Nevylévejte vodu z rýže po vaření. Je to zdravotní zázrak se spoustou použití

Rýže je skvělá obilnina, kterou šikovné hospodyně umějí využít k přípravě široké škály pokrmů. Kromě přípravy sushi je z ní skvělá rýžová kaše, nákyp nebo rýžové mléko. Patří a zřejmě i nadále bude patřit mezi nejoblíbenější přílohy. Protože se na našich stolech servíruje opravdu často, měli byste vědět, jakou vzácností je zbylá voda z jejího vaření. Nezbavujte se jí, využijte ji, protože toho dokáže mnoho.

Voda z rýže je velmi bohatá na vitaminy a minerály a v podstatě jde o malý zázrak, který vám může v mnoha ohledech pomoci. Rýžová voda vám totiž v domácích podmínkách nahradí i luxusní kosmetické přípravky, je skvělým léčivem na celou řadu chorob a ještě vám poslouží třeba v péči o domácnost či květiny.

Jak rýžovou vodu připravit

Pokud patříte k těm, kteří vodu po uvaření rýže jen tak vylijí do odpadu, jste pěkní hříšníci. Ovšem v tomto případě se nevědomost odpouští. Jen udělejte změnu, stojí to totiž za to.

Rýžová voda má blahodárné účinky také na pokožku a často se s ní ošetřují zanícené oblasti kůže. Zdroj: profimedia.cz

Rýžová voda z vaření

Rýži vždy před vařením nebo namáčením minimálně jednou propláchněte vodou, abyste odstranili nečistoty a jiné částice. Aby vám nějaká voda z rýže po vaření zbyla a nevyvařila se do poslední kapky, budete ji muset použít třikrát více než obvykle. Jakmile se rýže uvaří, můžete ji klasicky scedit. Bude mléčné bílé barvy, protože je dost koncentrovaná, a tak je lepší ji trošku zředit několika lžícemi čisté vody. Vodu z uvařené rýže jednoduše přelijte do skleněné nádoby a nechte ji vychladnout. Jakmile je rýžová voda studená, je připravena k dalšímu použití.

Rýžová voda za studena

Velice dobře se dá použít i voda z nevařené rýže. Zrna nejprve propláchněte, abyste je zbavili nečistot. Pak tvrdou rýži dejte do misky a zalejte vodou. Promíchejte a nechte 10 až 15 minut odstát. Pokud rýži budete míchat do doby, než se zakalí do mléčné barvy, urychlíte a podpoříte tím rozpuštění minerálů a vitaminů. Vodu pak stačí scedit a dát do skleněné nádoby. Rýži dejte do druhé dávky nové vody, v níž ji můžete dále uvařit.

Kvašená rýžová voda má sílu

Třetí metodou přípravy rýžové vody je kvašení, při kterém dochází ke změně pH. Jak ji připravit? Použijte vodu po namáčení rýže, ne tu vařenou, a nechte ji při pokojové teplotě ve sklenici den či dva "odpočinout". Jakmile z ní budete cítit jemný zápach, chvilku ji povařte, zastavíte tím proces kvašení. Nezapomeňte vodu ale také zředit, nejlépe 1 - 2 šálky vody.

Rýžová voda jako pomocník v kuchyni

Dojedli jste a čeká vás mytí nádobí? Využijte rýžovou vodu. Službu vám udělá ta nevařená po namáčení rýže. Budete nejen stoprocentně přírodní, ale skvělou výživu dostanou i vaše ruce. Budete mile překvapeni, jak to báječně funguje. Jestliže máte před sebou hordu použitého nádobí, které není totálně mastné, právě voda z rýže vám ukáže svou moc. V případě zbytků od tučných jídel, je lepší použít pár kapek saponátu.

Vařte z rýžové vody

Vaříte polévku či potřebujete vodu na podlévání připravovaného jídla? I tady se vám skvěle hodí voda z rýže. Váš vývar získá báječnou konzistenci a ještě ke všemu bude i mnohem zdravější. Stačí nahradit stejné množství vody rýžovou vodou nebo použít rýžovou vodu jen jako doplněk.

Škrobení bílého prádla a oděvů

Po vyprání namočte vaše bílé šaty či povlečení ve zředěné rýžové vodě. Nechte je ponořené po dobu několika minut a následně postupujte jako po škrobení.

Pokojové kytky

Voda z rýže obsahuje mnoho látek, které jsou běžně součástí mnoha hnojiv pro rostliny. Obzvláště dusík, draslík a fosfor zaručí rostlinám potřebnou výživu a vitalitu. Používejte ji na zalévání rostlin maximálně 2x týdně. K tomuto účelu můžete použít vodu z nevařené rýže i tu z vařené. Měla by mít pokojovou teplotu a neměla by nikdy obsahovat sůl.

Stop dehydrataci po výkonu

Během náročných fyzických aktivit ztrácí lidské tělo velké množství tekutin prostřednictvím potu. A právě rýžová voda pomáhá předcházet dehydrataci. Její požívání je výborný způsob, jak doplnit nejen tekutiny, ale i ztracené minerály.

Ryby bez zápachu

Patříte mezi milovníky rybích jídel? Někdo si stěžuje, že nejí rád rybí pochoutky pro jejich nepříjemný odér. Ale i tady vám zázračná voda pomůže a Asiaté o tom vědí své. Stačí namočit rybu před zpracováním na 30 minut do rýžové vody a je to. A další bonus? Pokud budete připravovat jídlo třeba z již slané makrely, rýžová voda z ní vytáhne přebytečnou slanost a maso se stane o hodně křehčím.

Přírodní léčivo

Rýžová voda pomáhá jak při zácpě, tak také při průjmu. Je bohatá na vlákninu a usnadňuje pohyb stravy ve střevech. Vedle toho obsah škrobu podporuje růst prospěšných střevních bakterií. Je také účinným prostředkem proti průjmu jak u dospělých, tak hlavně u dětí. Máte horečku? Rýžová voda ji umí úspěšně srazit, zároveň dodá tělu živiny. Pravidelné pití rýžové vody dokáže také pomoci předcházet některým druhům rakoviny, hlavně u orgánů trávicího traktu, jako jsou žaludek či tlusté střevo.

Kosmetický přípravek

Asijské ženy využívají rýžovou vodu pro péči o své vlasy a pleť už po celá staletí. Rýžová tekutina zlepšuje elasticitu vlasů a snižuje povrchové tření. Obsahuje inositol, vitamin skupiny B, který má obnovující schopnosti pro poškozené partie vlasů. Ne nadarmo je inositol označován za vitamin mládí. Inositol zůstává ve struktuře vlasů i po jejich opláchnutí. Zároveň skvěle působí jako prevence a ochrana před případným poškozením. Pravidelné koupele vlasů rýžovou vodou zlepšují poddajnost vlasů a aminokyseliny obsažené v rýžové koupeli posilují vlasové kořínky, podporují objem vlasů a zanechají vlasy hebké a lesklé.

Rýžová voda má blahodárné účinky také na pokožku a často se s ní ošetřují zanícené oblasti kůže. Její velmi silné hydratační, antioxidační a léčivé vlastnosti napomáhají posílit mikrocirkulační oběh pokožky, zabraňují vzniku stařeckých skvrn a zmírňují i případnou podrážděnost kůže.

