělní tekutiny a stávají se spouštěčem různých nemocí. Hádky s partnerem, pracovní stres, pocity křivdy a rozčilování se nad politikou, to všechno v nás vytváří negativní energii, kterou pak vyzařujeme do okolí.

Nepříjemné emoce však do vašeho bytu může zavléct i návštěva, případně je tu zanechali předchozí nájemníci. Očistný rituál se proto doporučuje provést hned po nastěhování do nového bytu či domu, stejně jako po každé návštěvě, která vám nebyla příjemná. Ochrannou bariéru před negativní energií okolo sebe nejlépe vytvoříte dobrou náladou a smíchem. Po očistě pozvěte blízké přátele a naplňte byt příjemnou atmosférou, která se tu udrží do dalších dní.

(Zdroje: https://recipes.timesofindia.com/articles/, https://www.instructables.com/Experiment-What-can-thoughts-do-to-us/, https://bydleni.magazinplus.cz/)