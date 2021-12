Nevylévejte vodu z brambor, dejte ji do lednice :Toto je 5 věcí, na co je skvělá

Málokdy pomýšlíme na další využití takových věcí jako je voda z brambor nebo rýže. Voda z brambor obyčejně dobře poslouží do základu polévky. Dnes se ale pobavíme o tom, jak jinak ji použít. Není to totiž odpad, ale prospěšnými látkami nabytá tekutina, kterou by byla škoda vylít.

Voda z brambor není na vylití

Voda z brambor není nic jiného než pitná voda a látky, které se během vaření z brambor uvolnily. Jde především o vitamín C, draslík, zinek, fosfor, hořčík i vápník. A také menší podíl mědi a železa. Bramborová voda se dá použít k podpůrné léčbě různých neduhů, ale také k úklidu v domácnosti.

K čemu můžete takovou vodu použít? Uchovejte si vodu z brambor v lednici a používejte ji podle potřeby. Ve vhodné lahvi vám nebude překážet, a přitom ji budete mít po ruce pokaždé, když bude potřeba. Možností, na co ji použít, je víc.

Než připravíte bramborový salát, bude třeba brambory a zeleninu povařit. Vodu pak nevylévejte! Zdroj: DronG /Shutterstock

Problémy ze zavodněním těla odstraní voda z brambor

Každodenním užíváním bramborové vody podpoříte ideální hydrataci a postupně odvodníte tělo. Předpokládá se, že taková voda bude spíš nesolená. Sůl by naopak pomohla zadržování, takže nesmí být ve vodě a rozhodně byste měli vynechat i silně solené pochutiny či jídla.

Voda z brambor je i lékem na záněty v ústech

Jestli vás trápí bolesti dásní, pak si bramborovou vodu rozhodně schovejte. Proti paradentóze je ideální a není potřeba žádných dlouhých příprav nebo přísad. Vodou proplachujte ústa a nechejte ji proniknout pořádně mezi zuby a všude k dásním.

Voda z brambor dělá zázraky s kocovinou

Ačkoli se to zdá být trochu zvláštní nápad, voda z brambor by měla být výborným lékem na kocovinu. Navíc se doporučuje zkombinovat ji s troškou kmínu a po troškách popíjet. Za chvilku by se vám mělo začít ulevovat fyzicky i duševně.

Hlavobol kocoviny vyléčíte vodou z brambor s troškou kmínu. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Nesolenou vodu z brambor použijte i na mytí hlavy

Výborně se taková nesolená voda z brambor hodí i na mytí vlasů a zlepšení pokožky hlavy. Voda z brambor by měla podpořit normální stav skalpu a zanechat vlasy krásně lesklé.

Hledáte-li přírodní prostředky na mytí hlavy, můžete vyzkoušet i vodu z brambor. Zdroj: New Africa / Shutterstock

Použite vodu z brambor při úklidu

Voda z brambor se osvědčila i na úklid domácnosti. Hospodyně ji doporučují používat horkou na připečená dvířka trouby, připáleniny v hrnci nebo pekáčku, ale také k čištění příborů.

Troubu a sporák můžete omýt i vodou z brambor, pomůže vysokému lesku. Zdroj: Shutterstock / Perfectlab

Voda z brambor pomůže i rostlinám

Neslaná bramborová voda je také ideálním postřikem proti mšicím. Aplikuje se pomocí rozprašovače a nepůsobí preventivně. Mšice musíte vodou smáčet, proto kontroluje rostlinu ze všech stran.

Voda ze syrových brambor je také zdraví prospěšná

Bramborová šťáva má mírně projímavé účinky, proto se dobře hodí na domácí léčení zácpy. Než se vrhnete na léčiva, vypijte sklenici šťávy, kterou získáte odšťavněním syrových brambor.

Jedna lžíce šťávy funguje jako prevence proti pálení žáhy a na žaludeční vředy se doporučuje užívat po dobu jednoho týdne půl sklenky denně. Šťáva také pomáhá při zápachu z úst, aftech nebo zánětu mandlí.

Šťávu z nevařených brambor můžete používat také zevně. Hodí se na problematickou pokožku, především akné a ekzémy. Škrob ve vodě pomáhá podrážděnou kůži zklidnit a voda působí jak hydratačně, tak i antibakteriálně. Nanášená na pleť vatovými tamponky poslouží také jako pleťové toniku.

