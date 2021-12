S Rozmíchejte ve sklenici vody lžíci medu a každé ráno vypijte. Do měsíce...

Dávné kultury ve včelách viděly strážkyně moudrosti, jež učí lidstvo základním hodnotám žití. Ztělesňovaly propojení s nebesy, byly symbolem plodnosti, statečnosti a sounáležitosti. Ale hlavně produkovaly med. Zlatavou a lepkavou kapalinu, která léčí. Jaké dopady na zdraví má voda s medem?

K nastřádání 1/2 kilogramu medu musí včely navštívit přibližně dva milion květin. Každý jedinec tak vyletí z úlu cca 1600 krát a při každé výpravě nalétá více než 10 km. Jedna včela za celý svůj život nasbírá asi 9 gramů medu. Nejdřív ho však musí vyrobit.

Jak se dělá med

Včelka nasaje buď nektar nebo medovici do medového váčku. Ten je od žaludku oddělen chlopní, takže je zaručeno, že nemůže dojít k natrávení. V úlu předá náklad mladší včele. Sladina je tak několikrát spolknuta a vyvrhnuta, čímž se med zahušťuje. Navíc se tak do něj přidávají také enzymy a aminokyseliny. Následně je uložen do šestihranné včelí buňky, kde se ještě vysušuje. Díky tomu je zakonzervován a vydrží až do zimy.

Jedna včela za celý svůj život nasbírá asi 9 gramů medu. Zdroj: r_silver / Shutterstock.com

Jak uskladňovat med

Vysoký obsah cukru v medu zaručuje samokonzervační účinky. I přesto je dobré dodržovat základní pravidla skladování. Med by měl být uložen v uzavíratelném obalu na suchém a tmavém místě. Teplota místnosti by neměla překročit 25 °C. Relativní vzdušná vlhkost by měla být maximálně 70%. Negativně také působí přímé sluneční paprsky, takže med po odpoledním čaji na zahradě nezapomeňte uklidit zpátky do spižírny.

Zázračná sladká voda

Psal se rok 1882, když se v novinách objevil příběh bývalého člena Východoindické obchodní společnosti a vojáka Henryho Eddingtona. Popisoval, že během indické války ho dostihly nesnesitelné křeče v břiše. Ty neznamenaly nic jiného než počáteční stadium cholery. Voják skončil v jednom lazaretu, kde léčil indický ranhojič Sabí. Tento muž podával pacientům s cholerou zvláštní sladkou vodu. Po pár měsících byl Henry i další nemocní zcela vyléčeni. Ten sladký nápoj nebyl nic jiného, než převařená voda s medem.

Med

Léčebné vlastnosti medu jsou závislé na rostlinách, z nichž včely nasbíraly nektar. V obchodech nebo u včelaře je k dostání několik druhů medu. „Názvy medů jsou dané normou. Kromě květových jsou ještě medovicové medy, ty vznikají tak, že včely sbírají medovici, tedy rostlinnou šťávu z listů a jehličí, kterou produkují třeba mšice. Říká se mu také lesní med, ale na etiketě by oficiálně mělo být uvedeno medovicový,“ vysvětluje včelař Petr Cihlář.

Voda s medem - zdraví

Obecně se med doporučuje jako podpůrný prostředek při léčbě žaludečních a dvanácterníkových vředů, při jaterních a kožních potížích, očních chorobách nebo při srdečních onemocnění. Přírodní produkt obsahuje enzymy, organické kyseliny, minerální soli, vitaminy, éterické oleje, sloučeniny dusíku, ale také sůl, draslík, vápník, železo, hořčík, stříbro, barium, chrom, vanad, wolfram a kobalt. Jeho pravidelná konzumace má posilovat a stimulovat srdeční činnost, zvyšovat celkovou kondici organismu a tím zlepšovat zdraví a prodlužovat život. Med regeneruje, zmírňuje vyčerpanost a depresi, povzbuzuje chuť k jídlu a urychluje hojení ran.

Pravidelná konzumace medu má posilovat a stimulovat srdeční činnost, zvyšovat celkovou kondici organismu a tím zlepšovat zdraví a prodlužovat život. Zdroj: profimedia.cz

Jak si vodu s medem připravit

Podle starodávného ajurvédského učení by se měl med rozpustit ve vodě z horského pramene ohřáté sluncem. Pokud tuto možnost nemáte, nezoufejte. Stačí, když převaříte cca 100 ml kohoutkové vody a necháte ji vychladnout na pokojovou teplotu. Poté do ní vložte lžičku medu a důkladně rozmíchejte. Užívejte každé ráno na lačný žaludek.

