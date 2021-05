Každé ráno vypijte na lačno sklenici teplé vody s medem. Dopad je blahodárný

Účinky medu jsou známé už celá tisíciletí a nikdo o nich nepochybuje. Tato sladká pochoutka, pocházející přímo z přírody, dodá tělu potřebné živiny a pročistí ho na buňkové úrovni. Dopřejte si ho každé ráno na lačno. Stačí ho smíchat s teplou vodou.

Stručná historie medu

Med už sbíral a jedl pravěký člověk. Dokazuje to jeskynní malba z Pavoučí jeskyně ve východním Španělsku. Je stará nejméně 8000 let a zobrazuje osobu visící na liáně, která do košíku ukládá vybraný med z úlu. Písemné zmínky, jež ho označují za lék, pochází z období 2100-2000 př. n. l. Na hliněné destičce ze starověkého města Nippur je zaznamenán návod, jak ošetřit zranění pomocí prachu, medu a cedrového oleje. Med zmiňuje i Bible. Mojžíš totiž vede Izraelity do země oplývající medem a mlékem. Jakmile lidstvo zjistilo, že se dají včely také chovat, med získal ještě větší popularitu. A není divu, opravdu obsahuje zdraví prospěšné látky, jako jsou minerály, pyly, vitamíny, aminokyseliny, aj.

Med má antibakteriální a antibiotické účinky Zdroj: Oksana Shufrych / Shutterstock.com

Med jako lék

Med má antibakteriální a antibiotické účinky. Jelikož je produktem živých tvorů, obsahuje 13 unikátních a zdraví prospěšných bakterií mléčného kvašení, které do něj dostávají včely ze svého medového váčku. Tyto bakterie dokáží zlikvidovat zlatého stafylokoka, který způsobuje onemocnění dýchacích cest nebo pseudomonas aeruginosu. Ta zase může za bolestivé záněty močových cest. Pokud si nechcete dávat kávu, sáhněte po medu. Odbourává totiž únavu a reguluje hladinu krevního cukru a inzulínu. Také léčí otevřené rány a zabraňuje jejich hnisání.

Voda s medem na lačno

Mnozí odborníci připisují vodě s medem zázračné benefity. Pokud si tento elixír dáte na lačno, má nastartovat trávení, zabránit překyselení žaludku a zvýšit produktivitu střevního hlenu. Z dlouhodobého hlediska má pomáhat při artritidě, odstranit parazity v trávícím traktu, čistit tělo na buňkové úrovni a především zlepšit imunitní systém. Obsahuje mimo jiné také velké množství železa. Pravidelná konzumace medu posiluje bílé krvinky, které bojují s bakteriemi a virusovými onemocněními.

Proč med nezahřívat

O skvělých účincích medu se zmiňuje i ajurvéda. Ta upozorňuje na to, že by voda, do níž budete med přimíchávat, neměla být nikdy horká. Podle ájurvédských přesvědčení a systému je med prospěšný ve své přirozené a syrové formě. Teplý med prý v těle způsobuje tzv. „ama“, což je druh toxické látky, která se tvoří, když tělo čelí problémům s trávením. Tento názor podporuje i věda. Zahřátím všeho, co obsahuje cukr, se může uvolnit chemická látka zvaná 5-hydroxymethylfurfural nebo HMF, o které se předpokládá, že má rakovinotvornou povahu.

Jak si připravit vodu s medem?

Ajurvédské prameny píšou, že ideální tekutinu si připravíte, když si naberete čistou vodu z horského pramene, a necháte ji odstát ve skleněné nádobě na přímém slunci, aby byla vlažná. Bude však stačit, když si večer nalijete vodu do skleničky a necháte ji na okenním parapetu do rána odstát. Poté v ní rozmíchejte čajovou lžičku medu a vypijte.

Pokud chcete zkusit i jiné chutě, můžete si do vody přidat trochu skořice Zdroj: Bukhta Ihor / Shutterstock.com

Užívání medové vody

Aby se med co nejrychleji vstřebal do těla, konzumujte tento elixír ráno na lačno. Avšak, pokud nemáte čas, můžete si jej dopřát během dne i před spaním. Pokud chcete zkusit i jiné chutě, můžete si do vody přidat trochu skořice. Tato kombinace podporuje hubnutí. Pro osvěžující chuť si do skleničky kápněte i trochu citrónu nebo ji ozdobte snítkou máty.

