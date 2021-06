Voda z břízy: Navrtejte kmen a získáte litry zázračné tekutiny. Proč ji pít?

Máte na zahradě břízu? Zkuste ji šetrným způsobem navrtat a získat z ní čirou tekutinu. Březová voda je ryze čistým produktem a pomáhá proti různým zdravotním neduhům.

Bříza bělokorá – zajímavosti

Tento strom je známý především mezi trampy, jež nedají dopustit na její kůru při rozdělávání ohně. Na první pohled obyčejný strom se ale pyšní i dalšími schopnostmi a zařazuje se mezi významné léčivky. V keltských tradicích je bříza považována za strom zasvěcení a znovuzrození. První opisy indických véd byly zapisovány do březové kůry. U nás se vyrábělo březové koště, jímž se vymetalo vše špatné a staré z domu. Jarní rituály a zábava se odehrávaly v březovém háji. Jde vidět, že bříza je s naší kulturou a přírodou úzce propojená. Využijte její schopnosti naplno.

Bříza je krásný a léčivý strom. Zdroj: Tkachev Dmitry/Shutterstock.com

Březová voda

Míza z břízy se sklízí jen několik málo dní zjara. Ideálním obdobím je to, kdy stromu ještě neraší listy. Tedy od poloviny března do poloviny dubna, kdy jsou již teplé dny, ale studené noci. Nejzdravější březová voda proudí v mladých stromech, jež mají průměr kmenu cca 20 cm. Rostliny si během zimy ukládají živiny, které později do mízy uvolňují. Po navrtání ze stromu kape čirá, bezbarvá tekutina s mírně sladkou chutí. Po cca 2-3 dnech začíná kvasit a získává kyselejší chuť.

Zdravotní benefity březové vody

Březová voda zatím neprošla skrze mnoho vědeckých průzkumů. Je však známo, že obsahuje velké množství fosforu, draslíku, kyseliny listové, vitamínu C a mědi. Je také bohatá na vápník, hořčík a zinek. Důležité je však zastoupení manganu. Tento minerál je nezbytný pro vývoj a údržbu kostí. Navíc pomáhá tvořit antioxidant s názvem superoxiddismutáza (SOD), který chrání buňky před oxidačním poškozením, a může snížit riziko některých chronických onemocnění. A co víc, tento minerál pomáhá při trávení bílkovin, sacharidů a cholesterolu, může řídit hladinu cukru v krvi a předcházet epileptickým záchvatům.

Březová voda pro zdraví pokožky

Už i naše babičky věděly, že březový šampon je skvělá věc. A měly pravdu. Březová voda se díky hydratačním a antioxidačním vlastnostem stala oblíbenou přísadou do krémů a další kosmetiky. Vysoký obsah vitamínu C totiž podporuje tvorbu kolagenu, který pomáhá udržovat pokožku silnou, pružnou a hydratovanou.

Březovovu vodu spotřebujte do 3 dnů. Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Kdo by březovou vodu pít neměl

Bříza patří mezi silné alergeny, proto by se jí měli vyhnout ti, které dráždí. „Okamžité pozitivní reakce na březovou šťávu byly pozorovány u 39 % lidí alergických na list břízy a u 28 % pacientů alergických na pyl břízy," píše ve své studii Lahti M. Hannuksela. Opatrné by měli být i osoby se zhoršenou funkcí jater. Mohly by se předávkovat manganem.

Březová voda a zákon

Pokud vás „pouštění žilou" za účelem získání březové mízy láká, mějte na paměti zákon. Bez povolení majitelů lesů nebo jejich správců je sběr březové vody porušením lesního zákona i zákona na ochranu přírody a krajiny. Spadá totiž pod těžbu. Proto navrtávejte pouze ty stromy, které máte na svém vlastním pozemku.

Jak sbírat březovou vodu?

Nejdříve zjistěte, zda je v bříze dostatečné množství mízy. Něčím ostrým píchněte do stromu, a pokud se objeví kapka, můžete začít s těžbou. Ta by měla probíhat co nejšetrněji, bříza vám prakticky „daruje krev". Strom navrtávejte ve výšce pasu. Nachystejte si vrták o průměru cca 1,5 cm, jež je ale o 2 milimetry tenčí než kovová trubička, která se zasune do dírky. Poté plastovou hadici o stejném průměru jako je trubička. Vrtejte mírně šikmo vzhůru, zhruba 3-4 cm hluboko. Pomocí kladiva kovovou trubici zasuňte do dřeva, nasaďte na ni hadičku a tu zaveďte do plastové láhve, kterou vložíte do kyblíku nebo květináče. Ten zavažte pevně kolem stromu.

Jak ránu ošetřit

Po ukončení sběru je třeba ránu ošetřit. Vklepněte do ni kolíček a přidejte štěpařský vosk nebo stromový balzám.