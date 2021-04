Vodní půst: Účinný způsob, jak zhubnout a zároveň si prodloužit život

Odepřít tělu jídlo a vydržet jen o vodě se zdá nemyslitelné. Pravidelný krátkodobý půst je však pro tělo blahodárný. Pročistí organismus, nastartuje hubnutí, posílí imunitu a přispívá k prevenci vážných chorob. A to už za trochu kručení v břiše stojí.

Vydržet bez jídla je pro mnoho lidí nepředstavitelné. Přitom půst pravidelně podstupuje každý - během noci, kdy spíme a nejíme. Stačí tuto fázi protáhnout a dopřát tělu delší čas na regeneraci a čištění. Vyhraďte si pravidelně alespoň jeden den, kdy si vystačíte jenom o vodě a budete se divit, co se s vaším tělem stane.

Zhubnout díky půstu

Dieta sama o sobě nepomůže. Důležité je přehodnotit stravovací návyky. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com Občasný půst má vliv na celou řadu pochodů v organismu. Velmi atraktivní efekt půstu je jeho vliv na redukci tělesné hmotnosti. A skutečně, studie ukazují, že správně dodržovaný půst dokáže zvýšit bazální metabolismus (jedná se vlastně o množství kilokalorií, které tělo potřebuje na „provoz“) o 3,6 až 14 % . To vede k vyšší spotřebě energie a následně spalování tuků a efektivnějšímu práci metabolismu. Přerušovaný půst tak může během několika týdnů až měsíců snížit tělesnou hmotnost o 3 – 8 % (v případě člověka, který váží 90 kg to může být až 7 kilogramů). Navíc dochází k odbourání tuku hlavně z břišní oblasti, která se uvádí jako nejvíce riziková. Přesto není půst jediná cesta vedoucí ke zhubnutí, musí ho doprovázet vyvážené stravování i v mezidobí mezi půsty. Stravu je nutné upravit i během přípravy na půst a po jeho ukončení. Najíst se do sytosti s představou, že „to nějak vydržím“ a pak vše zase doženu, může mít přesně opačný efekt.

Půst jako klíč k dlouhověkosti

Kromě redukce nadbytečného tuku jsou lidé držící pravidelné půsty méně náchylní k řadě vážných onemocnění. Nevhodné stravování a nedostatek pohybu vedou k velmi nebezpečným stavům, které mohou přispět k propuknutí chorob srdce a cév, degenerativních onemocnění mozku či cukrovky. Přerušovaný půst velmi příznivě ovlivňuje hladinu krevního cukru, pomáhá upravovat krevní tlak, snižuje hladinu cholesterolu, umožňuje větší regeneraci organismu a posiluje imunitu. To vše velmi zásadně zlepšuje stav těla a v konečném důsledku výrazně prodlužuje délku života i jeho kvalitu.

Příprava na půst

Nejlepší dieta je ta vyvážená. Nejen v jídle, ale i v minutách pohybu Zdroj: profimedia.cz Obecně platí, že na půst by se měli připravit hlavně ti lidé, kteří nejsou na odlehčený jídelníček zvyklí. Pokud jste se až dosud nestravovali úplně zdravě, je vhodné pár dní před půstem přejít na stravu s větším zastoupením zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků a dietních mas. Postupně na porcích jídel ubírejte a snažte se zmenšit množství potravin, které konzumujete. Půst si naordinujte ze začátku na 24 hodin. Dejte si například snídani a až do druhého den nic nejezte. Pijte jen vodu, za den byste měli vypít 2-3 litry vody, ale potřeba vody se liší individuálně. Během půstu provádějte běžnou tělesnou aktivitu jako jiný den, vyhněte se příliš intenzivnímu cvičení. První jídlo po ukončení půstu má být lehké, nejlépe zeleninové. Jezte pomalu, snažte se potraviny hodně rozžvýkat a dávkovat si jen malé množství, je nutné se opravdu ovládat a nepřejídat se. Návrat do normálního režimu by měl být pozvolný a alespoň tak dlouhý, jak trval půst.

Zkuste půst na jaře

Jaro je i z hlediska biorytmů ideální dobou, kdy si půst dopřát a metabolismus nastartovat. Pokud s půsty začínáte, je pro vás ideální krátkodobý půst. Uvidíte, jak na něj bude tělo reagovat a jak vám bude vyhovovat. Pak je možné půsty prodlužovat. Během půstu se mohou objevit některé nepříjemné projevy. Velmi často je to například bolest hlavy, což souvisí s odbourávání škodlivých látek a jejich vyplavováním z organismu. Detoxikace organismu může zapříčinit též únavu, pocení, bolest svalů, bušení srdce apod. Přesto, že půst představuje dokonalou tělesnou i duševní očistu, vnímejte svoje tělo a pokud si nejste jistí, konzultujte vhodnost půstu se svým lékařem. Vyhnout by se jim měli chronicky nemocní, těhotné a kojící ženy i osoby s podváhou.

